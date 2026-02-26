Chiar există livrare ”gratuită”? Strategii de marketing și trucuri psihologice
Navighezi pe un magazin online, cum ar fi Amazon, Shein sau eBay, și observi o cămașă cu prețul redus la 40 de dolari. O adaugi în coș, dar la finalizarea comenzii apare brusc o taxă de livrare de 10 dolari. Odată cu creșterea vânzărilor online, a crescut și așteptarea livrării gratuite. Realitatea este însă că […]
România din 2026 nu mai e condusă, ci accelerată. La volan stau politicieni care se ceartă pe scaune, nu pe direcție. În bordul acestui bolid care gonește în viteză se aprind toate becurile roșii: deficit, scumpiri, falimente, exod al populației. Pe bancheta din spate, poporul își face cruci cu ambele mâini – nu are nicio […]
Președintele Consiliului Fiscal aruncă bomba. Grupurile de interese sabotează creșterea veniturilor bugetare
Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a reluat, într-o analiză a ultimilor 4 ani, subiectul optimizărilor fiscale practicate de multinaționale, avertizând că este nevoie de voință politică pentru a învinge grupurile de interese care blochează creșterea veniturilor bugetare. Acesta a subliniat că reducerea deficitului bugetar nu se poate face decât prin creșterea încasărilor din TVA și […]
Relația dintre Londra și Washington, definită istoric ca fiind „specială", traversează un moment critic, pusă la încercare de premierul britanic Keir Starmer. Starmer guvernează sfidând interesele fundamentale ale Regatului Unit, relatează The Spectator. Este primul prim-ministru britanic din istoria recentă care nu mai privește alinierea transatlantică drept un pilon structural de neclintit, ci mai degrabă […]
Vineri de la ora 13:00 la Nyon are loc ultima tragere la sorți din acest sezon de Champions League, cea care va stabili nu doar optimile, ci și întregul traseu până la finala de la Budapesta. Odată cu încheierea play-off-ului, tabloul este aproape complet, iar scenariile anunță confruntări spectaculoase. PSG sau Newcastle vor întâlni Barcelona […]
Eliminarea prematură din Champions League a lovit puternic bugetul lui Inter Milan. După dubla pierdută cu Bodo/Glimt, 2-5 la general, echipa lui Cristi Chivu rămâne cu un gol financiar serios față de sezonul trecut. Inter a încasat în actuala ediție aproximativ 71,3 milioane de euro din premiile UEFA. Prin comparație, în stagiunea trecută, când a […]
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atrage atenția că ordonanța lui Bolojan urmărește, de fapt, privatizarea serviciilor publice. Reducerea numărului de posturi, aflate oricum la limita de jos, încărcarea cu sarcini noi și tăierea fondurilor pentru autoritățile locale vor forța unitățile administrativ-teritoriale să externalizeze serviciile către firme private. "Dorim reforma administrației, nu privatizarea acesteia", […]
Furnizorii companiilor aerospatiale și de semiconductori din SUA se confruntă cu o agravare a penuriei de pământuri rare produse în China. Deficitul se concentrează pe ytriu și scandiu, elemente de nișă din familia celor 17 pământuri rare, produse aproape în totalitate în China, care au roluri discrete, dar vitale, în sectorul de apărare, industria aerospațială […]
În România se vinde masiv carne congelată sub eticheta de carne proaspătă. Ce cantitate vine din Brazilia?
