O deputată POT cere anularea concertelor Trooper la Palatul Copiilor: „Scheletele de pe afiș sunt inacceptabile”. Reacția formației
Digi24.ro, 26 februarie 2026 22:50
Deputata POT Codruța Maria Corcheș a lansat o petiție prin care solicită anularea concertelor „Regeneza” ale trupei Trooper, programate pe 28 februarie și 1 martie la Palatul Național al Copiilor din Capitală. Ea a susținut că afișul evenimentului, care prezintă un schelet cu aripi negre, creează o asociere „greșită și inacceptabilă” cu locul unde se desfășoară. Alin Nica, solistul formației, i-a răspuns și a anunțat că va lua măsuri legale împotriva acesteia, pentru că „nu putem arunca vorbe fără nicio consecință”.
• • •
Acum 5 minute
23:10
Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru Avocatul Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), i-a răspuns joi seară președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut ca USR să schimbe propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului și să numească o persoană fără pensie specială. „Nu înseamnă că toţi oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi”, a spus Radu Miruță.
23:10
Restricţii de circulaţie în zona Fântâna Mioriţa din Bucureşti: Șoseaua s-a surpat din cauza lucrărilor la metrou # Digi24.ro
Brigada Rutieră anunţă, joi, restricţii de trafic în zona Fântâna Mioriţa din Capitală, în urma producerii unei surpări în partea carosabilă, în apropierea şantierului aferent staţiei de metrou Magistrala 6.
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Hillary Clinton cere ca Donald Trump să fie audiat sub jurământ în cazul Epstein. Ce a spus în fața comisiei Congresului SUA # Digi24.ro
Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut, joi, în fața unei comisii din Congresul SUA care investighează cazul Jeffrey Epstein, ca președintele Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ cu privire la legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat. Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri desfășurate la Chappaqua, în statul New York.
Acum 2 ore
22:10
Zelenski vorbeşte despre o nouă reuniune SUA - Ucraina - Rusia. Când și unde ar urma să aibă loc # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că o întâlnire trilaterală între ţara sa, Rusia, şi Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, adăugând că discuţiile cu americanii din cursul zilei de la Geneva au produs progrese, relatează AFP şi Reuters.
22:10
Patru persoane reţinute în ancheta drogurilor din cazul crimei de la Cenei. Ce au descoperit polițiștii în timpul perchezițiilor # Digi24.ro
Patru persoane au fost reţinute, joi seară, în urma audierilor de la sediul DIICOT Timişoara, în dosarul drogurilor furnizate minorilor implicaţi în crima de la Cenei, unde un băiat de 15 ani, Mario Berinde, a fost ucis de alţi trei colegi.
21:40
Explicațiile judecătorilor CCR care au votat pentru neconstituționalitatea legii privind pensiile magistraților (opinie separată) # Digi24.ro
Judecătorii CCR Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, care au votat ca legea privind pensiile magistraților să fie declarată neconstituțională, au avertizat, în opinia separată la motivarea deciziei Curții, că plafonarea la 70% „anulează garanțiile independenței justiției”. Totodată, trei judecători ai Curții, Mihaela Ciochină, Asztalos Csaba-Ferenc și Mihai Busuioc, care au fost de acord cu soluția CCR, au adus alte argumente la motivare, într-o opinie concurentă în care atrag atenția totuși că reducerea „ex abrupto” a pensiilor cu cel puțin 30% ar fi necsitat o evaluare a normelor tranzitorii pentru o aplicare graduală.
21:20
21:20
Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța tăierilor: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a dat explicații privind participarea sa la o reuniune liberală organizată de PNL Prahova, marţi seară, la scurt timp după ce guvernul a adoptat în ședință ordonanțele de urgență pentru tăierile din administraţie şi relansarea economică. El a spus că promisese că va participa la întrunire și nu a știut că ședința de guvern se va prelungi.
21:20
Televiziunea de stat din Bosnia şi Herţegovina ar putea fi închisă din cauza nivelului ridicat al datoriilor sale, informează DPA.
Acum 4 ore
21:10
Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere. Când va fi implementat sistemul de alerte # Digi24.ro
Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare joi într-un comunicat.
