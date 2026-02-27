Patronul ajuns în cătuşe în dosarul blaturilor, impresarul lui Adi Mutu? “Să fie de capul lui cu ce a făcut”

15:00

Numele lui Zeljko Kopic a fost vehiculat pentru banca naţionalei României. Întrebat dacă vrea să fie selecţioner, Kopic a lăsat de înţeles că ar fi dispus să preia prima repezentativă. Totuşi, de la vârful FRF nimeni nu a arătat interes pentru dinamovist. Vlad Munteanu, director sportiv la FRD, nu crede că Zeljko Kopic are vreo […] The post Un oficial FRF nu-l vede pe Zeljko Kopic selecţioner al României: “Sunt trei-patru români peste el” appeared first on Antena Sport.