Costa Rica. Țara care își face cafeaua singură
Jurnalul.ro, 27 februarie 2026 06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, dimineața, în San José, nu te trezește claxonul. Te trezește mirosul. Nu de combustibil, nu de asfalt încins, ci de cafea. Nu e metaforă, e realitate. Țara asta miroase a cafea proaspăt măcinată.
Acum 5 minute
06:50
Opel a anunțat extinderea gamei sale de modele GSE complet electrice prin lansarea noului Corsa GSE, un hot hatch care promite senzații tari, viteză și performanțe dinamice fără emisii locale.
Acum 30 minute
06:30
Astăzi vorbim despre o mașină al cărui nume sună mai degrabă ca numele unui gadget inteligent care îți controlează luminile din casă, decât ca un SUV compact gata să se ia la trântă cu nume grele din Europa. Și totuși, după patru zile petrecute împreună, pot spune fără ezitare că Omoda 5 nu are o problemă de produs, ci doar una de percepție. Au fost patru zile cu drumuri lungi, oraș aglomerat, autostradă, naționale și suficient timp cât să trecem de faza de entuziasm inițial și să ajungem la relația matură dintre șofer și mașină.
Acum o oră
06:10
Acum 8 ore
00:30
Începând cu 27 februarie 2026, trei zodii scapă de presiunea banilor și intră într-o perioadă mult mai stabilă din punct de vedere financiar.
00:20
Traiul unui „protejat de stat”: posturi babane în administrații, pierderi de zeci de milioane de lei # Jurnalul.ro
România trece printr-o perioadă economică grea. Guvernul taie salarii și reduce posturi, firmele private se închid, mulți ajung șomeri. În stradă sunt din ce în ce mai multe proteste, taxele sau creditele rămân neplătite.
00:00
Bolojan, la CE: Reziliența frontierilor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni atractive # Jurnalul.ro
„Reziliența frontierilor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni puternice și atractive din punct de vedere economic. Fiind vecine cu noile state candidate, țările noastre pot deveni modele pentru dezvoltarea acestora”, a spus premierul Ilie Bolojan, prezent la Bruxelles.
26 februarie 2026
23:40
6 zodii chinezești elimină ceea ce le-a risipit timpul, energia și banii, pe 27 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 27 februarie 2026. Vinerea sosește într-o Zi a Distrugerii Maimuței de Apă, deschizând calea pentru un progres financiar major.
23:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că serviciile consulare ale României reprezintă o prioritate strategică pentru Guvern și a subliniat importanța acestora atât pentru cetățenii români din străinătate, dar și pentru cetățenii străini care apelează la ele.
23:10
USR insistă cu numirea lui Salvador Caragea la fabrica de armament. Se cunoaște cu ministrul Miruță # Jurnalul.ro
USR insistă cu numirea fostului polițist Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al uzinei de armament de la Sadu, județul Gorj, deși acesta a avut, de-a lungul carierei, numeroase probleme, iar pentru o perioadă a fost simpatizant AUR.
23:00
Grindeanu: Uniunea „Salvador” România ar trebui să-și schimbe propunerea de Avocat al Poporului # Jurnalul.ro
„Uniunea Salvador România ar trebui să-și schimbe propunerea” privind nominalizările pentru funcții publice, spune, joi, președintele PSD, Sorin Grindeanu, care acuză USR de „ipocrizie” în cazul pensiilor speciale și avertizează că social-democrații nu vor susține varianta de Avocat al Poporului.
Acum 12 ore
22:40
Nereguli grave descoperite în structurile MApN. Miruță a sesizat DNA și Parchetul Militar # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță nereguli în mai multe structuri ale MApN, de la construcții ilegale și angajări fără bază legală până la achiziții suspecte, cazuri pentru care au fost sesizate DNA și Parchetul Militar.
