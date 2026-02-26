Când va ajunge Polonia din urmă Germania la PIB per capita? Poate România să concureze economic cu Polonia? Cursa nu este doar teoretică, una a indicatorilor economici. De rezultatul ei depinde împiedicarea sau încetinirea colapsului demografic, criza crizelor
Ziarul Financiar, 26 februarie 2026 23:00
ANAF a identificat noi cazuri de evaziune fiscală la scară mare în ride-sharing. Una dintre firme nu declara veniturile nici pentru cele 700 de maşini folosite şi nici pentru şoferi. O alta lucra cu 174 de maşini şi şoferi care lucrau fără forme legale în schimbul unui comision de 7% din încasări # Ziarul Financiar
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat obligaţii fiscale suplimentare de 78,3 milioane lei în urma controalelor efectuate în ianuarie şi februarie 2026 la 135 de operatori din domeniul transportului alternativ - companii care intermediază curse prin platforme digitale de tip ride-sharing. Alte 11 cazuri, cu un prejudiciu estimat total de 126,4 milioane lei, au fost trimise către organele de urmărire penală cu suspiciuni de evaziune fiscală, conform datelor comunicate de ANAF. Piaţa din România este dominată de platformele de ride-sharing Bolt şi Uber.
Chimcomplex, rezultate pe 2025 - EBITDA pozitiv de 62 mil. lei, însă o pierdere de 179 mil. lei: Suntem nevoiţi să oprim secţiile energo-intensive şi să dăm afară cel puţin 1.200 de salariaţi pe verticală şi 5.500 pe orizontală. Discuţiile cu Guvernul şi Preşedinţia nu au dus nicăieri. Influencerii din energie şi intermediarii au fost mai puternici # Ziarul Financiar
Chimcomplex raportează financiar pentru 2025: EBITDA pozitiv de 62 mil. lei, însă o pierdere netă de 179 mil. lei. „Suntem nevoiţi să oprim secţiile energo-intensive şi să facem disponibilizări. Discuţiile pe care le-am avut cu Guvernul şi Preşedinţia nu au dus nicăieri. Influencerii din industria energiei au avut un lobby mai bun” # Ziarul Financiar
Surpriză: Ştefan Frangulea, directorul financiar al Electrica, companie cu o capitalizare de 10,4 mld. lei şi un profit record de 1,2 mld. lei în 2025, a fost schimbat peste noapte fără a fi invocată o cauză concretă. „ A existat o diferenţă de opinii privind direcţiile strategice” # Ziarul Financiar
Familia Nechita-Rotta din Cluj a ajuns la afaceri de aproximativ 195 mil. lei în 2025 cu producătorul de etichete autoadezive Sunimprof Rottaprint # Ziarul Financiar
Producătorul de etichete autoadezive şi folii imprimate Sunimprof Rottaprint, controlat de antreprenorii Arnella Caetana Nechita-Rotta şi Cristinel Nechita-Rotta, a finalizat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 195 mil. lei (38,7 mil. euro), mai mult cu 3% faţă de anul anterior, pe fondul creşterii volumelor de producţie, extinderii exporturilor, investiţiilor în tehnologie şi dezvoltării echipei de angajaţi.
CCR a publicat motivarea pe pensiile magistraţilor. Judecătorii compară pensiile magistraţilor din România cu media din sistemul european: În România, un magistrat primeşte o pensie de 6,7 ori mai mare decât media. În Franţa, de 2,5 ori mai mare, iar în Germania de 2,8 mai mare. Legea merge către promulgare la preşedinte # Ziarul Financiar
Întâlnire între premierul Bolojan şi şefa Comisiei Europene: Ursula von der Leyen anunţă şi EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Romania va produce medicamente critice la un Centru de Cercetare din Iaşi # Ziarul Financiar
Adrian Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov: Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea atinge şi chiar depăşi 600.000 de pasageri în 2026 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav ar putea ajunge în acest an la un trafic de peste 600.000 de pasageri, în creştere cu circa 80% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de peste 330.000 de călători români şi străini. Aeroportul din Braşov este singurul aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani.
Antreprenori locali. Mircea Todoran, Telemea de Ibăneşti: Am început să exportăm în Canada. Comunităţile de români din străinătate consumă în principal produsele noastre. Românii care locuiesc în străinătate consumă produsele noastre, pentru că străinii au cultura de a consuma doar din producţia locală # Ziarul Financiar
Compania Mirdatod Prod, care deţine două fabrici şi este cunoscută pe piaţă prin brandul Telemea de Ibăneşti, a finalizat anul trecut cu afaceri de 176 de mil. lei, iar pentru anul acesta a bugetat o creştere a businessului.
Ursula von der Leyen anunţă EastInvest, mecanismul de finanţare de 20 de miliarde de euro pentru securitatea regiunilor de la frontiera estică a UE. Preşedinta CE comunică în premieră un proiect la Iaşi care să producă medicamente critice dezvoltate cu tehnologii de ultimă generaţie # Ziarul Financiar
Presiune uriaşă asupra Stellantis: Pierderi de 22 de miliarde de euro, costuri explodate din cauza tarifelor lui Trump şi o întoarcere spectaculoasă la motoarele pe benzină şi diesel, în timp ce gigantul auto încearcă să-şi regăsească profitabilitatea într-o industrie zdruncinată de eşecul tranziţiei electrice # Ziarul Financiar
