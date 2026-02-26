Restricții de trafic în zona Fântâna Miorița din Capitală. S-a surpat carosabilul în apropierea șantierului Magistralei 6

16:00

Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.