22:30
Sorin Grindeanu exclude o alianță cu AUR: „Sunt diverse lucruri care ne despart fundamental” # Jurnalul.ro
Sorin Grindeanu afirmă, într-un interviu pentru G4Media, că Partidul Social Democrat nu poate să facă alianță cu AUR și spune că există nemulțumiri în PSD legate de relația cu USR și de modul în care premierul Ilie Bolojan își exercită mandatul.
22:10
Bursa de la București, în scădere: Fondul Proprietatea pierde 6%, iar piața AeRO coboară aproape 2% # Jurnalul.ro
Bursa de Valori București a făcut un pas înapoi, după creșterile consistente înregistrate în primele luni ale anului, într-o sesiune marcată de scăderi pe majoritatea acțiunilor importante.
22:00
Camera Reprezentanților o convoacă azi, joi, pe Hillary Clinton la o audiere cu ușile închise pe tema legăturii sale cu Jeffery Epstein. Dacă Hillary Clinton nu ar fi acceptat, ar fi fost acuzată de sfidarea Congresului.
21:40
În perioada 26 martie – 9 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” susține Turneul de Paște „Săptămâna Patimilor”, cu evenimente în 5 orașe din România. Spectacolul Extraordinar „Săptămâna Patimilor”, dirijat de Anna Ungureanu, va fi prezentat la Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu și București.
21:30
Pîslaru:Trei regiuni din România, eligibile pentru 20 de miliarde de euro prin mecanismul EastInvest # Jurnalul.ro
Trei regiuni din România vor putea accesa fonduri din mecanismul EastInvest, parte a unui pachet de 20 de miliarde de euro destinat statelor de la frontiera afectată de războiul din Ucraina, a anunțat ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru.
21:20
Gropile din București, reparate în 3-4 săptămâni? Băluță anunță un plan comun cu Primăria Capitalei # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă că urgențele legate de gropile apărute pe străzile din București pot fi rezolvate în 10-14 zile, iar într-o lună situația ar urma să fie „rezonabilă”, în urma unei intervenții comune între sectoare și Primăria Municipiului București.
21:10
Trezoreria Statelor Unite ale Americii a anunțat, joi, o prorogare a termenului-limită de aplicare a sancțiunilor SUA în cazul activelor gigantului rus Lukoil.
21:00
Rusia susține că nu a fost stabilit „un termen limită” pentru încheierea conflictului cu Ucraina # Jurnalul.ro
Moscova nu are „niciun termen limită” pentru încheierea conflictului din Ucraina, a declarat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, înaintea unei alte întâlniri între reprezentanții ucraineni și americani, așteptată la Geneva, pentru a pregăti discuții trilaterale suplimentare cu Rusia.
20:40
Kremlinul avertizează asupra escaladării tensiunilor din Cuba și cere soluții umanitare # Jurnalul.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a avertizat că tensiunile din Cuba sunt într-o continuă escaladare, a făcut apel la reținere și a subliniat că prioritatea trebuie să rămână rezolvarea problemelor umanitare ale populației cubaneze.
20:30
„Nu vreau să creez speranțe”, spune Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, întrebat dacă a primit un semnal bun de la Bruxelles în privința deblocării banilor din PNRR. Totuși, s-a declarat optimist.
20:10
Sorin Grindeanu, despre numirile la șefia serviciilor de informații: Depinde foarte mult persoana # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că relația dintre instituțiilor statului trebuie să fie una de corectitudine, iar în privința numirilor la conducerea serviciilor de informații, acesta și-a reiterat cerința ca viitorii directori să nu transforme serviciile în anexele unor partide.
20:10
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, vândut internațional în Slovenia și Ungaria. „Suntem onorați că povestea noastră merge mai departe în lume!” # Jurnalul.ro
Serialul original ce poartă semnătura Ruxandrei Ion şi este produs de Dream Film Production pentru Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, îşi continuă parcursul de succes dincolo de granițele României. Producția care a cucerit publicul din România a fost achiziționată pentru difuzare în Slovenia şi Ungaria, marcând un nou pas important în extinderea internațională a conținutului românesc.
