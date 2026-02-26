Postul tradițional românesc cu aligator la grătar. Sau așa-zisa „mâncare Lacoste”

18:50

Zilele acestea, se împlinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Sau de când Ucraina a atacat Rusia pe teritoriul Ucrainei, după cum cred unii. Sau, dacă nu vă place acest unghi, hai să […] The post Se implinesc 4 ani de când Rusia a invadat Ucraina. Și un an și două luni de când Trump a oprit războiul în 24 de ore appeared first on IMPACT.ro.