Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el”

Disputat în Puerto Rico, un meci amical joi seara dintre Inter Miami şi Independiente del Valle a fost marcat de un incident. Mai mulţi suporteri au intrat pe teren pe finalul partidei, iar unul dintre ei l-a făcut pe Lionel Messi să cadă. Messi, dărâmat după ce un fan l-a luat în brațe La cinci […]