20:00
Aeronava fără pilot din proximitatea frontierei de stat cu Ucraina a pătruns joi seara pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, după un nou atac aerian lansat de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).
19:50
Cutremur în Vrancea pe 26 februarie 2026: seism de 4,4 la 120 km adâncime, resimțit în Focșani, Buzău, Bacău și Brașov. Află detalii.
19:40
Dosarul The Buddhist: cum erau racolate, drogate și exploatate sexual tinerele într-un club din București # Jurnalul.ro
Noi detalii șocante ies la iveală din dosarul clubului The Buddhist din București. Tinere racolate, constrânse la prostituție, drogate și controlate printr-un sistem strict. Mărturii cutremurătoare și schema financiară a rețelei.
19:40
Comisia Europeană a cerut Washingtonului să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de președintele Trump, iar el a răspuns cu noi taxe la nivel general.
19:30
Una dintre cele mai importante lucrări rutiere realizate în București după 1989 se pregătește să intre în reabilitare, după ce ani la rând nu a beneficiat nici de recepție finală, nici de întreținere adecvată.
19:20
Cum a luat naștere numele Ferrari? Piero Ferrari spune povestea, în exclusivitate pe AntenaPLAY, în emisiunea Grand Prix, la debutul noului sezon de Formula 1 # Jurnalul.ro
Formula 1 revine din 6 martie în universul Antena, cu un nou sezon spectaculos, plin de adrenalină și momente decisive! Motoarele se turează la maximum, emoțiile cresc cu fiecare tur, iar startul oficial se va da în Australia, într-un weekend care promite spectacol total pentru fanii din întreaga lume.
19:10
Penali în funcții publice. Cum a ajuns un pensionar special la conducerea fabricii de armament? # Jurnalul.ro
Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit administrator special la Uzina Mecanică Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost șef al Poliției Gorj.
19:00
„Nu l-am simțit premierul unei coaliții, ci al unui singur partid”.Ce spune Grindeanu despre Bolojan # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, în ultimele luni, nu l-a simțit pe Ilie Bolojan drept „premierul unei coaliții”, ci mai degrabă reprezentantul unui singur partid din alianța de guvernare, anume USR-ul.
19:00
Joi, 26 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminica, 22 februarie, Loteria Romana a acordat 36.172 de castiguri in valoare totala de peste 2,94 milioane de lei.
18:40
Bolojan, despre tensiunile din coaliție: Responsabilitatea mea este să fac ce trebuie pentru România # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la Bruxelles, că nu poate comenta declarațiile politice privind tensiunile din coaliție, subliniind că responsabilitatea sa este să se concentreze pe implementarea programului de guvernare și că este și va rămâne un conservator liberal.
18:30
Traian Băsescu a comentat declarațiile dure ale lui Sorin Grindeanu la adresa premierului Bolojan.
18:10
Alertă în județul Tulcea. Mesaj RO-Alert după ce au fost detectate ținte lângă granița cu Ucraina # Jurnalul.ro
Un mesaj RO-Alert a fost emis, joi după-amiază, în nordul județului Tulcea. Autoritățile avertizează că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
18:00
Curtea Constituțională a trimis astăzi, spre publicare în Monitorul Oficial, motivarea pe controversata lege a pensiilor de serviciu ale magistraților, declarată constituțională zilele trecute.
Acum 24 ore
17:50
Cum să alegi pantofii bărbătești pentru muncă, un weekend relaxat sau o ocazie elegantă? # Jurnalul.ro
Alegerea încălțămintei potrivite reprezintă un aspect esențial al stilului masculin modern, indiferent de vârstă sau preferințe personale. Fiecare ocazie cere un anumit tip de pantof pentru a asigura confortul necesar pe parcursul întregii zile.