21:00
Gropile din București: Daniel Băluță spune când vor fi rezolvate „urgențele” și când vom avea o „situație cu adevărat rezonabilă” # Digi24.ro
Daniel Băluță a spus la Digi24 că începând de zilele următoare vor începe lucrările de reparații la nivelul carosabilului, iar situația va fi remediată nu doar în Sectorul 4, ci „în întreg Bucureștiul”. În opinia sa, „urgențele pot fi rezolvate cu certitudine în următoarele 10-14 zile, iar o situație cu adevărat rezonabilă o vom putea întâlni cam peste o lună”.
20:30
Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o unitate militară. „A umplut internetul cu anunțuri de închiriere” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că în urma controalelor dispuse în ultimele săptămâni au fost identificate mai multe nereguli în structuri ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), fiind dispuse sesizări către Parchetul Militar și DNA, precum și cercetări administrative.
20:20
Controale la firme de ride sharing. ANAF a confiscat peste 55 de milioane de lei încasaţi cash, fără documente justificative # Digi24.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a verificat operatori din domeniul transportului alternativ, după ce au apărut suspiciuni în urma analizei de risc. Inspectorii au confiscat peste 55 de milioane de lei, încasaţi în numerar şi pentru care nu s-au emis documente justificative.
19:50
Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026–2027. Ce trebuie să știe părinții # Digi24.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi aprobarea calendarului pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. Forma finală a documentului a fost stabilită după analiza feedbackului primit în cadrul consultării publice și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social din 26 februarie 2026.
19:50
Circa 90.000 de ucraineni au fost daţi dispăruţi de la începutul războiului declanşat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanţe speciale, citat de agenţia EFE.
19:50
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi seară, în judeţul Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
19:40
„Persoanele LGBTQ+, ținta unui atac orchestrat în Europa”. Discurs împotriva comunității din România în campania prezidențială (raport) # Digi24.ro
Persoanele LGBTI din Europa se confruntă cu o ofensivă coordonată a extremei drepte, avertizează raportul anual al ILGA Europe, realizat cu contribuția organizației românești ACCEPT. Documentul analizează evenimentele sociale, juridice și politice din 54 de țări, inclusiv România, pe parcursul anului 2025.
19:20
Fată de 15 ani, tăiată cu un briceag de o adolescentă, la îndemnul fostului iubit. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu # Digi24.ro
O fată de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost tăiată cu briceagul de către o altă minoră de aceeaşi vârstă, într-un parc din municipiul Ploieşti, motivul agresiunii fiind un băiat de 16 ani, complice la această faptă. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu.
19:20
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție # Digi24.ro
Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre ce rol ar putea juca președintele în legătură cu actuala criză din coaliție. Fostul președinte a spus că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.
Acum 6 ore
19:00
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD. În coaliție, viziunea nu poate fi doar de pe zona de dreapta # Digi24.ro
Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a declarat, joi la Constanţa, că bugetul de stat trebuie să reflecte viziunea tuturor partenerilor din coaliţie şi a avertizat că documentul nu va trece de Parlament fără propunerile PSD.
18:50
La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an. El spune că ţara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.
18:50
PSD condiționează votul pentru Avocatul Poporului. Grindeanu către USR: „Doamna Rizoiu să renunțe la pensia specială” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, în cazul în care nominalizarea rămâne Roxana Rizoiu, care beneficiază de pensie specială.
18:40
Liderul francez de extremă dreapta spune că nu și-a pierdut speranța de a candida la alegerile de anul viitor, în ciuda norilor amenințători care planează asupra sa din punct de vedere juridic. Lidera franceză de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat miercuri că nu va candida la președinție dacă instanța o va condamna să poarte brățară electronică — chiar dacă interdicția electorală îi va fi ridicată.
18:40
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, joi la Constanţa, că într-o coaliţie formată din patru partide şi un grup al minorităţilor naţionale, premierul trebuie să răspundă în faţa tuturor formaţiunilor, nu doar a uneia singure. Liderul social-democrat a susţinut că, în opinia PSD, Ilie Bolojan nu a acţionat ca un premier al întregii coaliţii, iar „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță”.
18:20
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară” # Digi24.ro
18:10
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu a avut telefonul la el și nu a putut urmări declarațiile din țară, fiind toată ziua în întâlniri la Bruxelles cu diverși oficiali europeni. Premierul a fost întrebat cum comentează afirmațiile lui Sorin Grindeanu care i-a reproșat că a fost doar „premierul USR”, nu al coaliției. Șeful Executivului a adăugat că responsabilitatea sa a fost să respecte cetățenii României, partenerii de coaliție și să pună în practică programul de guvernare.
