Peste 4 milioane de români şi-au făcut vacanţa în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria anul trecut şi au cheltuit peste 3 miliarde de euro
Ziarul Financiar, 27 februarie 2026 06:30
Românii au lăsat 3 miliarde de euro în 2025 pe vacanţele în Grecia, Bulgaria, Turcia şi Ungaria, principalele destinaţii de vară ale turiştilor autohtoni, potrivit estimărilor ZF.
Bursa de la Bucureşti a scăzut joi cu 2%, FP, TLV şi SNP atrăgând cele mai mari volume, în contextul unor corecţii după creşteri susţinute la începutul anului şi ajustări normale ale pieţei # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti a închis joi în scădere cu aproximativ 2%, în contextul unor corecţii după o perioadă de creştere susţinută, cu indicele BET coborând la 28.413 de puncte, în timp ce tranzacţiile pe acţiuni precum TLV, FP şi SNP au atras cele mai mari volume.
Omniasig a avizat 88 de dosare de daună în ultimele zile din cauza viscoulului, a ninsorilor abundente şi a topirii rapide a zăpezii # Ziarul Financiar
Omniasig a avizat 88 de dosare de daună avizate în ultimele zile din cauza viscolilui, a ninsorilor abundente şi a topirii rapide a zăpezii, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Allianz Grup a ajuns în 2025 la venituri totale de 187 mld. euro, în creştere cu 8,1%. Profitul net: peste 11 mld. euro # Ziarul Financiar
Grupul Allianz, din care face parte şi compania de asigurări Allianz-Ţiriac, a încheiat anul 2025 cu venituri totale de 187 mld. euro, înregistrând un avans de 8,1% faţă de 2024. Profitul net atribuit acţionarilor a depăşit 11 mld. euro, potrivit informaţiilor transmise de Allianz.
Cum a reuşit BCR să obţină un profit de 3,3 mld. lei în 2025, în creştere cu 20%, şi venituri de 6,5 mld. lei, +7%. Câte credite a dat? # Ziarul Financiar
Grupul BCR, care include a doua cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a obţinut anul trecut un profit net de 3,3 mld. lei (658 mil. euro), în creştere cu 20% faţă de câştigul raportat pentru anul 2024, în condiţiile majorării veniturilor şi a creditării.
Business sportiv. Deac se impune la campionatele de la Timişoara şi cucereşte al doilea său titlu naţional # Ziarul Financiar
Turneul organizat în sistem elveţian cu nouă runde şi control clasic de timp a început excelent pentru Marele Maestru Bogdan Deac, care a câştigat primele patru partide şi a preluat conducerea clasamentului. După runda a şaptea Deac a ajuns la egalitate cu maestrul internaţional Filip Magold. În runda a opta, victoria în faţa lui Artiom Vedmediuc i-a consolidat poziţia, iar egalul din ultima rundă cu Henry Edward Tudor i-a asigurat primul loc. Magold şi Constantin Lupulescu au terminat cu câte 7 puncte, adjudecându-şi medaliile de argint, respectiv bronz.
Anul 2026 stă sub semnul unui echilibru economic fragil, dar în piaţă sunt bani pentru investiţii. Ce spun Alina Popa - OMV Petrom, Marius Ionescu - NNDK, Alina Timofti - NNDKP, Adina Chilim-Dumitriu - NNDKP, Cezar Vişan - Morphosis Capital, Bogdan Cernescu - BCR, Marius Persenea - IULIUS, Paul Aparaschivei - Confederaţia Patronală Concordia, Emil Bivolaru - NNDKP # Ziarul Financiar
Prudenţa este cuvântul de ordine pentru mediul de business în anul 2026 după ce nota de plată pentru taxele impuse la jumătatea anului trecut s-a tradus în scăderea consumului, motorul României de creştere economică. Se întrevăd însă şi investiţii pentru piaţa locală, care este mai matură, în viziunea antreprenorilor şi oficialilor din marile companii, prezenţi la conferinţa ZF & NNDKP Dialoguri despre România: evoluţii şi perspective.
