Mesajul lui Răzvan Lucescu pentru jucători » „Asta ne-a costat”

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a acordat un interviu pentru GSP.ro. A lămurit situația lui Daniel Sandu, cel care ocupa funcția de director al departamentului de scouting.Așa cum GSP.ro a informat pe 21 februarie, Daniel Sandu pleacă de la Rapid și va semna cu Toulouse, actualul loc 10 din Ligue 1.Angelescu susține că Rapid i-a acceptat demisia, iar clubul are deja în minte un înlocuitor. Se poartă discuții atât cu români, cât și cu străini. ...