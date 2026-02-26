Când va ajunge Polonia din urmă Germania la PIB per capita? Poate România să concureze economic cu Polonia? Cursa nu este doar teoretică, una a indicatorilor economici. De rezultatul ei depinde împiedicarea sau încetinirea colapsului demografic, criza crizelor

Când va ajunge Polonia din urmă Germania la PIB per capita? Poate România să concureze economic cu Polonia? Cursa nu este doar teoretică, una a indicatorilor economici. De rezultatul ei depinde împiedicarea sau încetinirea colapsului demografic, criza crizelor

ANAF a identificat noi cazuri de evaziune fiscală la scară mare în ride-sharing. Una dintre firme nu declara veniturile nici pentru cele 700 de maşini folosite şi nici pentru şoferi. O alta lucra cu 174 de maşini şi şoferi care lucrau fără forme legale în schimbul unui comision de 7% din încasări Ziarul Financiar
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat obligaţii fiscale suplimentare de 78,3 milioane lei în urma controalelor efectuate în ianuarie şi februarie 2026 la 135 de operatori din domeniul transportului alternativ - companii care intermediază curse prin platforme digitale de tip ride-sharing. Alte 11 cazuri, cu un prejudiciu estimat total de 126,4 milioane lei, au fost trimise către organele de urmărire penală cu suspiciuni de evaziune fiscală, conform datelor comunicate de ANAF. Piaţa din România este dominată de platformele de ride-sharing Bolt şi Uber.
Salariul ca ultim argument: până unde mai pot opri banii în plus un angajat care vrea să-şi dea demisia? Ziarul Financiar
Chimcomplex, rezultate pe 2025 - EBITDA pozitiv de 62 mil. lei, însă o pierdere de 179 mil. lei: Suntem nevoiţi să oprim secţiile energo-intensive şi să dăm afară cel puţin 1.200 de salariaţi pe verticală şi 5.500 pe orizontală. Discuţiile cu Guvernul şi Preşedinţia nu au dus nicăieri. Influencerii din energie şi intermediarii au fost mai puternici Ziarul Financiar
Premier Energy Group îşi majorează de peste patru ori profitul net în 2025, la 103 mil. euro, pe fondul creşterii producţiei regenerabile, al furnizării şi al investiţiilor în infrastructură energetică Ziarul Financiar
AROBS raportează afaceri de 448 mil. lei în 2025, profit net în creştere cu 50%, pe fondul avansului produselor software şi al contribuţiei aproape egale dintre creşterea organică şi achiziţii Ziarul Financiar
Chimcomplex raportează financiar pentru 2025: EBITDA pozitiv de 62 mil. lei, însă o pierdere netă de 179 mil. lei. „Suntem nevoiţi să oprim secţiile energo-intensive şi să facem disponibilizări. Discuţiile pe care le-am avut cu Guvernul şi Preşedinţia nu au dus nicăieri. Influencerii din industria energiei au avut un lobby mai bun” Ziarul Financiar
Piaţa serviciilor veterinare se consolidează: Grupul polonez LuxVet intră pe piaţa din România prin achiziţia companiei Mobile Vet Ziarul Financiar
Sondaj eJobs: Salariile sub presiunea inflaţiei împing angajaţii spre schimbarea jobului. Peste 50% dintre salariaţi vor să îşi schimbe locul de muncă în 2026 Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 27 februarie 2026, ora 09.30 cu GABRIEL ALDEA, Director General Adjunct, Investimental Ziarul Financiar
Leul stă pe loc, inflaţia aleargă. Unde mai pot românii să-şi parcheze economiile în valută? Ziarul Financiar
Surpriză: Ştefan Frangulea, directorul financiar al Electrica, companie cu o capitalizare de 10,4 mld. lei şi un profit record de 1,2 mld. lei în 2025, a fost schimbat peste noapte fără a fi invocată o cauză concretă. „ A existat o diferenţă de opinii privind direcţiile strategice” Ziarul Financiar
Hidroelectrica, cea mai mare companie din România, evaluată la 68 mld. lei pe bursă, raportează un profit net de 3,3 mld. lei în 2025, în scădere cu 20%, la venituri de 9,6 mld. lei, pe fondul celei mai slabe producţii hidro din istoria României Ziarul Financiar
Cum poţi să te extinzi pe pieţele internaţionale prin parteneriate strategice? Urmăriţi ZF Live vineri, 27 februarie, de la ora 12:00 cu Daniel Nedelcu, Head of Global Partnership TotalSoft Ziarul Financiar
Ce înseamnă consultanţă financiară avansată şi controlling financiar modern? Urmăriţi ZF Live vineri, 27 februarie, de la ora 12:20 cu Dan Preda, expert contabil şi consultant fiscal C3-Contabilitate-Controlling-Cash Flow Ziarul Financiar
Cum se administrează/conduce Opera Naţională din punct de vedere business? Ce proiecte de dezvoltare are una dintre cele mai cunoscute instituţii de cultură din România? Urmăriţi ZF Live vineri, 27 februarie, de la ora 12:40 cu Daniel Jinga, directorul Operei Naţionale Ziarul Financiar
UniCredit Bank a atras 600 mil. lei printr-o emisiune de obligaţiuni pe 5 ani, la un cupon de 6,82% Ziarul Financiar
Un nou pas spre OCDE: România a primit al 21-lea aviz în procesul de aderare în cadrul Organizaţiei pentru domeniul pieţelor financiare Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding raportează venituri de 1,15 mld. lei în 2025 şi un profit net în creştere cu 26%, pe fondul avansului segmentelor mezeluri şi ready meals Ziarul Financiar
Surpriză: Ştefan Frangulea, director financiar, pleacă de la Electrica Ziarul Financiar
Controale în ride-sharing: ANAF Antifraudă a descoperit nereguli fiscale de peste 78 mil. lei la firme din transportul alternativ. Aproape 5.000 de maşini au fost suspendate din activitate Ziarul Financiar
Bursă. Antibiotice Iaşi, profit în scădere cu 42% în 2025, pe fondul presiunilor costurilor şi al contracţiei vânzărilor din SUA. Veniturile se menţin la circa 690 mil. lei Ziarul Financiar
Familia Nechita-Rotta din Cluj a ajuns la afaceri de aproximativ 195 mil. lei în 2025 cu producătorul de etichete autoadezive Sunimprof Rottaprint Ziarul Financiar
Producătorul de etichete autoadezive şi folii imprimate Sunimprof Rottaprint, controlat de antreprenorii Arnella Caetana Nechita-Rotta şi Cristinel Nechita-Rotta, a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 195 mil. lei (38,7 mil. euro), mai mult cu 3% faţă de anul anterior, pe fondul creşterii volumelor de producţie, extinderii exporturilor, investiţiilor în tehnologie şi dezvoltării echipei de angajaţi.
Surpriză: Electrica îl revocă pe directorul financiar Ştefan Frangulea Ziarul Financiar
CCR a publicat motivarea pe pensiile magistraţilor. Judecătorii compară pensiile magistraţilor din România cu media din sistemul european: În România, un magistrat primeşte o pensie de 6,7 ori mai mare decât media. În Franţa, de 2,5 ori mai mare, iar în Germania de 2,8 mai mare. Legea merge către promulgare la preşedinte Ziarul Financiar
Pasajul Basarab intră în reparaţii. Lucrările ar putea începe în iunie şi vor dura cel puţin până în decembrie Ziarul Financiar
Fondul Proprietatea trebuie să aducă de acasă 11 milioane de euro pentru a-şi menţine participaţia de 20% la CN Administraţia Porturilor Maritime, a doua cea mai valoroasă deţinere după Aeroporturi Ziarul Financiar
Întâlnire între premierul Bolojan şi şefa Comisiei Europene: Ursula von der Leyen anunţă şi EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Romania va produce medicamente critice la un Centru de Cercetare din Iaşi Ziarul Financiar
Adrian Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov: Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea atinge şi chiar depăşi 600.000 de pasageri în 2026 Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea ajunge în acest an la un trafic de peste 600.000 de pasageri, în creştere cu circa 80% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de peste 330.000 de călători români şi străini. Aeroportul din Braşov este singurul aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani.
Premierul Bolojan: România are la dispoziţie şase luni pentru a debloca 2,6 miliarde din PNRR Ziarul Financiar
Şcoala privată: o oportunitate sau o simplă afacere pentru fondatori? Ioana Necula, fondator Genesis College: Ne dorim să construim o şcoală foarte bună, dar şi un model scalabil pentru investitori VIDEO Ziarul Financiar
Ilie Bolojan, la întâlnirea cu Ursula von der Leyen la Comisia Europeană: Instrumentul pe care îl lansăm, cu participarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, oferă un punct de sprijn pentru primării, consilii judeţene şi companii prin acces la consultanţă şi finanţare Ziarul Financiar
Investiţie de 59,3 mil. lei pentru modernizarea terminalului T3 al Aeroportului Internaţional Iaşi şi transformarea acestuia într-un terminal dedicat plecărilor non-Schengen Ziarul Financiar
Investiţie de 12,6 mil. lei pentru construirea unei creşe în oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa Ziarul Financiar
Ce este “vibe coding” si cum faci trecerea la IT, chiar daca ai studiat altceva? „Câştig dublu din programare faţă de atunci când lucram în domeniul de beauty” Ziarul Financiar
(P) Idee bună sau plan bun? Ce contează mai mult într-un business Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti scade cu peste 2% joi, în contrast cu creşterile din pieţele externe, pe fondul unei lichidităţi ridicate. Fondul Proprietatea coboară cu aproape 10% după AGA. Transgaz pierde 6%, BRD 5% şi Banca Transilvania 3% Ziarul Financiar
Antreprenori locali. Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Am început să exportăm în Canada. Comunităţile de români din străinătate consumă în principal produsele noastre. Românii care locuiesc în străinătate consumă produsele noastre, pentru că străinii au cultura de a consuma doar din producţia locală Ziarul Financiar
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, a finalizat anul trecut cu afaceri de 176 de mil. lei, iar pentru anul acesta a bugetat o creştere a businessului.
Ursula von der Leyen anunţă EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Preşedinta CE comunică în premieră un proiect la Iaşi care să producă medicamente critice dezvoltate cu tehnologii de ultimă generaţie Ziarul Financiar
(P) Analiză 2026: Costurile asistenţei medicale în SUA. Cum să eviţi falimentul personal în vacanţele transatlantice Ziarul Financiar
Kaufland a deschis noi magazine, în Titu, judeţul Dâmboviţa, şi în Pantelimon, judeţul Ilfov şi a ajuns la o reţea naţională de 200 de hipermarketuri Ziarul Financiar
Veranda Mall atrage o finanţare de 36 milioane Euro de la CEC Bank pentru refinanţare, dezvoltare şi distribuţii către acţionari Ziarul Financiar
Statul şi alţi acţionari restrâng mandatul Franklin Templeton la un an la Fondul Proprietatea; acţiunile FP scad cu 6% după votul acţionarilor Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a luat de la bănci 500 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,21% pe an. Volumul total al cererii: 1,25 mld. lei Ziarul Financiar
Primele date ale execuţiei bugetare pe ianuarie 2026. Bugetul este pe excedent de aproape 1 mld. lei. Veniturile au crescut cu 18%, cheltuielile au scăzut cu 6% Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti scade cu peste 1% joi după-amiază, Fondul Proprietatea pierde aproape 6% în timpul AGA, în contrast cu creşterile din pieţele externe, pe fondul unei lichidităţi ridicate. Banca Transilvania, Petrom, Hidroelectrica, pe minus Ziarul Financiar
Telegram, noul epicentru al fraudelor cu joburi false: Revolut avertizează că escrocii se mută masiv pe platformele de mesagerie, iar pierderile din Marea Britanie se apropie de 260 de milioane de lire în doar şase luni Ziarul Financiar
Presiune uriaşă asupra Stellantis: Pierderi de 22 de miliarde de euro, costuri explodate din cauza tarifelor lui Trump şi o întoarcere spectaculoasă la motoarele pe benzină şi diesel, în timp ce gigantul auto încearcă să-şi regăsească profitabilitatea într-o industrie zdruncinată de eşecul tranziţiei electrice Ziarul Financiar
