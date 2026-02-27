Furt în plină zi înainte de inaugurare la un cinema din Galați. Hoțul a plecat cu echipamente de 3.000 de lei

Lovitură chiar înainte de inaugurare la fostul cinematograf Dacia din Galaţi, aflat în plin proces de modernizare. Un hoţ a reuşit să intre nestingherit şi să plece cu echipamente din camera de sunet, în valoare de trei mii de lei.Individul a fost surprins de camerele de supraveghere. Individul s-ar fi strecurat pe lângă muncitori fără […] Articolul Furt în plină zi înainte de inaugurare la un cinema din Galați. Hoțul a plecat cu echipamente de 3.000 de lei apare prima dată în TeleM Regional.

