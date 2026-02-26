Un bărbat din București, plast sub control judiciar după ce a amenințat o persoană cu o armă, în parcarea unui supermarket
Un bărbat de 45 de ani a fost plasat sub control judiciar de polițiștii Capitalei după ce a amenințat o persoană, cu o armă, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6.
• • •
Propunerea pe care Iranul vrea să i-o facă lui Trump. Teheranul promite o „mană cerească” pentru companiile americane # Adevarul.ro
Iranul încearcă să-l atragă pe Donald Trump cu stimulente financiare, inclusiv investiții în vastele sale rezerve de petrol și gaze, în încercarea de a-l convinge pe președintele SUA să accepte un acord privind programul nuclear al Teheranului și să evite un război.
Cum s-a schimbat câmpul de luptă din Ucraina de când trupele ruse au pierdut accesul la internetul prin Starlink # Adevarul.ro
Lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse a primit un mare impuls după ce Elon Musk a blocat accesul Rusiei la rețeaua sa de sateliți Starlink, potrivit generalului maior Andrii Biletski, comandant al Corpului 3 al armatei ucrainene, relatează The Independent.
Dan Motreanu somează PSD să decidă, o dată pentru totdeauna, dacă iese sau nu de la guvernare. „Să spună acest lucru deschis” # Adevarul.ro
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu cere PSD să-și exprime fără echivoc poziția în coaliție, criticând discrepanțele dintre declarațiile publice ale liderilor social-democrați și mesajele transmise în cadrul negocierilor interne.
Băsescu, despre rolul lui Nicușor Dan în disputele din coaliție: „Singurul lucru pe care îl poate face este ceea ce face” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, 26 februarie, că Nicușor Dan „încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru” și a precizat că el nu crede într-o rupere a coaliției.
Dragobetele vin cu promisiunea iubirii perfecte, ambalată în flori și gesturi mari
Un cutremur a avut loc joi seară, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 km.
Chișinăul vrea limba română în școlile din regiunea separatistă Transnistria. Reacția Tiraspolului # Adevarul.ro
Chișinău, prin intermediul vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a cerut Tiraspolului să fie predată limba română în școli, iar așa-zisul ministru al Afacerilor Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, a refuzat, subliniind că oamenii, majoritatea vorbind limba moldovenească, trebuie
Încă un mesaj RO-ALERT în Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Al doilea în ultimele 24 de ore # Adevarul.ro
Pe fondul războiului din Ucraina, locuitorii din Tulcea au primit, joi, un nou mesaj RO-ALERT privind posibile obiecte care pot cădea din spațiul aerian.
În vreme ce premierul Ilie Bolojan e la Bruxelles și încearcă recuperarea tranșei de 230 de milioane de euro, PSD pune la cale strategia decapitării sale și speră să aibă sprijin din PNL.
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă # Adevarul.ro
Fundația Rusă Anticorupție (FBK) a publicat o nouă investigație despre faimosul palat al președintelui rus Vladimir Putin, situat lângă pe malul Mării Negre. Potrivit anchetei, imobilul are acum un nou proprietar.
Moscova ameninţă Marea Britanie, după anunţul acesteia că vrea să trimită trupe în Ucraina. „Vor fi considerate ţinte militare legitime” # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a reluat ameninţările după declarațiile ministrului britanic al Apărării privind disponibilitatea de a trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina.
Traian Băsescu cerede că Bolojan este „câștigătorul” în scandalul din coaliție. „Gindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în țară” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, 26 februarie, că în disputa dintre premierul Ilie Bolojan și președintele PSD Sorin Grindeanu nu poate fi „câștigător” decât Bolojan, „pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură”.
Pasajul Basarab intră în reparații. Când încep lucrările şi care este termenul de finalizare # Adevarul.ro
Primăria Capitalei a anunțat că la Pasajul Basarab, una dintre cele mai importante artere rutiere ale Capitalei, vor începe lucrări de reabilitare, care vor dura în jur de o jumătate de an.
„Este pace la Buzău”. Ciolacu și primarul Constantin Toma anunță că s-au împăcat. „Mai puţină politică şi mai multă administraţie” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și primarul municipiului, Constantin Toma, s-au întâlnit joi, 26 februarie, la sediul Primăriei Buzău, iar la final Ciolacu a declarat că „este pace la Buzău”, după mai multe dispute publice dintre cei doi.
Președintele Forumului Economic de la Davos demisionează după ancheta privind legăturile cu Epstein # Adevarul.ro
Președintele Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Borge Brende, și-a dat demisia după o anchetă referitoare la legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor că ar fi plecat mai repede de la ședința de Guvern pentru a ajunge la o petrecere de la Ploiești # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns, joi, valului de critici izbucnit după ce în spațiul publica au apărut imagini de la petrecerea privată la care a participat alături de deputatul liberal Mircea Roșca.
