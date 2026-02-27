Evaluare amplă a arborilor din Brașov: 90% pot fi salvați prin intervenții controlate. Care au fost concluziil specialiștilor în ceea ce privește necesitatea unor defrișări Sub Tâmpa și în parcul de lângă „Șaguna”
BizBrasov.ro, 27 februarie 2026 10:50
Acum 10 minute
11:20
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține în CV că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași între 2008 și 2009. Pe de altă parte, universitatea privată transmite, într-un răspuns pentru Cotidianul, că ministrul a fost înscris la cursuri, însă într-o altă perioadă decât cea notată de Ciprian Șerban în CV-urile oficiale. Mai mult, universitatea susține [...]
Acum 30 minute
11:10
Pro și contra „păcănele” în localități. Primarul din Sibiu spune că „decât să funcţioneze mascat, mai bine să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru care poate fi controlat”. În timp ce primarii multor localități din țară spun că vor închide sălile de joc, după ce guvernul Bolojan le-a dat această oportunitate, primarul din Sibiu, Astrid Fodor [...]
Acum o oră
10:50
Specialiștii Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, împreună cu specialiști de la Garda Forestieră și Facultatea de Silvicultură, au evaluat starea de sănătate a arborilor de Sub Tâmpa, dar și din Parcul Gheorghe Dima, de lângă Colegiul Andrei Șaguna. Evaluările au fost efectuate după incidentul nefericit, din iunie anul trecut, când un frasin s-a [...]
10:40
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”. Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. El apreciază că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat [...]
10:30
Starlik, operatorul serviciului de internet prin satelit al lui Elon Musk, a înființat o subsidiară în România # BizBrasov.ro
Starlink, operatorul serviciului omonim de internet prin satelit, controlat de SpaceX al lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a înființat o subsidiară proprie în România, la aproape 4 ani după autorizarea serviciului pe piața locală, în primăvara anului 2022, relevă datele analizate de Profit.ro. Cu sediul în București, firma deschisă acum a [...]
Acum 2 ore
10:10
Comisia Europeană (guvernul Uniunii Europene) caută absolvenți de facultate din România, din orice domeniu, pentru poziții de administratori # BizBrasov.ro
Comisia Europeană (guvernul Uniunii Europene) caută absolvenți de facultate din România, din orice domeniu, pentru poziții de administratori. Uniunea Europeană caută absolvenți talentați din toate domeniile de studiu pentru a se alătura funcției sale publice. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) lansează un concurs deschis pentru a întocmi o listă de rezervă din care instituțiile, [...]
09:30
Lucrările de apă și canal, realuate într-un ritm mai alert în Sânpetru și Bod, odată cu îmbunătățirea vremii # BizBrasov.ro
După o lună ianuarie marcată de condiții meteo vitrege, care au încetinit ritmul lucrărilor, echipele Companiei Apa Brașov au primit un impuls binevenit în februarie. Vremea mai blândă a permis stabilirea unui grafic intens de intervenții, pentru a recupera terenul pierdut la proiectele finanțate european prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Intervenții programate pe 6 [...]
09:30
VIDEO Cum se descurcă animalele iarna, în pădurile de lângă Brașov. Camerele de luat vederi instalate de rangerii din Parcul Național Piatra Craiului, aflat la 30 de km de Brașov, aduc în atenția iubitorilor de animale imagini despre viața animalelor sălbatice aflate în pădurile de foioase și conifere din, probabil cel mai spectaculos masiv muntos [...]
Acum 4 ore
09:10
Alertă la granița României, în această dimineață. Populația a fost sfătuită „să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă” # BizBrasov.ro
Alertă la granița României, în această dimineață. Populația a fost sfătuită „să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă”. Ministerul Apărării Naționale anunță că, în cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. „Sistemele [...]
