Ziarul Financiar, 26 februarie 2026 18:30

Bursă. Antibiotice Iaşi, profit în scădere cu 42% în 2025, pe fondul presiunilor costurilor şi al contracţiei vânzărilor din SUA. Veniturile se menţin la circa 690 mil. lei

Un nou pas spre OCDE: România a primit al 21-lea aviz în procesul de aderare în cadrul Organizaţiei pentru domeniul pieţelor financiare
Cris-Tim Family Holding raportează venituri de 1,15 mld. lei în 2025 şi un profit net în creştere cu 26%, pe fondul avansului segmentelor mezeluri şi ready meals
Surpriză: Ştefan Frangulea, director financiar, pleacă de la Electrica
Controale în ride-sharing: ANAF Antifraudă a descoperit nereguli fiscale de peste 78 mil. lei la firme din transportul alternativ. Aproape 5.000 de maşini au fost suspendate din activitate
Bursă. Antibiotice Iaşi, profit în scădere cu 42% în 2025, pe fondul presiunilor costurilor şi al contracţiei vânzărilor din SUA. Veniturile se menţin la circa 690 mil. lei
Familia Nechita-Rotta din Cluj a ajuns la afaceri de aproximativ 195 mil. lei în 2025 cu producătorul de etichete autoadezive Sunimprof Rottaprint
Producătorul de etichete autoadezive şi folii imprimate Sunimprof Rottaprint, controlat de antreprenorii Arnella Caetana Nechita-Rotta şi Cristinel Nechita-Rotta, a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 195 mil. lei (38,7 mil. euro), mai mult cu 3% faţă de anul anterior, pe fondul creşterii volumelor de producţie, extinderii exporturilor, investiţiilor în tehnologie şi dezvoltării echipei de angajaţi.
Surpriză: Electrica îl revocă pe directorul financiar Ştefan Frangulea
CCR a publicat motivarea pe pensiile magistraţilor. Judecătorii compară pensiile magistraţilor din România cu media din sistemul european: În România, un magistrat primeşte o pensie de 6,7 ori mai mare decât media. În Franţa, de 2,5 ori mai mare, iar în Germania de 2,8 mai mare. Legea merge către promulgare la preşedinte
Pasajul Basarab intră în reparaţii. Lucrările ar putea începe în iunie şi vor dura cel puţin până în decembrie
Fondul Proprietatea trebuie să aducă de acasă 11 milioane de euro pentru a-şi menţine participaţia de 20% la CN Administraţia Porturilor Maritime, a doua cea mai valoroasă deţinere după Aeroporturi
Întâlnire între premierul Bolojan şi şefa Comisiei Europene: Ursula von der Leyen anunţă şi EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Romania va produce medicamente critice la un Centru de Cercetare din Iaşi
Adrian Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov: Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea atinge şi chiar depăşi 600.000 de pasageri în 2026
Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea ajunge în acest an la un trafic de peste 600.000 de pasageri, în creştere cu circa 80% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de peste 330.000 de călători români şi străini. Aeroportul din Braşov este singurul aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani.
Premierul Bolojan: România are la dispoziţie şase luni pentru a debloca 2,6 miliarde din PNRR
Şcoala privată: o oportunitate sau o simplă afacere pentru fondatori? Ioana Necula, fondator Genesis College: Ne dorim să construim o şcoală foarte bună, dar şi un model scalabil pentru investitori VIDEO
Ilie Bolojan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen la Comisia Europeană: Instrumentul pe care îl lansăm, cu participarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, oferă un punct de sprijn pentru primării, consilii judeţene şi companii prin acces la consultanţă şi finanţare
Investiţie de 59,3 mil. lei pentru modernizarea terminalului T3 al Aeroportului Internaţional Iaşi şi transformarea acestuia într-un terminal dedicat plecărilor non-Schengen
Investiţie de 12,6 mil. lei pentru construirea unei creşe în oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa
Ce este "vibe coding" si cum faci trecerea la IT, chiar daca ai studiat altceva? „Câştig dublu din programare faţă de atunci când lucram în domeniul de beauty"
(P) Idee bună sau plan bun? Ce contează mai mult într-un business
Bursa de Valori Bucureşti scade cu peste 2% joi, în contrast cu creşterile din pieţele externe, pe fondul unei lichidităţi ridicate. Fondul Proprietatea coboară cu aproape 10% după AGA. Transgaz pierde 6%, BRD 5% şi Banca Transilvania 3%
Antreprenori locali. Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Am început să exportăm în Canada. Comunităţile de români din străinătate consumă în principal produsele noastre. Românii care locuiesc în străinătate consumă produsele noastre, pentru că străinii au cultura de a consuma doar din producţia locală
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, a finalizat anul trecut cu afaceri de 176 de mil. lei, iar pentru anul acesta a bugetat o creştere a businessului.
