Gabi Matei și Marius Sanda au ieșit de la audieri de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești

După ce a susținut Marele Premiu al Ungariei din 2025, Banca Transilvania a anunțat că va fi partenerul oficial de cursă al echipei de Formula 1 McLaren la încă două etape. Este vorba de Marele Premiu al Austriei 2026 și de Marele Premiu al Ungariei 2027.În mai 2025, Banca Transilvania a devenit a doua companie din Cluj-Napoca și a treia din România care semnează un parteneriat cu o echipă din Formula 1. ...