Acum 6 ore
06:20
Arhitecții gustului: Cum a reușit o familie să transforme ciocolata într-o limbă universală a Brașovului # BizBrasov.ro
Lumina reflectoarelor s-a stins, aplauzele s-au domolit, iar pe masa din atelierul Luado, printre forme de policarbonat și firmituri grand cru, odihnește o distincție rece la atingere, dar fierbinte în semnificație: „Cel mai bun ciocolatier din România”. Alina Lungu probabil că zâmbește, dar nu spre diplomă, ci spre Dorian și colegele din micul laborator. Pentru [...]
05:50
Dezvoltatorul ansamblului Goldiș Residence a reluat demersurile demarate încă din 2021 pentru a construi un aparthotel cu heliport pe un teren din vecinătatea unității militare din Rulmentul și sediul RAR. Astfel, documentația aferentă întocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea proiectului a fost supusă dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Brașov. Publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri [...]
05:40
De la expropriere la tribunal. Primăria Brașov, litigiu în instanță cu familia Țibre pentru extinderea Școlii 8 # BizBrasov.ro
Școala Gimnazială nr. 8 urmărește de mai mulți ani extinderea spațiilor pentru desfășurarea activității didactice în condiții optime. Soluția aleasă a fost construirea unui corp nou de clădire în lateralul imobilului existent, pe amplasamentul unor anexe. Pentru realizarea investiției este însă necesară preluarea unui teren învecinat, aflat în proprietatea unei firme private. Expropriere aprobată de [...]
Acum 8 ore
05:20
Doctorii atrag atenția! O afecțiune medicală lovește tot mai des tinerii și este întâlnită la 1 din 10 români sub 45 de ani/ Cazul lui Alexandru, a cărui viață s-a schimbat complet, după o excursie la schi # BizBrasov.ro
1 din 10 români care suferă un infarct are sub 45 de ani. Până nu demult, se credea că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: stres permanent, [...]
05:10
Sondaj: Peste 40% dintre angajații români vor să își schimbe locul de muncă până la vară. Mediul toxic, burnout-ul și salariul, printre nemulțumirile acestora # BizBrasov.ro
Sondaj: Peste 40% dintre angajații români vor să își schimbe locul de muncă până la vară. Mediul toxic, burnout-ul și salariul, printre nemulțumirile acestora. 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți [...]
04:50
România, desemnată cea mai pitorească destinație de schi din lume. De ce a depășit Elveția și Franța într-un clasament surprinzător # BizBrasov.ro
România, desemnată cea mai pitorească destinație de schi din lume. De ce a depășit Elveția și Franța într-un clasament surprinzător. România reușește o performanță care, la prima vedere, poate părea neașteptată într-un peisaj dominat de nume consacrate din turismul de iarnă. Într-un nou clasament internațional dedicat celor mai spectaculoase peisaje de schi din lume, țara [...]
04:20
Recepția lucrărilor de construcție la o casă este garantul faptului că locuința este recunoscută oficial ca fiind completă, sigură și conformă cu legea. Dacă treci peste această etapă, nu vei avea acces la drepturi fundamentale vizavi de casă, de la simpla utilizare spre exploatare până la vânzare. Ce să știi despre recepția la casă Recepția [...]
Acum 24 ore
21:00
FOTO Primul zbor cargo civil a aterizat pe Aeroportul Brașov. A avut o încărcătură de 47 de tone de marfă # BizBrasov.ro
Primul zbor cargo civil a aterizat în această seară pe Aeroportul Internațional Brașov. Este vorba de un Boeing 767, operat de compania My Freighter, care a adus aproximativ 47 de tone de marfă. „Zborul este operat de compania aeriană My Freighter cu un avion Boeing 767. Este prima vizită a unui astfel de model Boeing [...]
18:30
Consilierul „Dildo”, useristul George Boroda, în cărți pentru un nou mandat de administrator la Iprochim, companie aflată în portofoliul Ministerului Economiei, condus de colegul Irineu Darău # BizBrasov.ro
După ce a performat ca vânzător de jucării și stimulente sexuale, consilierul USR Brașov George Boroda pare să fi convins ministrul Economiei, mai nou Irineu Darău, liderul filialei brașovene a partidului, că poate face perforemanță și ca membru în Consiliul de Administrație al Iprochim, societate care se ocupă de proiectarea instalaţiilor chimice. Pe 31 iulie [...]