Românii cumpără, de ani de zile, fără să știe, carne decongelată vândută de rețelele comerciale ca și carne proaspătă. Anomalia a fost posibilă din cauza unui Regulament european în care se specifică faptul că orice carne congelată este considerată proaspătă. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, abia acum, că ar vrea să facă demersuri pentru […]
După boom-ul inițial, electrificarea auto se confruntă cu o revenire dură la realitate
Stellantis, Ford, Volkswagen și General Motors și-au reevaluat ambițiile. Încetinirea economiei americane a servit poate ca factor declanșator, dar fenomenul depășește o singură piață. Mai mult decât un „crash", este recalibrarea brutală a tranziției către mașini electrice. În 2025, revizuirile producătorilor auto legate direct de electrificare au generat pierderi cumulate de cel puțin 65 de […]
Într-un proiect de acord de pace raportat pentru prima dată de Axios în noiembrie, administrația Trump a propus ca întregi regiuni din Crimeea, Donețk și Luhansk să fie recunoscute teritoriu rus de facto și ca Rusia să păstreze controlul asupra părților din Herson și Zaporijia. Volodimir Zelenski se opune, refuzând să facă orice ar încălca […]
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia instanței e definitivă/Ce e obligat să facă influencerul timp de 60 de zile
Influencerul Dorian Popa a aflat joi, 26 februarie, decizia definitivă a instanței. Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Pedeapsa a rămas aceeași ca în prima instanță – 8 luni de închisoare cu […]
Depresia la adolescenți nu arată ca tristețea/ Semnele reale pe care adulții le confundă cu „rebeliune"
În multe familii, depresia la adolescenți este observată târziu. Nu pentru că părinții nu sunt atenți, ci pentru că imaginea clasică a depresiei nu se potrivește cu realitatea acestei vârste. Adolescenții nu arată întotdeauna triști. De multe ori, arată iritabili, retrași sau indiferenți. Din exterior, aceste comportamente sunt ușor de interpretat ca „rebeliune", lipsă de […]
1. Dacă România ar fi fost condusă de politicieni cu detentă istorică, nicidecum de niște obedienți, aceia ar fi avut azi remușcări. Pentru că puteau să ajute Ucraina cu miliarde de euro fără să-i afecteze pe români. Cum așa? Foarte simplu. Folosind controlul vamal. Am citit că mai mult de 12 milioane de ucraineni au […]
Sondaj. Cum ar vota cetățenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce spun despre aderarea la UE
Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană (UE) şi mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO. Cel puțin asta indică rezultatele unui sondaj IMAS dat publicității joi, 24 februarie. Întrebarea adresată […]
Lovitură pentru șoferi! Litrul de benzină a depășit pragul de 8 lei și ar putea crește în continuare!
Lovitură pentru șoferii din România! Carburanții sunt tot mai scumpi şi nu este exclus ca în perioada următoare să apară noi creșteri ale prețurilor la pompă. Pentru prima dată după o perioadă de stabilitate, benzina a depășit pragul de 8 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că scumpirile ar putea continua în perioada următoare. Benzina […]
După ce a anunțat tăierile din Administrație, Bolojan s-a dus la o petrecere. Ce spune deputatul care l-a invitat: „O zi cu adevărat specială pentru mine"
La scurt timp după adoptarea Ordonanţei privind tăierile din administraţie, premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere ținută de ziua deputatului liberal Mircea Roșca. De altfel, pentru a ajunge cât mai repede la evenimentul privat, șeful Guvernului și-a scurtat conferința de presă, de la Palatul Victoria, de după ședința Executivului, în care s-a dat […]
Încă un primar din România vrea să scoată păcănelele din orașul său: „Îmi asum această decizie"
Încă un primar a anunțat că va propune interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiul pe care îl conduce, după ce în primă fază edilul din Slatina anunța că acesta va fi „primul oraș din România liber de păcănele". Totul, în contextul în care Ordonanța de urgență privind reforma în administrație, adoptată marți seară […]
Două cutremure au avut loc în România, în decurs de doar câteva ore. Unul dintre acestea s-a produs joi dimineață, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor făcute publice de specialiști. Un alt seism a fost înregistrat cu puțin după miezul nopții, în județul Buzău. Cel mai recent seism a avut loc […]
ULTIMA ORĂ. Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul – FOTO/Când își va prelua oficial funcția
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României, Nicușor Dan. „Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes […]
Grindeanu face „referendum" în PSD: social-democrații vor vota dacă doresc să continue cu Bolojan premier. „Dacă păstrăm coaliţia în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR"
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că va propune un vot intern în cadrul formațiunii politice pe care o conduce, pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau cu alt prim-ministru de la PNL. Grindeanu a anunțat, totodată, că votul intern din PSD va arăta dacă […]
BERBEC Astăzi puteți căuta modalități de a utiliza resurse de la terți. Poate bogăția și resursele partenerului tău!? Oricare ar fi cazul, aveți intenții de a îmbunătăți lumea, cartierul sau familia. Gândiți la nivel global, dar acționați local. TAUR Astăzi vă puteți exprima spontan și cu mai multă libertate. Aceasta este o ocazie de […]
Bucureștiul arată ca o fotografie dintr-o misiune eșuată pe satelitul Pământului. Gropi cât roata de mașină, asfalt sfărâmat, capace de canal înconjurate de prăpăstii
În jurul numelui Romina Gingașu s-a construit, în ultimii ani, o poveste poleită cu ascensiune, rafinament și apartenență la o lume exclusivistă. Că doar este soția moștenitorului Ferrari. „Românismele”, însă, pe care le afișează doamna Ferrari denotă altceva. Este de notorietate deja scandalul cu dosarul de proxenetism în care apare și numele Rominei Gingașu. Orice […] The post Romina Gingașu și „românismele” din sufrageria Ferrari first appeared on Ziarul National.
