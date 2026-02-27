O zi în inima Euroligii de baschet

17:20

Cristi Chivu (45 de ani) şi clubul unde este antrenor, Inter Milano, încearcă o lovitură importantă pe piaţa transferurilor. Nerazzurrii vor să îl aducă, în vară, de la Real Madrid pe Rodrygo (25 de ani). Cotat la 60 de milioane de euro de către transfermarkt.com, Rodrygo mai are contract cu Real Madrid până în vara […]