17:50
Cum ajungi mai repede la soluția de finanțare potrivită? Vezi cum îți poți analiza profilul de creditare înainte să aplici pentru credit # BizBrasov.ro
Istoricul financiar joacă un rol esențial în procesul de creditare, iar din acest motiv, băncile fac constant verificări la Biroul de Credit pentru a evalua riscul asociat unui aplicant. Nu este singurul factor decisiv, însă raportul de la Biroul de Credit comunică informații relevante despre comportamentul de plată de până acum. Acest lucru înseamnă că [...]
17:20
CNAIR îi avertizează pe şoferi că, sâmbătă, emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată. Care va intervalul orar afectat # BizBrasov.ro
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că, sâmbătă, 28 februarie, emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice. „CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Romania că, [...]
16:40
Peste 40.000 de cazuri de violență domestică în 2025. Parlamentul a adoptat măsuri pentru protecția victimelor, anunță deputatul brașovean Sebastian Rusu # BizBrasov.ro
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care schimbă modul de gestionare a ordinelor de protecție, introducând termene mai scurte de intervenție, monitorizarea victimelor și sancțiuni mai dure pentru agresori. Deputatul PNL de Brașov, Sebastian Rusu, spune că votul reprezintă „un pas necesar pentru siguranța fetelor și femeilor din România”, în contextul unei creșteri [...]
16:30
Regizoarea Cecilia Ștefănescu și actrița Marina Palii vin la Brașov cu filmul „Un loc sigur” # BizBrasov.ro
Caravana filmului Un loc sigur, debutul în lungmetraj al regizoarei Cecilia Ștefănescu, ajunge la Brașov în cadrul turneului național de promovare. La proiecția specială, publicul brașovean se va întâlni cu regizoarea și cu actrița din rolul principal, Marina Palii. Evenimentul va avea loc marți, 3 martie, la Cinema City (Brașov AFI), de la ora 19:00. [...]
16:00
Brașovul va interzice sălile de jocuri de noroc. Primarul Scripcaru: Interzicerea aceasta este un lucru bun pentrru societate, având în vedere câte persoane dependente și cu probleme sunt din cauza lor # BizBrasov.ro
Primăriile pot aproba sau interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le administrează, conform unei ordonanțe adoptate acum două zile de Guvern. Până acum, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permiteau operatorilor să își desfășoare activitatea pe întreg teritoriul României fără alte aprobări sau taxe locale. Primăriile erau [...]
15:40
Alpin Resort Hotel: Rafinamentul de la înălțime, o destinație cotidiană pentru comunitatea brașoveană # BizBrasov.ro
Pentru locuitorii Brașovului, masivul Postăvaru și stațiunea de la poalele sale nu reprezintă doar un punct pe harta turistică a României, ci o extensie firească a spațiului personal de relaxare. Cu toate acestea, dinamica urbană ne face deseori să privim hotelurile mari ca pe niște spații destinate exclusiv vizitatorilor din afara orașului. Alpin Resort Hotel [...]
15:10
Natura devine sala de clasă pentru peste 500 de elevi din trei județe, printre care și Brașov, în cadrul proiectului „Educație pentru un viitor sustenabil” # BizBrasov.ro
540 de elevi din 13 școli din județele Brașov, Argeș și Sibiu participă la proiectul „Educație pentru un viitor sustenabil”, dezvoltat de Fundația Conservation Carpathia, care aduce copiii mai aproape de natură și le arată, concret, cum pot avea grijă de locul în care trăiesc. Proiectul este finanțat din Fondul pentru mediu, prin Programul vizând [...]