Firme de ridesharing, amendate de ANAF. S-au făcut 11 sesizări penale pentru evaziune fiscală # Adevarul.ro
135 de firme de ridesharing au fost verificate de ANAF în primele două luni din an, amenzile aplicate ridicându-se la aproape 3,3 milioane de lei, după ce inspectorii antifraudă au constatat nereguli fiscale în valoare de 78 de milioane de lei.
România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE. Oana Țoiu: „Mai avem de obținut 4, dar acest lucru nu este o simplă birocrație” # Adevarul.ro
Oana Țoiu, a anunțat joi, 26 februarie, că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Ultimul aviz, adaugă aceasta, a vizat piețele financiare, „printre cele mai grele pentru că reprezintă o «ștampilă» de încredere pentru marii investitori globali”.
PSD pune condiții privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului și amenință cu blocarea bugetului de stat în Parlament: „Să renunțe la pensia specială” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a atenționat în cadrul unei conferințe de presă, la Constanța, că proiectul bugetului de stat pe anul 2026, pe care Guvernul se pregătește să îl aducă în Parlament trebuie să includă propunerile PSD.
Un fost participant la „Survivor”, audiat în „dosarul Păulești”. Procurorii prahoveni au continuat ancheta # Adevarul.ro
Adrian Petre s-a despărțit recent de CS Păulești.
SUA au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie # Adevarul.ro
Statele Unite au încetinit procedurile pentru vânzarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, cu scopul de a le folosi drept monedă de schimb în negocierile de pace din Ucraina.
CCR a publicat motivarea deciziei în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Argumentele Curții # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei din 18 februarie, prin care a respins, cu sesizarea de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva legii care reformează pensiile speciale ale magistraților.
USR anunță un Congres la Sibiu de mâine. Se vor discuta propuneri de modificare a statutului partidului # Adevarul.ro
În intervalul 27 februarie - 1 martie 2026, este programat, la Sibiu, Congresul USR, în cadrul căruia vor fi dezbătute propuneri de modificare a statutului partidului.
Rapperul Wiz Khalifa, sentinţă definitivă: nouă luni de închisoare cu executare după a fumat canabis pe scena Festivalului „Beach, Please!” # Adevarul.ro
Rapperul Wiz Khalifa va trebui să execute nouă luni de închisoare pentru fumatul unei țigarete cu canabis pe scenă, la Festivalul „Beach, Please!” din Costinești, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins definitiv contestația în care cerea anularea pedepsei.
Europa, la un pas de un incident major: dronă rusească, neutralizată lângă portavionul nuclear francez Charles de Gaulle # Adevarul.ro
Forțele NATO au fost nevoite să intercepteze o dronă rusească ce se îndrepta spre cel mai mare portavion al Europei, într-un episod catalogat drept „incident serios de securitate”, petrecut în portul Malmö, în Suedia.
Adolescentă de 15 ani, bătută și înțepată cu un briceag de o colegă, la instigarea fostului iubit, într-un parc din Ploiești. Agresorii au fost reţinuţi # Adevarul.ro
O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită și înțepată cu un briceag de o colegă de aceeași vârstă, într-un parc din centrul Ploieștiului. Agresiunea a fost premeditată de fostul iubit al victimei, care i-a dat briceagul agresoarei și a asistat la atac.
România e pe cale să-şi recapete statutul de „grânar al Europei”, susţine ministrul Agriculturii. „Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că investițiile masive în infrastructura de irigații au readus România în poziția de „grânar al Europei”.
Pentru multe femei, încălțămintea nu este doar un accesoriu, ci o parte esențială a confortului zilnic.
PSD își reafirmă dreptul de a analiza „dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala Coaliție de guvernare” # Adevarul.ro
PSD a transmis joi, 26 februarie, că „nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din Guvern”.
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”. O rețea clandestină formată din 4.000 de figuri obscure care îl protejează pe maleficul lider suprem al Iranului # Adevarul.ro
În spatele cortinei de fier a Teheranului, acolo unde deciziile nu se anunță, ci se execută, Ali Khamenei și-a clădit, timp de decenii, un mecanism de putere menit să nu poată fi răsturnat.
Primul studiu despre „părinții de blănoși” din România: 9 din 10 români își consideră animalul un membru al familiei, dar ignoră prevenția # Adevarul.ro
Deși românii declară un atașament profund față de animalele lor de companie, un studiu recent scoate la iveală un paradox îngrijorător: majoritatea posesorilor intervin medical abia după ce animalul s-a îmbolnăvit.
Ministerul Finanțelor va lansa un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, o inițiativă de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale.
