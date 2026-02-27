Avalanșă de mari dimensiuni în zona Bâlea Lac
TeleM Iași , 27 februarie 2026 09:40
Meteorologii avertizează că în zonă riscul de producere de noi avalanşe este mare. O avalanșă de mari dimensiuni a fost filmată joi în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 m altitudine în Munții Făgăraș, unde zăpada măsoară aproape 2 metri înălțime. Meteorologii avertizează că în zonă riscul de producere de noi avalanşe este mare,
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
09:50
Pakistanul a bombardat peste noapte ținte ale guvernului taliban în marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, ministrul apărării din Pakistan descriind conflictul ca fiind „război deschis", transmite Reuters. Surse din domeniul securității din Pakistan au declarat că atacurile au implicat lovituri aeriene și terestre împotriva posturilor, sediilor și depozitelor de
09:50
Locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj RO-ALERT, în contextul războiului din Ucraina # TeleM Iași
Este al patrulea avertisment transmis de autorităţile naţionale începând de miercuri seara. Locuitorii din județul Tulcea, aflați la granița cu Ucraina, au primit un nou mesaj RO-ALERT, vineri dimineața, în jurul orei 07.15, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Potrivit Agerpres, este al patrulea avertisment transmis de autorităţile naţionale începând de miercuri seara. Prin intermediu
Acum 15 minute
09:40
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un seism mediu, cu magnitudinea ml de 4.4, a avut loc, în această seară, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Mișcarea tectonică a fost raportată la ora 19:21:51 (ora României) și s-a produs la adâncimea de 120 km. Potrivit specialiștilor INFP, cutremurul a avut loc în apropierea următoarelor
09:40
Furt în plină zi înainte de inaugurare la un cinema din Galați. Hoțul a plecat cu echipamente de 3.000 de lei # TeleM Iași
Lovitură chiar înainte de inaugurare la fostul cinematograf Dacia din Galaţi, aflat în plin proces de modernizare. Un hoţ a reuşit să intre nestingherit şi să plece cu echipamente din camera de sunet, în valoare de trei mii de lei.Individul a fost surprins de camerele de supraveghere. Individul s-ar fi strecurat pe lângă muncitori fără
09:40
Nu mai este niciun obstacol pentru promulgarea şi intrarea în vigoare a noii legi. Curtea Constituţională a publicat, în Monitorul Oficial, motivarea deciziei privind reforma pensiilor magistraţilor, prin care a respins sesizarea Înaltei Curţi. Aşa că acum nu ar mai fi niciun obstacol pentru promulgarea şi intrarea în vigoare a noii legi. În motivare, CCR
09:40
Acum 30 minute
09:30
Trei studenți români din Iași, campioni europeni la programare: echipa de aur, membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ajunge în finala mondială din Dubai # TeleM Iași
România scrie istorie în unul dintre cele mai competitive domenii ale viitorului – programarea algoritmică. Echipa TheOnesWhoKnock, formată din Andrei Boacă, Alexandru Gheorghiș și Robert Andrei Popa, studenți ai Facultății de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, a cucerit medalia de aur la ICPC European Championship 2026, cea mai prestigioasă competiție internațională
09:30
Anunţul a fost făcut de ministrul finanţelor pentru agenţia Bloomberg, care a spus că rezultatul indică "un semnal clar de disciplină financiară". Bugetul de stat este pe excedent, cu aproape un miliard de lei, adică, 0,04 din PIB, arată primele date ale execuţiei bugetare pe luna ianuarie. Luna trecută, veniturile au depăşit cheltuielile bugetului de
09:30
Neamț: Focar de pestă porcină africană confirmat la o exploatație comercială din comuna Horia # TeleM Iași
La data de 25 februarie 2026, în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Neamț, condusă de prefectul județului Neamț, domnul Adrian Bourceanu, a fost analizată situația generată de confirmarea unui focar de pestă porcină africană la exploatația S.C. TED FARM S.R.L., din localitatea Cotu Vameș, comuna Horia. Exploatația deține un efectiv de peste
Acum 24 ore
15:20
La Botoșani, angajații unei primării au participat astăzi la un exercițiu de adăpostire, organizat pentru a testa procedurile de protecție civilă. La auzul sirenelor, personalul a fost condus către adăposturile special amenajate, pentru a exersa modul de comportare în situații de urgență. Scopul exercițiului a fost preventiv și educativ: verificarea sistemelor de alarmare, instruirea angajaților