Blocaj la CCR pe legea pensiilor magistraților. Președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea # National.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților. Până când acest document nu este publicat în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea. Deși au dat undă verde legii, magistrații CCR țin legea în stand-by pentru că nu reușesc să se pună de […] The post Blocaj la CCR pe legea pensiilor magistraților. Președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea first appeared on Ziarul National.
Premierul Ilie Bolojan a identificat, în sfârșit, marea problemă a României. Și nu e vorba de pensiile speciale care sfidează orice logică a contributivității, risipa bugetară ori de sinecurile de partid, nici măcar de cum sunt căpușate companiile de stat. Nuuu, pentru primul-ministru problema cea mai mare este că românii ies prea devreme la pensie! […] The post Bolojan is back: români, munciți până cădeți! first appeared on Ziarul National.
După sfidarea Guvernului la adresa protestelor sindicatelor polițiștilor din MAI și din Administrația Națională a Penitenciarelor și adoptarea ordonanței de urgență fără modificări, sindicaliștii au decis să treacă la un alt nivel. Aceștia au anunțat că vor protesta atât în fața sediului reprezentanței Comisiei Europene la București, cât și în fața sediului NATO din Capitală. […] The post Protestele trec la un alt nivel. Polițiștii merg peste Ursula, la Bruxelles first appeared on Ziarul National.
Bill Gates își asumă legăturile cu Epstein și le cere scuze angajaților fundației sale # National.ro
Bill Gates și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale și a abordat legăturile sale cu Jeffrey Epstein în cadrul unei întâlniri cu angajații fundației sale caritabile, relatează The Wall Street Journal. Magnatul și-a cerut scuze în fața angajaților fundației Magnatul și-ar fi cerut scuze în fața angajaților fundației, a recunoscut că a avut două relații cu […] The post Bill Gates își asumă legăturile cu Epstein și le cere scuze angajaților fundației sale first appeared on Ziarul National.
Unele țări din UE se opun cererilor de stabilire a unui canal direct de negociere cu Rusia, din cauza temerilor că Vladimir Putin va exploata orice dialog pentru a diviza Europa. Liderii europeni se plâng că sunt excluși din negocierile dintre SUA și Rusia privind viitorul Ucrainei, insistând că un război purtat pe teritoriul european […] The post Este timpul ca liderii europeni să reia discuțiile cu Rusia first appeared on Ziarul National.
Metrou către Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 # National.ro
Cartierele Militari Residence și Prelungirea Ghencea ar putea fi conectate cu centrul Capitalei prin metrou. Metrorex are în pregătire extinderea către vest a rețelei de metrou din București, cu 8 noi stații și 19 km de linie nouă de metrou, a declarat Mariana Miclăuș, director general al Metrorex. Documentația aflată în pregătire împarte extinderea rețelei […] The post Metrou către Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 first appeared on Ziarul National.
Pregătirile pentru Cupa Mondială din 2026 sunt marcate de tensiuni majore în Statele Unite după ce aproape 900 de milioane de dolari destinați securității orașelor gazdă au rămas blocați cu doar câteva luni înainte de startul turneului. Oficialii americani au avertizat în Congres că lipsa fondurilor și coordonarea slabă între autoritățile locale și guvernul federal […] The post Haos din ce în ce mai mare înainte de CM 2026 first appeared on Ziarul National.
