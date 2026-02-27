Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților: "Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate"

12:00

Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vor fi ploi în cea mai mare parte a ţării, dar în şi lapoviţă şi ninsoare în centru şi în est, în timp ce la munte va ninge. Vântul va avea intensificări, fiind emis Cod galben pentru Banat, Oltenia, local Transilvania, sud-vestul Munteniei, unde viteza va ajunge, la rafală, la 50-70 de kilometri pe oră. Totodată, au fost emise mai multe avertizări Cod galben şi Cod portocaliu pentru zona de munte, unde va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va fi redusă. În zona municipiului Bucureşti, marţi va ploua şi este posibil să se formeze polei.