15:20
Fermierii din România vor putea primi bani pentru a cumpăra vaci și oi, prin fonduri europene. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că autoritățile au notificat deja Comisia Europeană pentru a permite achiziția de animale cu sprijin financiar. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu de consolidare a sectoarelor zootehnice, inclusiv vaci de carne, porci
15:10
Astazi a avut loc semnarea contractului pentru realizarea Studiului de Prefezabilitate al Proiectului Monorail la Iași, un proiect extrem de ambitios care va conecta mai multe zone din oras precum aeroportul, parcurile industriale, spitale, capusurile studentesti si cartierele. Asociația #HaiCăSePoate din Iași, cunoscută pentru implicarea în proiecte de infrastructură, propune realizarea unui sistem de tren
14:30
Un caz de cruzime extremă împotriva unui animal din județul Botoșani a primit o sentință definitivă. Un bărbat din comuna Corni, care și-a incendiat câinele pentru că îl considera „prea gălăgios", a fost condamnat la 3 ani și două luni de închisoare cu executare pentru uciderea animalelor, cu intenție, fără drept. Polițiștii l-au ridicat miercuri,
13:40
Guvernul a declanșat discuții privind modul de acordare a sporurilor de performanță pentru angajații publici care dețin doctorat, dar și despre posibilitatea reducerii personalului din primării și consilii județene. În context, oficialii locali analizează implicațiile acestor măsuri pentru administrația locală. Reprezentații autorităților locale au comentat recent atât aspectele legate de performanța individuală a angajaților, cât
13:40
Aeroportul Internațional Iași continuă investițiile în infrastructura verde și face un nou pas spre independența energetică. Conducerea instituției anunță demararea unei noi etape din strategia de reducere a costurilor și de protejare a mediului. Proiectul vizează extinderea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile. Reprezentanții aeroportului spun că investiția face parte dintr-un plan mai
13:40
Autoritățile locale din Iași analizează posibilitatea unor măsuri mai dure împotriva jocurilor de noroc, după recentele modificări legislative care cer operatorilor să obțină avize suplimentare. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, spune că fenomenul jocurilor de noroc reprezintă o problemă serioasă în oraș. Numeroase locații din oraș continuă să funcționeze într-un cadru considerat obscur și nesigur.
13:30
Lucrările de reabilitare la Teatrul Luceafărul Iași rămân, deocamdată, fără o sursă clară de finanțare, după ce reprezentanții administrației județene au anunțat că nu există bani suficienți în bugetul propriu. Valoarea totală a investiției depășește 15 milioane de euro, sumă pe care Consiliul Județean Iași nu o poate acoperi integral din fonduri proprii. Autoritățile spun
10:10
CFR SA a atribuit contractul pentru modernizarea podului feroviar din Dornești, parte a liniei Dărmănești–Vicșani–Frontieră # TeleM Iași
Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A. a anunțat, miercuri, că a finalizat procedura de achiziție și a atribuit contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a podului feroviar situat la km 0+522 pe linia Dărmănești – Vicșani – Frontieră (Etapa 1, Lotul 2). Podul, amplasat peste râul Suceava în stația Dornești pe tronsonul
10:10
Moment-cheie în PSD: social-democrații hotărăsc dacă vor rămâne în Guvern alături de USR # TeleM Iași
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că va iniția un vot intern în partid pentru a stabili direcția politică în perioada următoare. Social-democrații urmează să decidă dacă vor continua colaborarea în actuala formulă guvernamentală, cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, sau dacă vor solicita Partidului Național Liberal desemnarea unui alt premier. Decizia ar putea
10:00
Goscom Sa Vaslui a dat startul Campaniei 2026 de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân, campanie finanțată de Primăria Vaslui. Bugetul pentru acest an este dublu față de anul trecut, ceea ce va permite sterilizarea a circa 400 de patrupede. Operațiile de sterilizare se vor face la 5 cabinete veterinare – partenere în proiect, urmând ca periodic
Ieri
09:50
Ancheta privind prăbușirea podului din Luțca s-a încheiat. Trei persoane trimise în judecată # TeleM Iași
