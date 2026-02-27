Bursă. MedLife sparge pragul de 3 mld. lei venituri în 2025, plus 17% faţă de anul anterior

00:15

Mihai Chesnoiu, fondatorul Serelor Chesnoiu, o afacere din judeţul Olt cu peste 30 de ani în producţia de legume, care cultivă legume pe circa 5 hectare în câmp şi 6.000 mp în solarii, consideră că programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate nu este suficient de atractiv pentru a încuraja mai mulţi fermieri să se extindă sau noi investitori să intre în domeniu, iar în lipsa implicării autorităţilor, România va importa în continuare anual legume de 700-800 milioane de euro pentru a-şi acoperi consumul.