Un acord nuclear „imediat” este posibil între SUA și Iran, susține Teheranul. Condiția impusă # Adevarul.ro
Un consilier al liderului suprem iranian susține că un acord nuclear „imediat” este posibil, dacă negocierile se vor limita la angajamentul Teheranului de a nu dezvolta arme atomice.
Cum arată în imagini 3D lotul 2 al viitoarei autostrăzi Craiova - Filiași. Cât vor dura lucrările # Adevarul.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a publicat joi, 26 februarie, animația grafică 3D a Lotului 2 al Autostrăzii Craiova – Filiași din drumul de mare viteză Craiova - Târgu Jiu.
Banca Transilvania își extinde parteneriatul în Formula 1 și va fi prezentă la două curse europene în 2026 # Adevarul.ro
Banca Transilvania își extinde parteneriatul internațional din motorsport și va fi prezentă în 2026 la două etape europene din calendarul competițional, consolidând colaborarea cu McLaren Mastercard Formula 1® Team.
Ce poate obține România prin vizita la Bruxelles a premierului Bolojan, pe lângă banii din PNRR pentru jalonul privind pensiile speciale. Explicațiile oficialilor UE # Adevarul.ro
Vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles vine într-un moment-cheie, în care șeful Executivului poate bifa mai multe puncte importante pentru România.
Găsirea perechii ideale de pantaloni reprezintă o provocare constantă pentru multe femei moderne pasionate de modă și stil. Fiecare tip de siluetă feminină are nevoie de croieli specifice pentru a evidenția armonios toate atuurile sale naturale.
Grindeanu, surprins că România nu recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex. „Trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 25 februarie, că „se miră” că România nu a aplicat decizia CEDO privind drepturile cuplurilor formate din persoane de același sex.
Oase și Maria Pitică au câștigat „Power Couple România” 2026. Finală dramatică, lacrimi și un gest care a emoționat o țară întreagă # Adevarul.ro
Sezonul 3 al emisiunii de la Antena 1 s-a încheiat cu o finală tensionată, plină de momente-limită, în care rezistența fizică și forța relațiilor au fost puse la încercare până la extrem.
Noi trageri loto joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker # Adevarul.ro
Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.
FCSB i-a băgat pe toți în priză ca să prindă play-off-ul. Dorită de șeful LPF, campioana este persiflată de fotbaliștii rivali # Adevarul.ro
FCSB este disperată să prindă play-off, având are de recuperat 3 puncte în ultimele două etape din sezonul regular.
Cumpărarea primului apartament este una dintre cele mai mari decizii financiare pe care le iei. Și tocmai de aceea este și una dintre cele mai ușor de ratat, nu din lipsă de interes, ci din lipsă de informații corecte la momentul potrivit.
Mirosul este singurul simț care ajunge direct la centrul emoțiilor și al memoriei. Fără filtre, fără procesare conștientă. Tocmai de aceea un parfum poate schimba dispoziția unei încăperi, poate readuce o amintire veche de zeci de ani sau poate influența modul în care ceilalți te percep.
Accident teribil în Mureș: un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat în șanț. Toți pasagerii au ajuns la Urgențe # Adevarul.ro
Un microbuz s-a răsturnat joi, 26 februarie, într-un şanţ pe Valea Sânpetru, județul Mureș. Toți cei 11 ocupanți ai vehiculului au ajuns la UPU Târgu-Mureş, majoritatea fiind încadraţi în cod galben medical.
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor # Adevarul.ro
România a pierdut opt miliarde de euro din rezerva valutară în două zile de dinainte de turul doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut, prin intervenţii menite să calmeze deprecierea extrem de puternică, a declarat joi Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR.
România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauză că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state UE.
Andreea Paul, nume vehiculat la șefia Ministerului Educației: Care este „prioritatea de grad 0 a României, ratată de trei decenii și jumătate” # Adevarul.ro
Andreea Paul, nume vehiculat pentru portofoliul Educației în guvernul Bolojan, susține că învățământul are nevoie de o reformă profundă, bazată pe un „tablou de bord” al performanței, digitalizare prin AI și dialog constant cu actorii din sistem.
Bărbat din Kenya arestat pentru trafic de persoane. Cel puțin 25 de compatrioți, trimiși în Rusia cu promisiuni false și ajunși pe frontul din Ucraina # Adevarul.ro
Un cetățean kenyan a fost arestat și pus sub acuzare pentru trafic de persoane, fiind suspectat că a recrutat și trimis în Rusia cel puțin 25 de compatrioți sub promisiunea unor locuri de muncă bine plătite, pentru ca ulterior aceștia să ajungă să lupte pe frontul din Ucraina.
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența drogurilor. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, joi, 26 februarie, pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Decizia judecătorilor este definitivă.