Sorin Pâslaru, ZF: Cum au ajuns Electroalfa, Grup EM, Simtel, AJ Brand sau Enevo să fie un vector de internaţionalizare pentru sectorul energetic românesc, dacă Romgaz, OMV Petrom, Electrica, Transgaz sau Transelectrica n-au avut ambiţii internaţionale. Câteodată, orgoliul e un combustibil cu capacitate de aprindere mai mare decât ţiţeiul # Ziarul Financiar
Grupul Noyoco a investit 1,3 mil. euro într-o arenă de esports în realitate virtuală în Bucureşti. Ţinta pentru 2026 este de 1,4 mil. euro # Ziarul Financiar
Grupul Noyoco, deţinătorul licenţei exclusive pentru România a reţelei internaţionale Esports Virtual Arenas (EVA), a investit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru a deschide o arenă de esports în realitate virtuală pe piaţa locală.
Voicu Oprean, fondatorul grupului de IT AROBS despre aşa-numitul „SaaS-pocalypse“ - riscul ca platformele de software cu abonament să fie înlocuite de AI: Este doar o reconfigurare a pieţei, platformele SaaS sunt mai greu de înlocuit decât pare acum # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care o parte a industriei de tehnologie discută despre un posibil „SaaS-pocalypse“ - scenariul în care inteligenţa artificială ar face redundante o mare parte din produsele software comercializate pe bază de abonament, Voicu Oprean, fondator şi CEO al grupului clujean de IT AROBS, consideră că nu este vorba de o prăbuşire, ci de o reconfigurare.
Regina Maria a preluat clinica de neurologie Neuroaxis din Capitală: „Marchează crearea primei reţele naţionale de neurologie integrată“. Anul trecut grupul Mehiläinen din ţările nordice, care are în spate fondul de investiţii CVC, a cumpărat Regina Maria. # Ziarul Financiar
Regina Maria, unul dintre principalii jucători din piaţa medicală privată din România, a preluat clinica Neuroaxis din Bucureşti, specializată în domeniul neurologiei şi care a apărut pe piaţă în 2017, la iniţiativa Cristinei Pătrăşcanu şi a medicului Dan Mitrea.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Horia Gustă, Asociaţia Administratorilor de Fonduri: Investitorii câştigă încredere în bursă, iar indicele BET poate sparge în curând pragul de 30.000 de puncte # Ziarul Financiar
Dinamica puternică de la început de an inspiră optimism investitorilor de pe piaţa de capital, chiar dacă apar uneori corecţii considerate fireşti pentru funcţionarea sănătoasă a Bursei de Valori. în acest context, rămâne întrebarea: când ar putea sparge indicele de referinţă BET pragul istoric de 30.000 de puncte?
ZF Agropower. Serele Jianca Işalniţa din Dolj, axate pe producţia de castraveţi, şi-au schimbat strategia de vânzări: de la export ani la rând, acum încearcă să îşi lărgească baza de clienţi din România şi să intre în supermarketurile locale # Ziarul Financiar
Cu o suprafaţă de zece hectare, dintre care opt sunt cultivate cu castraveţi, Serele Jianca Işalniţa din judeţul Dolj vor să îşi diversifice clienţii şi să pătrundă în supermarketurile locale, după ani în care se concentraseră pe export.
Afaceri de la Zero. Claudia Frăţilă a investit 20.000 de euro într-un centru educaţional inspirat din pedagogia Montessori, devenit ulterior o grădiniţă. Rainbow Montessori pregăteşte acum un laborator în natură # Ziarul Financiar
În 2014, în timp ce căuta o grădiniţă Montessori pentru copilul ei, Claudia Frăţilă a descoperit nu doar o alternativă la o grădiniţă clasică, dar şi o oportunitate pentru un proiect educaţional.
