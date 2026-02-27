Casă nouă, de aproape jumătate de miliard de euro, pentru Institutul „C.C. Iliescu”

06:30

Astăzi vorbim despre o mașină al cărui nume sună mai degrabă ca numele unui gadget inteligent care îți controlează luminile din casă, decât ca un SUV compact gata să se ia la trântă cu nume grele din Europa. Și totuși, după patru zile petrecute împreună, pot spune fără ezitare că Omoda 5 nu are o problemă de produs, ci doar una de percepție. Au fost patru zile cu drumuri lungi, oraș aglomerat, autostradă, naționale și suficient timp cât să trecem de faza de entuziasm inițial și să ajungem la relația matură dintre șofer și mașină.