Patronatele și sindicatele din CES fac praf măsurile lui Bolojan. Sunt total neconstituționale! # National.ro
Ordonanța de urgență adoptată pe șest, la ceas de seară, de Guvernul Bolojan, a primit aviz nefavorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES). Astfel, atât patronatele, cât și sindicatele și organizațiile neguvernamentale au arătat că actul normativ este vulnerabil din perspectivă constituțională, atât sub aspectul lipsei unei situații extraordinare, cât și sub aspectul afectării […] The post Patronatele și sindicatele din CES fac praf măsurile lui Bolojan. Sunt total neconstituționale! first appeared on Ziarul National.
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis # National.ro
Mașina de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului s-a vândut la licitație. Prețul de pornire a fost de numai o mie de euro. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire. Mașina, adjudecată la prețul de 9.500 […] The post Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis first appeared on Ziarul National.
Xavi Hernandez este foarte aproape să revină în antrenorat la aproape doi ani de la despărțirea de Barcelona. Presa spaniolă anunță că fostul mijlocaș catalan este dorit insistent pe banca naționalei Marocului, calificată deja la Campionatul Mondial din 2026. Potrivit informațiilor apărute în Spania, Federația Marocană este pregătită să renunțe la Walid Regragui, iar numirea […] The post Xavi poate reveni pe bancă la Mondial! first appeared on Ziarul National.
Meteorologii Ease Weather anunță temperaturi neobișnuite în luna martie. Cum va arăta vremea în București # National.ro
Iarna nu se lasă dusă ușor din România. Deși calendaristic de duminică vom intra în primăvară, vom mai vedea zăpezi și precipitații specifice anotimpului rece. Meteorologii Ease Weather prognozează cinci zile de ninsori în Capitală, în martie. Dar ele vor fi ușoare la început de primăvară. Meteorologii Ease Weather anunță un început de primăvară capricios […] The post Meteorologii Ease Weather anunță temperaturi neobișnuite în luna martie. Cum va arăta vremea în București first appeared on Ziarul National.
Comisia Europeană cere ca termocentrale pe cărbune din România să fie rase de pe fața pământului # National.ro
Comisia Europeană pare că încearcă cu orice preț să ne mai taie încă un miliard de euro din PNRR. După ce a fost bifat jalonul 119, prin închiderea renegociată a termocentralelor pe cărbune la sfârșitul anului trecut, iată că, din senin, Comisia revine cu admonestări și solicitări de clarificare față de închiderile deja operate de […] The post Comisia Europeană cere ca termocentrale pe cărbune din România să fie rase de pe fața pământului first appeared on Ziarul National.
Exportăm carnea pe care nu vrem s-o mâncăm și consumăm importuri din Spania și Germania. Franța, principalul cumpărător # National.ro
România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. În timp ce românii nici nu vor să guste așa ceva, francezii o consideră o delicatesă. În timp ce preferam porcul, țara noastră se numără printre principalii exportatori de carne de melc din Europa. România a devenit unul […] The post Exportăm carnea pe care nu vrem s-o mâncăm și consumăm importuri din Spania și Germania. Franța, principalul cumpărător first appeared on Ziarul National.
Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității iraniene, nu va fi prezent fizic la negocierile dintre Teheran și Washington, desfășurate la Geneva, însă va juca un rol cheie. În fruntea Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), Larijani se află din nou în centrul politicii și diplomației nucleare a Iranului, relatează AFP. În ianuarie, el […] The post Omul din culisele politicii nucleare a Iranului first appeared on Ziarul National.
Confruntându-se cu perspective dificile în alegerile viitoare, prim-ministrul pro-rus al Ungariei încearcă să convingă electoratul că cea mai mare amenințare pentru țară nu este stagnarea economică, ci vecina Ucraina. Viktor Orban desfășoară o campanie mediatică agresivă, al cărei mesaj central este că maghiarii ar trebui să refuze să se alinieze Uniunii Europene în sprijinirea Ucrainei […] The post Orban al Ungariei mizează pe cartea anti-Ucraina first appeared on Ziarul National.
