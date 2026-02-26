Controale în ride-sharing: ANAF Antifraudă a descoperit nereguli fiscale de peste 78 mil. lei la firme din transportul alternativ. Aproape 5.000 de maşini au fost suspendate din activitate
Ziarul Financiar, 26 februarie 2026 18:30
Controale în ride-sharing: ANAF Antifraudă a descoperit nereguli fiscale de peste 78 mil. lei la firme din transportul alternativ. Aproape 5.000 de maşini au fost suspendate din activitate
Familia Nechita-Rotta din Cluj a ajuns la afaceri de aproximativ 195 mil. lei în 2025 cu producătorul de etichete autoadezive Sunimprof Rottaprint # Ziarul Financiar
Producătorul de etichete autoadezive şi folii imprimate Sunimprof Rottaprint, controlat de antreprenorii Arnella Caetana Nechita-Rotta şi Cristinel Nechita-Rotta, a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 195 mil. lei (38,7 mil. euro), mai mult cu 3% faţă de anul anterior, pe fondul creşterii volumelor de producţie, extinderii exporturilor, investiţiilor în tehnologie şi dezvoltării echipei de angajaţi.
CCR a publicat motivarea pe pensiile magistraţilor. Judecătorii compară pensiile magistraţilor din România cu media din sistemul european: În România, un magistrat primeşte o pensie de 6,7 ori mai mare decât media. În Franţa, de 2,5 ori mai mare, iar în Germania de 2,8 mai mare. Legea merge către promulgare la preşedinte # Ziarul Financiar
Întâlnire între premierul Bolojan şi şefa Comisiei Europene: Ursula von der Leyen anunţă şi EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Romania va produce medicamente critice la un Centru de Cercetare din Iaşi # Ziarul Financiar
Adrian Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov: Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea atinge şi chiar depăşi 600.000 de pasageri în 2026 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea ajunge în acest an la un trafic de peste 600.000 de pasageri, în creştere cu circa 80% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de peste 330.000 de călători români şi străini. Aeroportul din Braşov este singurul aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani.
Antreprenori locali. Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Am început să exportăm în Canada. Comunităţile de români din străinătate consumă în principal produsele noastre. Românii care locuiesc în străinătate consumă produsele noastre, pentru că străinii au cultura de a consuma doar din producţia locală # Ziarul Financiar
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, a finalizat anul trecut cu afaceri de 176 de mil. lei, iar pentru anul acesta a bugetat o creştere a businessului.
Ursula von der Leyen anunţă EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Preşedinta CE comunică în premieră un proiect la Iaşi care să producă medicamente critice dezvoltate cu tehnologii de ultimă generaţie # Ziarul Financiar
Presiune uriaşă asupra Stellantis: Pierderi de 22 de miliarde de euro, costuri explodate din cauza tarifelor lui Trump şi o întoarcere spectaculoasă la motoarele pe benzină şi diesel, în timp ce gigantul auto încearcă să-şi regăsească profitabilitatea într-o industrie zdruncinată de eşecul tranziţiei electrice # Ziarul Financiar
easySales, platformă de automatizare pentru magazine online, a avut în 2025 afaceri mai mari cu 48%, de 6,31 milioane de lei # Ziarul Financiar
easySales, start-up lansat în 2019 care automatizează conectarea magazinelor online la marketplace-uri şi servicii de curierat, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 6,31 milioane de lei, în creştere cu 48% faţă de anul anterior. Numărul clienţilor a urcat cu 21% în acelaşi interval.