15:00
VIDEO Un autoturism a luat foc pe centura Brașovului. Traficul este îngreunat în zonă # BizBrasov.ro
Un autoturism a luat foc pe centura Brașovului. Traficul este îngreunat în zonă. Un autoturism marca Audi a luat foc în urmă cu puțin timp pe șoseaua ocolitoare a Brașovului. Din imaginile postate pe un grup de trafic rutier se vede că problema a pornit din zona motorului autoturismului. Șoferii care au oprit în zonă [...]
14:50
Înșelăciune la păcănele. Un „client” a păcălit angajata unei săli de jocuri din Brașov că a câștigat, dar banii nu erau ai lui # BizBrasov.ro
Înșelăciune la păcănele. Un „client” a păcălit angajata unei săli de jocuri din Brașov că a câștigat, dar banii nu erau ai lui. La sfârșitul lunii trecute, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că o angajată a unei săli de jocuri din municipiul Brașov a fost indusă [...]
14:30
VIDEO Primarul din Râșnov interzice sălile de jocuri de noroc din oraș Primarul orașului-stațiune Râșnov a decis că, în baza legii care dă dreptul primăriilor să scoată „păcănelele” în afara orașului, va propune ca, imediat ce o hotărâre de consiliu local va fi luată, să nu mai permită apariția unor noi „stabilimente” de acest gen [...]
14:10
Un bărbat din Budila și-a bătut iubita, după ce a băut mai multe pahare. Nervos, a distrus ușa locuinței/ Polițiștii au intervenit de urgență # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au intervenit la un incident de violență în familie, care a avut loc la Budila. „Din verificările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, pe fondul consumului de alcool, un bărbat și-ar fi agresat fizic partenera și ar fi amenințat-o cu acte de violență, incident [...]
14:00
Tânără și „neliniștită”, o șoferiță beată „moartă” a fost implicată într-un accident rutier, la Râșnov. Valoarea uriașă a alcoolemiei # BizBrasov.ro
Imediat după miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați cu privire la faptul că, la ieșirea din localitatea Râșnov, în intersecția prevăzută cu sens giratoriu, o mașină ar fi fost implicată într-un accident rutier soldat cu avarii. „Conducătoarea auto, o tânără de 23 de ani, din municipiul Săcele, a fost testată [...]
14:00
Doi tineri din Săcele au dat atacul în urscătoria unui bloc din Brașov pentru a-și face un „cadou” de Valentine’s Day. Au plecat cu două biciclete # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, după ce doi tineri ar fi bănuiți că ar fi sustras două biciclete din uscătoria unui imobil din municipiul Brașov. La data de 14 februarie , polițiștii din cadrul Secției 4 [...]
13:50
Primăria Brașov va cheltui aproape 800.000 de lei pentru a demola așa-zis-ul centru pentru vârstnici amenajat în „groapa” vechiului lac din Răcădău # BizBrasov.ro
Primăria Braşov va aloca suma de 650.703 de lei, fără TVA, respectiv 787.350,63 lei cu TVA, pentru a achita lucrările de demolare a Centrului de zi pentru persoane vârstnice de pe Bulevardul Cetăţii nr. 13A. Suma urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local Braşov de vineri, 27 februarie, apoi municipalitatea braşoveană va putea demara procedura [...]
13:10
Copil de 6 ani, abandonat pe holurile Primăriei Dumbrăvița: „Plângea și spunea că vrea la tatăl lui. O mână de adulți am rămas fără cuvinte în fața unui suflet abandonat de toți” # BizBrasov.ro
Un copil de 6 ani a fost abandonat pe un hol al Primăriei Dumbrăvița. Sunt imagini greu de descris în cuvinte, „imagini pe care nu le voi putea scoate prea curând din minte” spune Anisia Costescu, primarul comunei Dumbrăvița. Edilul povestește că micuțul de șase ani, fără tată biologic cunoscut, a fost abandonat de mamă [...]