În iunie anul trecut, OpenAI a semnalat și închis contul lui Jesse Van Rootselaar pentru „promovarea activităților violente”, dar nu a alertat poliția canadiană. Opt luni mai târziu, Van Rootselaar a intrat într-o școală din Tumbler Ridge, Columbia Britanică, și a ucis opt persoane, dintre care cinci copii, înainte de a se sinucide. Avea 18 […] The post Chatboții AI trebuie să raporteze presupușii atacatori din școli? first appeared on Ziarul National.
Protest în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Studenții, nemulțumiți de taxele majorate # National.ro
Peste 100 de studenți au protestat miercuri, 25 februarie, în fața Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, după ce senatul instituției de învățământ superior a decis să majoreze taxele. În unele cazuri, acestea s-au dublat, iar asta le face foarte greu de achitat, susțin studenții. Taxele s-au majorat și cu 120% De la toamnă, începând cu anul […] The post Protest în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Studenții, nemulțumiți de taxele majorate first appeared on Ziarul National.
Ce nu s-a spus în presa din România despre discursul lui Trump, „Starea națiunii”. Legea pe care a dat-o pentru a proteja locuințele americanilor, milioane de români sunt interesați! # National.ro
Discursul pe care l-a susținut recent președintele american Donald Trump în Congresul SUA a fost urmărit cu interes, după cum era de așteptat, nu doar în Statele Unite, ci și în lumea întreagă. Dincolo de faptul că a avut aproape două ore și că a fost unul record, discursul susținut de către Donald Trump a […] The post Ce nu s-a spus în presa din România despre discursul lui Trump, „Starea națiunii”. Legea pe care a dat-o pentru a proteja locuințele americanilor, milioane de români sunt interesați! first appeared on Ziarul National.
Bogdan Pîrlog se retrage din cursa la şefia DIICOT, dar rămâne în cea pentru postul de procuror general al României # National.ro
Procurorul militar Bogdan Pîrlog a anunţat miercuri, într-un mesaj pe Facebook, că îşi retrage candidatura pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT. Totodată a transmis că rămâne în cursa pentru postul de procuror general al României. Anunţul vine cu puţin timp înainte de a susţine interviul în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. […] The post Bogdan Pîrlog se retrage din cursa la şefia DIICOT, dar rămâne în cea pentru postul de procuror general al României first appeared on Ziarul National.
Administrația Trump a avertizat oficial Ucraina să nu atace ținte din Rusia care ar putea afecta interesele economice ale SUA. Olha Stefanișîna, ambasadorul Kievului la Washington, a primit un mesaj diplomatic menit să înregistreze dezaprobarea sau plângerea, în urma atacului cu drone al Ucrainei asupra portului rus Novorossiisk din Marea Neagră, în noiembrie, relatează Financial […] The post Interesele americane în Rusia, mai presus de Ucraina first appeared on Ziarul National.
”Huo Rusia!” nu era de ajuns? Nu. Trebuie ”Slava Ukraiiiina!”, într-o țară în care e rușine să spui ”Trăiască România!” # National.ro
1. În discuția/tevatura/tergiversarea/negocierea despre Ucraina lipsește întrebarea ”câtă răbdare să mai aibă românii?” Nu se așteaptă nimeni să se gândească americanii și francezii, ucrainenii și rușii la români. Problema e că și Guvernul României se gândește doar la americani și la francezi, la ucraineni și la ruși. Suntem mult mai jos decât în […] The post ”Huo Rusia!” nu era de ajuns? Nu. Trebuie ”Slava Ukraiiiina!”, într-o țară în care e rușine să spui ”Trăiască România!” first appeared on Ziarul National.
Debut răsunător pe scena Ateneului Român: David Dumitrescu, 12 ani, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, a deschis concertul „In memoriam Eugen Doga” # National.ro
Seara de Dragobete a marcat un moment istoric pentru unul dintre cei mai tineri și talentați exponenți ai culturii române actuale. Pe scena Ateneului Român, într-o atmosferă dominată de respect și emoție, pianistul David Dumitrescu, în vârstă de doar 12 ani, a susținut primul său concert în acest spațiu emblematic. Evenimentul, dedicat memoriei marelui compozitor […] The post Debut răsunător pe scena Ateneului Român: David Dumitrescu, 12 ani, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, a deschis concertul „In memoriam Eugen Doga” first appeared on Ziarul National.