18:10
După aproape 15 ani fără recepție, PMB anunță lucrări la Pasajul Basarab. Când ar putea începe reparațiile # Digi24.ro
Pasajul Basarab, unul dintre cele mai importante noduri rutiere din Capitală, ar putea intra în sfârșit în reparații, după aproape 15 ani în care nu a fost recepționat oficial. Primăria Municipiului București anunță că intervențiile sunt în fază de pregătire, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în luna iunie și să fie finalizate până în decembrie 2026.
18:00
Bolojan: Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, cea a pensiilor magistraților # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, iar atunci Guvernul va comunica Comisiei Europene „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”. „Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.
17:40
Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea în ultimele 24 de ore privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian # Digi24.ro
Persoanele aflate în judeţul Tulcea în zona de graniţă cu Ucraina au primit joi, la ora 17:00, un mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Este al doilea mesaj Ro-Alert în ultimele 24 de ore.
17:30
Împăcare „cu lacrimi” între Marcel Ciolacu și primarul Constantin Toma: „E pace la Buzău”/ „Ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, au avut, joi, o întâlnire la sediul Primăriei Buzău, la care a participat şi liderul filialei PSD, Romeo Lungu. ”Este pace la Buzău”, a declarat ulterior Marcel Ciolacu. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”, a afirmat şi Constantin Toma, adăugând: ”Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.
17:20
Tensiuni în Coaliție: PSD avertizează PNL că susținerea Guvernului Bolojan depinde de bugetul pe 2026 # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a transmis o reacție oficială după poziția exprimată de Partidul Național Liberal privind consultarea internă anunțată de Sorin Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de premierul Ilie Bolojan.
Acum 8 ore
17:10
Curtea Constituțională a publicat motivarea în cazul proiectului pensiilor magistraților (Document) # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi, 26 februarie, motivarea în cazul deciziei prin care a declarat constituțional proiectul privind pensiile magistraților.
17:00
Statul vrea să ducă bonurile fiscale pe blockchain. Ce promite proiectul de aproape 47 de milioane de lei # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat joi că va implementa proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, care prevede stocarea fiecărui bon emis de casele de marcat într-un registru electronic securizat, imposibil de modificat fără a lăsa urme. Inițiativa urmărește modernizarea modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise în România.
17:00
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență # Digi24.ro
A fost emisă o alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.
16:50
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho # Digi24.ro
O vedetă de pe site-urile pentru adulți a devenit și mai faimoasă, pentru că e suspectată că a ajutat la capturarea temutului lider narcotraficant El Mencho din Mexic. Totul a plecat de la informația că traficantul ar fi fost reperat de autorități, grație unei femei cu care acesta avea o relație. Femeia neagă însă orice implicare, în condițiile în care gruparea mafiotă a declanșat o campanie de răzbunare fără precedent, un adevărat război urban cu armata și poliția mexicană.
16:40
Reacția furioasă a Rusiei după ce ministrul britanic al Apărării a vorbit despre trimiterea de trupe în Ucraina # Digi24.ro
Rusia a răspuns joi Regatului Unit că desfăşurarea unor trupe britanice în Ucraina va prelungi războiul, nicidecum nu-i va pune capăt, după ce ministrul britanic al apărării a vorbit din nou despre o astfel de desfăşurare ca formă de garanţie de securitate în eventualitatea unui acord de pace.
16:40
Putin și Lukașenko au convocat Consiliul Suprem de Stat al Uniunii Statale Rusia-Belarus. Despre ce au discutat dictatorii # Digi24.ro
Vladimir Putin și Alexander Lukașenko au discutat despre modul în care Uniunea Statală Rusia-Belarus va răspunde la noile amenințări din partea țărilor ostile, au transmis cei doi dictatori după o ședință comună.