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a celor considerați responsabili de prăbușirea podului de la Luțca. După ce podul s-a prăbușit pe 9 iunie 2022 au circulat tot felul de teorii cu privire la cauze. Acum au fost trimiși în judecată, pentru infracțiuni la
09:50
Producătorul britanic de maşini de lux Aston Martin a anunţat miercuri că va reduce până la 20% din forţa de muncă, în încercarea de a compensa impactul tarifelor de import impuse de Statele Unite şi scăderea cererii pe piaţa chineză, relatează CNBC. Compania, care are aproximativ 3.000 de angajaţi, estimează economii anuale de circa 40
09:50
Noul ambasador al SUA la București a depus jurământul: Este susținut puternic de către Donald Trump # TeleM Iași
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a depus jurământul și urmează să îi prezinte scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, iar apoi să preia conducerea Ambasadei SUA la București. „Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor
09:50
Rusia contestă inițiativa Consiliului de Pace propusă de Donald Trump și ridică semne de întrebare privind colaborarea cu Consiliul de Securitate al ONU # TeleM Iași
Rusia contestă inițiativa Consiliului de Pace propusă de Donald Trump și ridică semne de întrebare privind colaborarea cu Consiliul de Securitate al ONU. Rusia a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care noul Consiliu de Pace propus de președintele american Donald Trump ar putea funcționa alături de Organizația Națiunilor Unite și de Consiliul de Securitate al ONU,
09:50
Vremea se schimbă radical în România: Un val de aer din Balcani ajunge peste țara noastră și miroase a primăvară # TeleM Iași
După săptămâni marcate de instabilitate atmosferică și sisteme persistente de joasă presiune, regiunea Balcanilor se confruntă acum cu o schimbare bruscă a modelului sezonier. Un val de aer cald va pătrunde în zona Balcanilor, iar efectele se vor resimți inclusiv în România, informează Mediafax. O masă de aer neobișnuit de caldă se pregătește să acopere
09:40
Costel Alexe a catalogat drept „inuman" tratamentul aplicat câinilor în unele centre din țară, făcând referire și la cazul recent din județul Vrancea, și a subliniat că fenomenul este tot mai accentuat, în special în zona metropolitană Iași. „Consiliul Județean Iași, atât în 2023, cât și în 2024, deși nu a avut această atribuție, a
09:40
Ministerul Sănătății a aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. Unul dintre ele va fi la Iași # TeleM Iași
Ministerul Sănătății a aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii. Noile centre aprobate:-Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" Iași – prin Centrul Regional
09:30
Republica Moldova retrage cetățenia unor persoane cu funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria # TeleM Iași
Este vorba de 9 persoane care au deţinut şi continuă să deţină funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria – printre care şi Ruslan Mova, ministrul de interne. Republica Moldova retrage cetățenia unor persoane cu funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria Nouă persoane care au deţinut şi continuă să deţină funcţii în cadrul regimului
09:30
Incendiu violent la un autoturism într-un garaj din Păstrăveni, provocat de un scurtcircuit electric # TeleM Iași
La ora 21:26, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Păstrăveni pentru stingerea unui inc
09:30
În jurul orei 19:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15 B în comuna Pipirig (între localitățile Dolhești și Pluton). În accidentul rutier au fost implicate două autotrenuri în care se aflau doar conducătorii auto.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU […] Articolul Accident între două autotrenuri pe DN 15B, în Pipirig din județul Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Bărbat din Mitocu Dragomirnei, reținut de polițiștii din Salcea pentru violență în familie și lipsire de libertate # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au continuat cercetările intr-un dosar penal întocmit ca urmare a unei sesizari făcute de către o femeie de 41 de ani și fiica acesteia de 19 ani la data de 30.01.2026, acestea reclamând faptul că ar fi […] Articolul Bărbat din Mitocu Dragomirnei, reținut de polițiștii din Salcea pentru violență în familie și lipsire de libertate apare prima dată în TeleM Regional.
