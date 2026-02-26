Pasajul Basarab intră în reparaţii. Lucrările ar putea începe în iunie şi vor dura cel puţin până în decembrie

17:45

Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea ajunge în acest an la un trafic de peste 600.000 de pasageri, în creştere cu circa 80% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de peste 330.000 de călători români şi străini. Aeroportul din Braşov este singurul aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani.