Când va ajunge Polonia din urmă Germania la PIB per capita? Poate România să concureze economic cu Polonia? Cursa nu este doar teoretică, una a indicatorilor economici. De rezultatul ei depinde împiedicarea sau încetinirea colapsului demografic, criza crizelor

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat obligaţii fiscale suplimentare de 78,3 milioane lei în urma controalelor efectuate în ianuarie şi februarie 2026 la 135 de operatori din domeniul transportului alternativ - companii care intermediază curse prin platforme digitale de tip ride-sharing. Alte 11 cazuri, cu un prejudiciu estimat total de 126,4 milioane lei, au fost trimise către organele de urmărire penală cu suspiciuni de evaziune fiscală, conform datelor comunicate de ANAF. Piaţa din România este dominată de platformele de ride-sharing Bolt şi Uber.