Ursula von der Leyen anunţă EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Preşedinta CE comunică în premieră un proiect la Iaşi care să producă medicamente critice dezvoltate cu tehnologii de ultimă generaţie
(P) Analiză 2026: Costurile asistenţei medicale în SUA. Cum să eviţi falimentul personal în vacanţele transatlantice
Kaufland a deschis noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov şi a ajuns la o reţea naţională de 200 de hipermarketuri
Veranda Mall atrage o finanţare de 36 milioane Euro de la CEC Bank pentru refinanţare, dezvoltare şi distribuţii către acţionari
Statul şi alţi acţionari restrâng mandatul Franklin Templeton la un an la Fondul Proprietatea; acţiunile FP scad cu 6% după votul acţionarilor
Ministerul Finanţelor a luat de la bănci 500 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,21% pe an. Volumul total al cererii: 1,25 mld. lei
Primele date ale execuţiei bugetare pe ianuarie 2026. Bugetul este pe excedent de aproape 1 mld. lei. Veniturile au crescut cu 18%, cheltuielile au scăzut cu 6%
Bursa de Valori Bucureşti scade cu peste 1% joi după-amiază, Fondul Proprietatea pierde aproape 6% în timpul AGA, în contrast cu creşterile din pieţele externe, pe fondul unei lichidităţi ridicate. Banca Transilvania, Petrom, Hidroelectrica, pe minus
Telegram, noul epicentru al fraudelor cu joburi false: Revolut avertizează că escrocii se mută masiv pe platformele de mesagerie, iar pierderile din Marea Britanie se apropie de 260 de milioane de lire în doar şase luni
Presiune uriaşă asupra Stellantis: Pierderi de 22 de miliarde de euro, costuri explodate din cauza tarifelor lui Trump şi o întoarcere spectaculoasă la motoarele pe benzină şi diesel, în timp ce gigantul auto încearcă să-şi regăsească profitabilitatea într-o industrie zdruncinată de eşecul tranziţiei electrice
Primele date ale date ale execuţiei bugetare pe ianuarie 2026. Bugetul este pe excedent de aproape 1 mld. lei. Veniturile au crescut cu 18%, cheltuielile au scăzut cu 6%
Reţeaua Regina Maria face prima mişcare după schimbarea acţionariatului: cumpără clinica de neurologie Neuroaxis din Bucureşti de la medicul Dan Mitrea si familia Pătrăşcanu, care a creat FAN Courier
Cum te ajută social media să îţi planifici bugetele de vacanţă, să îţi alegi destinaţia şi când să cumperi biletele cele mai ieftine de avion?
Ce carte îţi recomandă Smaranda Teleabă, Chief Digital Marketing Officer L'Oreal România
Se clatină tronul lui Orbán? După 16 ani de putere aproape absolută, fostul său aliat Péter Magyar conduce în sondaje, iar opoziţia se retrage strategic pentru a-i face loc contracandidatului
Frames, firmă de consultanţă: în perioada 1-8 martie se estimează că vânzările de flori vor depăşi nivelul de 40 de milioane de euro
Bursă. Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast, afaceri în creştere cu 21% în 2025. Compania revine pe profit
UniCredit Bank atrage 600 mil. lei printr-o nouă emisiune de obligaţiuni pe 5 ani. Dobânda: 6,82%
Portughezii de la Greenvolt atrag o finanţare sindicalizată de 348 mil. euro pentru un parc eolian de 253 MW în Ialomiţa, unul dintre cele mai mari proiecte private de energie regenerabilă din România
CEC Bank finanţează Veranda Mall cu 36 mil. euro pentru refinanţare, dezvoltare şi distribuţii de capital către acţionari
JTI şi Ploom, de la insight la strategie în industria tutunului
Forvis Mazars: România, a treia cea mai activă piaţă de fuziuni şi achiziţii din Europa Centrală şi de Est în 2025 după numărul de tranzacţii, cu 154 de dealuri. Valoarea totală a tranzacţiilor a ajuns la 2,3 mld. euro
Bursă. Farmaceutica Remedia anunţă venituri de 763 mil. lei şi profit net de 8,7 mil. lei pentru anul trecut
Bursă. Producătorul de materiale de construcţii, afaceri în creştere cu 21% în 2025. Compania revine pe profit
CTP, cel mai mare dezvoltator de spaţii logistice şi industriale din Europa, a livrat 179.000 mp la CTPark Bucharest West în 2025, cea mai mare livrare din portofoliu
Piaţa investiţiilor imobiliare dă semne de revenire, după un 2025 marcat de volume reduse. Cristi Moga, Cushman & Wakefield Echinox: investitorii au plasat deja 100 mil. euro în clădiri de birouri din Bucureşti şi din
Lion’s Head accelerează în negocieri exclusive cu Fondul Suveran din Singapore pentru a prelua P3 România, într-o tranzacţie de peste 250 mil. euro Ziarul Financiar
easySales, platformă de automatizare pentru magazine online, a avut în 2025 afaceri mai mari cu 48%, de 6,31 milioane de lei Ziarul Financiar
easySales, start-up lansat în 2019 care automatizează conectarea magazinelor online la marketplace-uri şi servicii de curierat, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 6,31 milioane de lei, în creştere cu 48% faţă de anul anterior. Numărul clienţilor a urcat cu 21% în acelaşi interval.
Bursă. Electrica raportează un profit record de 1,2 mld. lei pentru 2025, în urcare cu 160% faţă de anul precedent. Acţiunile, în creştere după anunţ Ziarul Financiar