ZF Agropower. Producător de legume din Olt: Subvenţia de 1.500 de euro la 1.000 mp de legume cultivate în sere şi solarii este printre cele mai mici din UE. Sunt insuficienţi bani pentru a încuraja extinderea suprafeţelor, ca să producem mai mult de 40% din consum # Ziarul Financiar
Mihai Chesnoiu, fondatorul Serelor Chesnoiu, o afacere din judeţul Olt cu peste 30 de ani în producţia de legume, care cultivă legume pe circa 5 hectare în câmp şi 6.000 mp în solarii, consideră că programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate nu este suficient de atractiv pentru a încuraja mai mulţi fermieri să se extindă sau noi investitori să intre în domeniu, iar în lipsa implicării autorităţilor, România va importa în continuare anual legume de 700-800 milioane de euro pentru a-şi acoperi consumul.
Bursă. Electrica îşi majorează substanţial profitul în T4 după reliberalizarea pieţei. Rezultatele anuale aduc câştiguri şi EBITDA record, susţinute de furnizare şi distribuţie. Acţiunile EL urcau joi cu 1% la 31 de lei. De la începutul anului au plus 18% iar în ultimul an, plus 108% # Ziarul Financiar
Electrica (EL) a raportat în trimestrul al patrulea din 2025 un profit net preliminar de 379 mil. lei, de 4,4 ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2024, pe fondul îmbunătăţirii semnificative a profitabilităţii segmentului de furnizare după reliberalizarea pieţei energiei. Comparativ cu trimestrul al treilea, profitul a scăzut cu 9,4%, evoluţie pusă pe seama sezonalităţii.
Business sportiv. Sportul în era tehnologiei. Doi tineri antreprenori au deschis Sola, un studio de pilates în care tehnologia ţine locul recepţiei şi a instructorilor de fitness # Ziarul Financiar
Diana Stere a descoperit pilatestul în urmă cu câţiva ani şi într-un timp destul de scurt s-a transformat dintr-o simplă formă de mişcare într-o pasiune. După ce a urmat un curs de pilates în SUA în 2022, a deschis primul său studio de pilates la saltea, acesta fiind primul pas în antreprenoriat pe care Diana l-a făcut.
EXCLUSIV ZF. Ce ţinteşte retailerul La Cocoş după ce a intrat în familia Lidl şi Kaufland: triplarea vânzărilor la 5 mld. lei până în 2030 # Ziarul Financiar
Ambiţia reţelei locale de comerţ alimentar La Cocoş după intrarea în familia giganticului grup german Schwarz, care mai deţine Lidl şi Kaufland, este să ajungă la 5 mld. lei afaceri până în 2030, mai mult decât triplu faţă de prezent. Pentru 2026, ţinta e de 2 mld. lei, arată datele analizate de ZF şi oferite de companie.
Alexandru Stânean, TeraPlast: „Strategia noastră rămâne una de creştere şi expansiune. Vizăm liga firmelor cu vânzări de 1 mld. euro“ # Ziarul Financiar
Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de polimeri din sud-estul Europei, a depăşit în 2025 pragul de 1 miliard de lei cifră de afaceri, cu un avans de 21%, şi ţinteşte 1,26 miliarde de lei în acest an.
Statul se împrumută şi prin plasamente private şi prin obligaţiuni externe la început de 2026. Câţi bani a luat? # Ziarul Financiar
Atras de dobânda avantajoasă şi contrâns de necesarul mare de finanţare, Ministerul Finanţelor a folosit încă de la început de an noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin plasamente private externe, discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici, continuând seria finanţărilor de acest tip folosite şi anul trecut.
