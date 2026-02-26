Cum a reuşit BCR să obţină un profit de 3,3 mld. lei în 2025, în creştere cu 20%, şi venituri de 6,5 mld. lei, +7%. Câte credite a dat?

00:15

600.000 de lei a fost cifra de afaceri a La Cocoş în 2014, primul an de funcţionare a businessului, când exista doar primul magazin din Ploieşti, şi acela într-o formă mult mai restrânsă decât în prezent. „Am în­ce­put în iulie 2014. Au urmat mai mulţi ani importanţi în dezvol­tarea conceptului hypercash La Cocoş, din 2014 până în 2019, cu multe transformări şi testări, cu multe extinderi de suprafeţe, ţi­nând cont că am plecat de la 500 mp în 2014 şi am ajuns la 4.500 mp în 2019“, spunea anterior Iulian Nica, fondatorul afacerii.