12:20
Prețul mediu solicitat în Brașov pentru apartamentele din blocuri noi a ajuns la 2.683 euro/mp util # BizBrasov.ro
Apartamentele noi localizate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din țară, în ciuda faptului că cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de zece ani, cea din Cluj-Napoca. Și în Brașov, în cazul blocurilor noi, prețul a ajuns să se apropie de 2.700 de euro/mp. [...]
12:00
Un bărbat de 46 de ani din Gheorgheni a comandat, în urma unui anunţ postat pe o platformă de tip marketplace, şapte exemplare de struţ, plătind în avans suma de peste 4.300 de lei. Ulterior, acesta nu ar mai fi primit păsările. „Cazul a fost preluat de poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, iar, [...]
11:50
Peste 33.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. În spațiul economic european sunt vacante 228 de posturi pentru care românii pot aplica # BizBrasov.ro
Peste 33.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. În spațiul economic european sunt vacante 228 de posturi pentru care românii pot aplica. Un număr de 33.160 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, potrivit datelor înregistrate în evidenţele Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), transmite Agerpres. În același [...]
11:50
Cu undă verde din mandatul lui Coliban: 7 blocuri, pe un teren în pantă, de pe Stejărișului. Investiție de aproximativ 10 milioane de lei # BizBrasov.ro
Strada Stejărişului din Braşov rămâne una dintre zonele care stârnesc interesul investitorilor din sectorul rezidenţial. Un nou proiect imobiliar este propus aici de compania SC Rokman SRL, care a obţinut certificatul de urbanism în august 2024, de la Primăria Braşov, în perioada în care primar era Allen Coliban. Recent, dezvoltatorul a făcut un nou pas în [...]
11:30
Copiii brașoveni pot deveni antreprenori pentru o zi: Sunt invitați la Târgul de primăvară, unde își pot amenaja propriul stand cu mărțișoare create de ei # BizBrasov.ro
Ești un mic artist cu idei mari ? Îți place să meșterești și vrei să arăți tuturor creațiile tale ? Atunci ești așteptat sâmbătă, 28 februarie, în intervalul orar 10:00 – 15:00, în Piața Unirii la Târgul de Mărțișoare realizate de copii. „Invităm toți copiii pasionați de lucru manual să participe la prima ediție a [...]
Ieri
11:10
Vine primăvara? Vremea se încălzeşte, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare. Creştere spectaculoasă a temperaturilor, mai ales în sudul şi estul ţării, cu soare şi fără precipitaţii # BizBrasov.ro
Vine primăvara? Vremea se încălzeşte, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare. Creştere spectaculoasă a temperaturilor, mai ales în sudul şi estul ţării, cu soare şi fără precipitaţii. Vremea se va încălzi treptat începând de astăzi, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, cu o creştere spectaculoasă a temperaturilor în sudul şi estul ţării, unde [...]
10:50
S-a publicat în Monitorul Oficial: Sporul de doctorat s-a redus la 500 lei brut pe lună, dar doar pentru anul 2026. Suma înseamnă aproximativ 293 lei net # BizBrasov.ro
S-a publicat în Monitorul Oficial: Sporul de doctorat s-a redus la 500 lei brut pe lună, dar doar pentru anul 2026. Suma înseamnă aproximativ 293 lei net. În anul 2026, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 lei brut lunar, conform OUG [...]
10:40
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a lansat lucrările de modernizare a gărilor Aiud, Teiuș și Războieni. A fost semnat Procesul-Verbal de predare–primire a spațiilor, marcând predarea oficială a amplasamentelor către antreprenor. Lucrările de proiectare și execuție vor începe la data de 02.03.2026. Execuția lucrărilor este realizată de SC DRUM ASFALT SRL, în calitate de [...]
10:10
Un site în subordinea Guvernului României a făcut reclamă timp de un an la „păcănele” din… Vietnam și la pastile de slăbit # BizBrasov.ro
Platforma oficială data.gov.ro, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, a fost transformată timp de aproape un an într-un panou publicitar pentru cazinouri din Asia și pastile de slăbit – prin mesaje automate scăpate complet de sub controlul administratorilor. Statul român a devenit, fără să vrea, un instrument de „spălare” digitală a platformelor de gambling, [...]