25 februarie 2026
20:30
Garsoniera vine la pachet cu două provocări mari: spațiul limitat și tentația de a înghesui toate funcțiile unui apartament întreg, ceea ce duce la senzația de dezordine permanentă și lipsă de confort. Partea bună este că, prin câteva alegeri inspirate cu privire la mobilier, lumină și organizare, aceeași suprafață poate părea cu 30–40% mai aerisită […] Articolul Cum să amenajezi o garsonieră pentru a reda senzația de spațiu? (P) apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Administratorul Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) RetuRO anunță performanțe remarcabile la începutul anului 2026. În luna ianuarie, numărul ambalajelor returnate a depășit pentru prima dată pe cel al ambalajelor puse pe piață în aceeași perioadă, semnalând consolidarea procesului de colectare. Datele oficiale arată că aproximativ 356 de milioane de ambalaje au fost colectate în ianuarie, în […] Articolul Record pentru Sistemul de Garanție-Returnare în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
O femeie de 77 ani s-a internat la Maternitatea „Elena Doamna” cu o tumoră cat o sarcina de mare # TeleM Iași
O pacientă în vârstă de 77 de ani s-a prezentat la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iași cu o tumoră de dimensiuni comparabile cu o sarcină la termen, dezvoltată pe o perioadă îndelungată, care îi afectase semnificativ calitatea vieții. Femeia amânase consultul de specialitate, iar anterior simptomele ei fuseseră tratate ca afecțiuni digestive. În […] Articolul O femeie de 77 ani s-a internat la Maternitatea „Elena Doamna” cu o tumoră cat o sarcina de mare apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Escrocherii cu taloane de pensii ale pensionarilor decedați au scos la iveală un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au dispus trimiterea în judecată a unui administrator de societate comercială și a firmei pe care o conducea, sub acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în […] Articolul Escrocherii cu taloane de pensii ale pensionarilor decedați apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Noi sancțiuni la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, după controalele efectuate de Direcția de Sănătate Publică Iași în urma focarului din toamna trecută. Unitatea medicală a fost amendată cu 30.000 de lei pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse de Inspecția Sanitară. Spitalul nu a remediat în termen deficiențele privind respectarea normelor pentru funcționarea […] Articolul Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, amendat de DSP cu 30.000 lei apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Prima ediție a Business Forum Nord-Est va fi organizată de Uniunea Națională a Patronatului Român, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și UNPR – Regiunea Nord-Est, pe 27 februarie 2026, începând cu ora 09:30, în Sala Voievozilor a Palatul Culturii Iași. Evenimentul este dedicat mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est și va funcționa ca o […] Articolul Business Forum Nord-Est va avea loc la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Pe Autostrada Moldovei A7 se va putea circula fără oprire de la București până la Pașcani, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. În primăvară sau, cel târziu, vara acestui an, va fi deschis tronsonul de 46 de kilometri dintre Adjud și Bacău, unde antreprenorul român UMB s-a concentrat pe lucrări ce pot […] Articolul Autostrada A7 va fi gata anul acesta apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Terminalul T3 al Aeroportului Iași va fi transformat într-un spațiu modern destinat plecărilor Non-Schengen, cu reconfigurarea interioară, fațade noi, facilități pentru transport public și investiții în siguranța la incendiu, într-un proiect de 59,3 milioane de lei finanțat integral din Fondul de Dezvoltare. Aeroportul Iași anunță modernizarea Terminalului T3, care va fi transformat într-un spațiu dedicat […] Articolul Terminalul T3 de la Aeroportul Iași va fi modernizat apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă, însă nu toate pot fi utilizate în caz de nevoie. Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, în urma inventarierii realizate la sfârșitul anului trecut, 111 adăposturi au fost clasificate ca nefuncționale, iar 180 sunt funcționale sau parțial funcționale. Capacitatea totală […] Articolul 291 de adăposturi de protecție civilă în Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
