Doctorii atrag atenția! O afecțiune medicală lovește tot mai des tinerii și este întâlnită la 1 din 10 români sub 45 de ani/ Cazul lui Alexandru, a cărui viață s-a schimbat complet, după o excursie la schi

15:30

Ninsorile din ultima vreme a lăsat animalele din pădurile Brașovului fără hrană, motiv pentru care pădurarii de la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt s-au asigurat că acestea au destule nutrețuri pentru a supraviețui până când va veni primăvara. În ultimii ani, pădurarii au construit mai bine de zece hrănitoare pe care le-au amplasat [...]