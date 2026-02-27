Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere. Când va fi implementat sistemul de alerte

21:40

Judecătorii CCR Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, care au votat ca legea privind pensiile magistraților să fie declarată neconstituțională, au avertizat, în opinia separată la motivarea deciziei Curții, că plafonarea la 70% „anulează garanțiile independenței justiției”. Totodată, trei judecători ai Curții, Mihaela Ciochină, Asztalos Csaba-Ferenc și Mihai Busuioc, care au fost de acord cu soluția CCR, au adus alte argumente la motivare, într-o opinie concurentă în care atrag atenția totuși că reducerea „ex abrupto” a pensiilor cu cel puțin 30% ar fi necsitat o evaluare a normelor tranzitorii pentru o aplicare graduală.