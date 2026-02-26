S-a publicat în Monitorul Oficial: Sporul de doctorat s-a redus la 500 lei brut pe lună, dar doar pentru anul 2026. Suma înseamnă aproximativ 293 lei net

05:50

Cardiolog: „Îndulcitorii artificiali pot crește puternic riscul de infarct”. De ce nu este bine să înlocuiești zahărul cu produse artificiale. Când suntem la cumpărături este foarte important să citim bine ingredientele produselor, deoarece multe conțin adaosuri care pot avea efecte negative asupra sănătății. Printre acestea se remarcă îndulcitorii artificiali. Ce riscuri au îndulcitorii artificiali Despre [...]