Business sportiv. De la câteva meciuri de sport la un business funcţional pe întreg anul. Cum pot deveni stadioanele un motor de dezvoltare economică şi turistică, în care sportul şi divertismentul dau mâna pentru a atrage turişti? „Porneşti de la un stadion de fotbal ca element central şi apoi dezvolţi în jurul lui un întreg ecosistem“ # Ziarul Financiar
În turism global, tendinţa de a crea produse turistice pornind de la un stadion se conturează tot mai puternic în contextul în care divertismentul este o piaţă în continuă creştere, la fel şi sportul. Stadioanele au devenit active strategice, care au început să atragă nu doar oameni în tribune, ci şi investiţii în hoteluri, retail, divertisment sau real estate. O arenă poate fi un motor de dezvoltare economică şi turistică dacă este integrată într-un ecosistem.
Conferinţa ZF&NNDKP Dialoguri despre România: evoluţii şi perspective. România poate reveni pe creştere economică de 3-5% dacă vom avea stabilitate fiscală şi legislativă # Ziarul Financiar
Perspectiva revenirii pe o creştere economică mai susţinută, de 3-5%, pentru România există, însă lucrurile trebuie să se mişte mult mai rapid în domeniul administrativ, birocratic, să avem stabilitate fiscală, legislativă care în acest moment nu încurajează investiţiile şi implicit creşterea economică. Aceasta este concluzia oamenilor de afaceri şi a specialiştilor din domeniul fiscal, legislativ care au participat la conferinţa ZF&NNDKP Dialoguri despre România: evoluţii şi perspective, organizată ieri la Bucureşti.
Susţinere pentru fermieri în Serbia, programe permanente de reducere a preţurilor şi magazine mobile în Ungaria, război acerb al preţurilor purtat în Polonia: cum iese Lidl în evidenţă în regiune # Ziarul Financiar
Lanţul de supermarketuri Lidl Serbia, o divizie a grupului german Schwarz, a anunţat că va achiziţiona 1 milion de litri de lapte brut de la producătorii locali pentru a-i susţine pe fermierii care au probleme în a-şi vinde produsele pe fondul unei supraoferte puse pe seama importurilor masive, scrie Seenews.
ANAF a identificat noi cazuri de evaziune fiscală la scară mare în ride-sharing. Una dintre firme nu declara veniturile nici pentru cele 700 de maşini folosite şi nici pentru şoferi. O alta lucra cu 174 de maşini şi şoferi care lucrau fără forme legale în schimbul unui comision de 7% din încasări # Ziarul Financiar
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat obligaţii fiscale suplimentare de 78,3 milioane lei în urma controalelor efectuate în ianuarie şi februarie 2026 la 135 de operatori din domeniul transportului alternativ - companii care intermediază curse prin platforme digitale de tip ride-sharing. Alte 11 cazuri, cu un prejudiciu estimat total de 126,4 milioane lei, au fost trimise către organele de urmărire penală cu suspiciuni de evaziune fiscală, conform datelor comunicate de ANAF. Piaţa din România este dominată de platformele de ride-sharing Bolt şi Uber.
Chimcomplex, rezultate pe 2025 - EBITDA pozitiv de 62 mil. lei, însă o pierdere de 179 mil. lei: Suntem nevoiţi să oprim secţiile energo-intensive şi să dăm afară cel puţin 1.200 de salariaţi pe verticală şi 5.500 pe orizontală. Discuţiile cu Guvernul şi Preşedinţia nu au dus nicăieri. Influencerii din energie şi intermediarii au fost mai puternici # Ziarul Financiar
Chimcomplex raportează financiar pentru 2025: EBITDA pozitiv de 62 mil. lei, însă o pierdere netă de 179 mil. lei. „Suntem nevoiţi să oprim secţiile energo-intensive şi să facem disponibilizări. Discuţiile pe care le-am avut cu Guvernul şi Preşedinţia nu au dus nicăieri. Influencerii din industria energiei au avut un lobby mai bun” # Ziarul Financiar
Surpriză: Ştefan Frangulea, directorul financiar al Electrica, companie cu o capitalizare de 10,4 mld. lei şi un profit record de 1,2 mld. lei în 2025, a fost schimbat peste noapte fără a fi invocată o cauză concretă. „ A existat o diferenţă de opinii privind direcţiile strategice” # Ziarul Financiar