În această dimineață, la ora 04:56, pompierii au fost alertați prin apel la 112 cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuință situată pe strada Aleea Speranței din comuna Borlești. La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace de la Punctul de lucru Roznov – o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, […] Articolul Incendiu puternic în comuna Borlești din județul Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Un conflict izbucnit pe un teren agricol din județul Botoșani s-a transformat într-un dosar penal grav, cu acuzații de tentativă de omor. Viceprimarul comunei Copălău a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru „tentativă la omor” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi […] Articolul Un viceprimar din Botosani este judecat pentru tentativa de omor apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Patru persoane au fost înjunghiate mortal marți, iar presupusul lor atacator a fost ucis de poliție, în apropiere de Seattle, în nord-vestul Statelor Unite, au declarat autoritățile locale, notează AFP, potrivit KOMO News. Acestea nu au comunicat deocamdată detalii despre victime. Se cunoaște doar vârsta presupusului atacator, 32 de ani. Mai mulți martori au semnalat la […] Articolul SUA: Patru morți în urma unui atac cu un cuțit în apropiere de Seattle apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Medicii stomatologi suceveni contestă impozitarea clădirilor în care funcționează cabinetele dentare # TeleM Iași
În ședința de vineri, 27 februarie, Consiliul Local Suceava va analiza o plângere prealabilâ înaintată de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava, împotriva hotărârii CL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, document prin care clădirile utilizate pentru activități de medicină stomatologică sunt încadrate fiscal fără nicio diferențiere față de alte tipuri de imobile. Reprezentanții medicilor […] Articolul Medicii stomatologi suceveni contestă impozitarea clădirilor în care funcționează cabinetele dentare apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Rezultatele selecției vor fi publicate luni, după care urmează avizul CSM și decizia Președintelui României. La Ministerul Justiției continuă seria interviurilor susținute de candidații la șefia principalelor structuri de parchet din țară. Ieri s-au prezentat în fața Comisiei de examinare cinci procurori care vizează conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Decanul candidaților, Viorel Cerbu, cu aproape 30 […] Articolul Încep interviurile pentru funcțiile de conducere de la DIICOT apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Contractul de finanțare pentru construirea grădiniței cu program prelungit în cartierul Obcini a fost semnat # TeleM Iași
Realizarea unei grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini din municipiul Suceava intră în linie dreaptă, odată cu semnarea contractului de finanțare, de către primarul Vasile Rîmbu, în cursul zilei de marți, 24 februarie. Durata de implementare pentru proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini din Municipiul Suceava” Cod SMIS 348662 este de […] Articolul Contractul de finanțare pentru construirea grădiniței cu program prelungit în cartierul Obcini a fost semnat apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind relansarea economică și reforma administrației # TeleM Iași
Premierul a precizat că ordonanța privind reforma administrației are prevederi care susțin descentralizării. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind reforma administrației publice și pe cea referitoare la relansarea economică. El a spus că ordonanța de urgență privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar […] Articolul Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind relansarea economică și reforma administrației apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă și, dintre acestea, 180 sunt parțial funcționale, restul fiind nefuncționale. Capacitatea de adăpostire totală ar fi de peste 27 de mii de persoane a precizat prim adjunctul comandantului ISU Iași, colonelul Petru Melinte, conform Radio Iași. Petru Melinte: La această dată, la nivelul județului Iași, […] Articolul Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale în Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului Zone afectate: conform textului În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a Moldovei. Marți (24 februarie), vor predomina ploile […] Articolul METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Guvernul a adoptat ieri, prin ordonanţă de urgenţă, reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică. Într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, premierul lie Bolojan a spus că reforma administraţiei publice urmăreşte reducerea costurilor în sistem, eficientizarea structurilor locale şi centrale şi simplificarea procedurilor birocratice. Ilie Bolojan: În primul rând, face cele două […] Articolul Guvernul a adoptat reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică apare prima dată în TeleM Regional.