16:00
Primarul Capitalei anunță controale la locuințele „convenabile”. „Majorarea chiriilor ar putea aduce 500 de milioane de lei la buget” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, după ce şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu s-a putut ţine din lipsă de cvorum, că va dispune un control „mai amănunţit” în legătură cu locuinţele „convenabile” închiriate prin Administraţia Fondului Imobiliar (AFI), în condiţiile în care Bucureştiul este „într-o situaţie financiară extrem de proastă”, care „se adânceşte” pentru că legea bugetului „întârzie să apară”. Proiectul privind indexarea acestor chirii se afla pe ordinea de zi a şedinţei CGMB, însă lipsa consilierilor PSD, AUR şi PUSL a făcut imposibilă dezbaterea acestuia. Edilul spune că aceste chirii nu au mai fost indexate „de 20 de ani”, iar dacă proiectul ar fi aprobat, ar putea aduce într-un an aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul primăriei.
15:40
Preşedintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF) , norvegianul Borge Brende, şi-a anunţat joi demisia, în contextul unei anchete interne privind legăturile sale cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein ce a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată.
15:40
Ce mărci de mașini din România au kilometrajul cel mai des măsluit. Media kilometrilor dați înapoi (studiu) # Digi24.ro
Un studiu al unei companii de profil a realizat un top al mărcilor auto cu kilometrajele cel mai des măsluite, informează Agerpres.
15:40
Polonia susține că este un aliat loial al Statelor Unite, dar avertizează: „Nu putem fi fraieri” # Digi24.ro
Statele Unite rămâne cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varşovia a fost şi va rămâne un aliat loial Washingtonului, dar nu poate fi un „fraier", a afirmat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs în faţa parlamentului.
15:40
Angajații Guvernului cer urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Cseke Atilla. Ce îi revoltă pe sindicaliști # Digi24.ro
Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului au cerut joi Parlamentului să declanșeze o procedură de urmărire penală față de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, pentru „fapte sărvârșite în exercițiul funcției”. Demersul vine pe fondul nemulțumirilor generate de reforma administrației locale și centrale.
15:30
Ministrul Agriculturii: „România a devenit grânarul Europei. Cu 2,7 milioane de hectare irigate, nimeni nu ne va mai putea bate în UE” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că România „a devenit grânarul Europei”, susținând că extinderea sistemelor de irigații va consolida poziția țării în fruntea producătorilor agricoli din Uniunea Europeană. Oficialul a precizat că, în prezent, 1,6 milioane de hectare sunt reabilitate în sistemul de irigații, iar obiectivul pentru 2027 este atingerea pragului de 2,7 milioane de hectare.
15:30
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
15:20
Florin Barbu, despre importurile de carne congelată: „Nu putem să o decongelăm și să o vindem drept proaspătă” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că practica importului de carne congelată din Spania, decongelată ulterior în România și comercializată drept produs proaspăt, nu va mai fi permisă. Oficialul susține că astfel de situații au existat, însă legislația actuală permitea acest lucru.
15:20
Scandal la Cluj: anchetă penală pentru înmormântări făcute fără certificarea medicală a decesului. Percheziții la sediul unor firme # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Cluj fac, joi, percheziţii la mai multe firme şi la persoane fizice, într-un dosar de fals care vizează nereguli legate de circuitul unor documente privind decesele unor persoane. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre înhumări făcute fără ca decesul să fi fost constatat, în mod legal, de către medici.
15:20
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan # Digi24.ro
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis apelul procurorilor, iar artistul va fi supravegheat și obligat să respecte mai multe măsuri impuse de instanță, inclusiv muncă în folosul comunității.
Acum 12 ore
15:10
Maduro era convins, după ce a purtat „o convorbire cordială” la telefon, cu Trump, că preşedintele american nu va ataca Venezuela # Digi24.ro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro era convins că Statele Unite nu vor ataca Venezuela după o conversaţie cu omologul său american, Donald Trump, cu câteva săptămâni înainte de operaţiunea militară soldată cu capturarea lui Maduro, în 3 ianuarie, a relatat miercuri The New York Times, citat de EFE.
15:10
Marco Rubio dă asigurări că „SUA continuă să exercite presiuni asupra Moscovei”. Ce spune despre vânzările de arme către Ucraina # Digi24.ro
Marco Rubio a reiterat, într-o conferință de presă, poziția actuală a Statelor Unite ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina. Secretarul de stat american a fost întrebat de jurnaliști dacă ar putea exista un moment în care administrația Trump să-și schimbe tactica și să crească presiunea asupra Rusiei, lucru pe care Rubio l-a confirmat în răspunsul oferit, adăugând însă că răbdarea lui Trump privind cele două părți nu este nelimitată.
