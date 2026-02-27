Sectoarele 1 și 2 au cele mai scumpe apartamente noi de vânzare din țară

05:10

După ce şi-a pierdut funcţia de director general, în urma interdicției impuse de procurorii anticorupție, Claudiu Creţu, absolvent de Drept și Teologie, și-a reluat activitatea în cadrul ELCEN, pe o nouă poziţie: „responsabil cu asigurarea calității pentru activitatea de management integrat". Asta, în timp ce dosarul penal în care este acuzat de procurorii anti-corupție de […]