10:00
VIDEO Cea mai mare felină sălbatică din Europa, la plimbare prin pădure, la 30 de km de Brașov # BizBrasov.ro
Cea mai mare felină sălbatică din Europa, la plimbare prin pădure, la 30 de km de Brașov. Râsul este al treilea mare prădător al Europei, după urs și lup și este cea mai mare felină care trăiește în libertate în Europa. Camerele de luat vederi instalate în Parcul Național Piatra Craiului au surprins un exemplar [...]
09:50
Președintele Nicușor Dan nu și-a plătit impozitul pentru terenul de 7.400 mp pe care îl deține în județul Brașov. A fost declanșată procedura de executare silită a datoriilor # BizBrasov.ro
Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Conform informațiilor publicate de Gândul, pentru terenul deținut în localitatea Timișul de Sus (din stațiunea Predeal), ar fi fost emisă o decizie de impunere care menționează declanșarea procedurii de executare [...]
09:30
Grupul Demmel, furnizor pentru BMW sau Audi, vrea să mute producția din Germania la Brașov. Deja au înființat o firmă aici # BizBrasov.ro
Grupul german Demmel, furnizor de componente industriale, piese decorative și soluții electronice pentru companii auto și de aplicații industriale, va muta în România o parte din producția realizată până acum în principala fabrică, din Scheidegg, Bavaria, relevă date Profit.ro. „Relocarea proceselor de fabricație care necesită multă forță de muncă în România este o decizie strategică [...]
05:50
Se înăspresc regulile de control în autobuzele RATBV. Polițiștii locali vor avea mână liberă să efectueze verificări și să aplice sancțiuni # BizBrasov.ro
Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public local de persoane în municipiul Braşov ar urma să fie modificat, astfel încât să existe o mai mare disciplină în autobuzele și troleibuzele RATBV. Potrivit noilor prevederi, polițiștii locali vor avea mână liberă să deruleze acțiuni de control în mijloacele de transport în comun. Până acum, [...]
05:50
Cardiolog: „Îndulcitorii artificiali pot crește puternic riscul de infarct”. De ce nu este bine să înlocuiești zahărul cu produse artificiale # BizBrasov.ro
Cardiolog: „Îndulcitorii artificiali pot crește puternic riscul de infarct”. De ce nu este bine să înlocuiești zahărul cu produse artificiale. Când suntem la cumpărături este foarte important să citim bine ingredientele produselor, deoarece multe conțin adaosuri care pot avea efecte negative asupra sănătății. Printre acestea se remarcă îndulcitorii artificiali. Ce riscuri au îndulcitorii artificiali Despre [...]
05:40
Edilii săceleni au demarat o campanie de toaletare a arborilor din municipiu. Aproximativ 600 de copaci vor fi „cosmetizați” în această perioadă, în cadrul unor lucrări care vizează atât siguranța cetățenilor, cât și sănătatea spațiilor verzi. Potrivit reprezentanților administrației locale, intervențiile includ tăieri ale arborilor uscați sau periculoși, toaletări pentru eliminarea crengilor degradate, dar și [...]
05:40
După ce anul trecut a lucrat la documentația ce vizează amenajarea terenului în vederea dezvoltării unei zone comerciale, proprietarul parcelei de peste 13.000 mp (de la intersecția DJ 103 cu străzile George Coșbuc și Triajului), a demarat acum partea de avizare pentru amenajările propriu-zise. Astfel, conform documentație tehnice depuse la Direcția Județeană de Mediu, pe [...]
05:30
Un credit pentru locuință nu încetează automat la decesul titularului. Intră în dezbaterea succesiunii, moment în care apar mecanisme legale și financiare – succesiunea, asigurarea de viață, co-debitorii – care stabilesc cine și cum poate continua sau stinge creditul. Foarte important este să notifici banca despre situație și să știi dacă ai sau nu asigurare. [...]