17:40
Ești antreprenor cu idei inovatoare sau freelancer în căutare de noi proiecte? Contractele de prestări servicii sau cele de colaborare devin indispensabile pentru tine. Reprezintă baza colaborărilor tale viitoare cu partenerii și clienții. Ambele contracte stabilesc reguli și responsabilități, însă funcțiile și avantajele lor diferă semnificativ.
17:40
Alege un sistem de montaj pentru panouri fotovoltaice rezistent la intemperii în România cu Trevora Electric! # Jurnalul.ro
Trevora Electric se poziționează pe piața sistemelor regenerabile din România ca un furnizor care pune accent pe durabilitatea fiecărei componente instalate, oferind soluții complete pentru cei care caută independență energetică.
17:40
Un detaliu mai puțin cunoscut din aplicația Ceas de pe iPhone a devenit viral după ce utilizatorii au observat că acul secundar al pictogramei ceasului se comportă diferit în modul Low Power.
17:40
Cum alegi corect un sistem fotovoltaic hibrid în 2026: ce contează cu adevărat și cum eviți o ofertă slabă # Jurnalul.ro
În 2026, interesul pentru energia solară nu mai vine doar din dorința de a reduce factura la curent, ci și din nevoia de predictibilitate, autonomie parțială și protecție mai bună în fața fluctuațiilor din rețea.
17:30
AFM a aprobat noi finanţări de peste 5 milioane de lei în Programul "Rabla" pentru persoane fizice # Jurnalul.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (ANM) a publicat o nouă listă care cuprinde 398 ecotichete, în valoare de 5,14 milioane de lei, depuse în cadrul Programului 'Rabla' pentru persoane fizice, a anunţat, joi, AFM.
17:20
Cele mai frecvente 4 greșeli pe care le facem înainte să mergem la dentist și care pot înrăutăți situația # Jurnalul.ro
Urgențele dentare pot apărea oricând, provocând panică și confuzie. Fie că este vorba de o durere de dinți bruscă, o extracție recentă sau o coroană ruptă, este important să știi cum să reacționezi. Adesea, oamenii fac greșeli în aceste momente care pot agrava situația, ducând la daune pe termen lung sau la tratamente mai costisitoare pe parcurs.
17:20
Mediul digital a devenit extrem de dinamic în ultimii ani, iar acum se poate spune că are capacitatea să ofere o gamă extinsă de platforme în diverse arii. Scopul este să atingă și să îndeplinească preferințele diversificate ale utilizatorului.
17:10
Martie 2026 începe sub semnul confuziei și al emoțiilor intense, pe fondul lui Mercur retrograd, aflat într-o poziție dificilă.
17:10
Dinții strâmbi prezintă de obicei o problemă estetică, însă stomatologii spun că acest fenomen îți poate afecta sănătatea danturii. Dinții se înghesuie în timp, însă uneori poziția lor ține de felul în care s-au dezvoltat maxilarele sau de obiceiuri din copilărie.
17:00
România a devenit dependentă de energia scumpă. Analiza AEI arată cum prețurile mari aduc miliarde la buget și susțin deficitul, în timp ce populația plătește nota.
16:40
Situație gravă în spitale. Secțiile ATI neîncăpătoare. Pacienți tratați pe tărgi. Medicii nevoiți să încalce protocoalele # Jurnalul.ro
Secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) şi Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) din întreaga ţară funcţionează la capacitate maximă, iar în multe cazuri au depăşit de mult limita. Medicii avertizează că lipsa paturilor şi a echipamentelor pun în pericol viaţa pacienţilor critici, în timp ce autorităţile promit reforme structurale care însă vor produce efecte abia în anii următori.
16:30
Toate pisicile sunt frumoase dar unele au o blană strălucitoare și elegantă, astfel că anumite rase captivează prin textură, culoare și echilibru general.
16:10
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. Surse din lumea politică anunță că liderul american va fi fi invitat la un summit NATO.
