Primăria Brașov va cheltui aproape 800.000 de lei pentru a demola așa-zis-ul centru pentru vârstnici amenajat în „groapa” vechiului lac din Răcădău
BizBrasov.ro, 26 februarie 2026 13:50
Primăria Braşov va aloca suma de 650.703 de lei, fără TVA, respectiv 787.350,63 lei cu TVA, pentru a achita lucrările de demolare a Centrului de zi pentru persoane vârstnice de pe Bulevardul Cetăţii nr. 13A. Suma urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local Braşov de vineri, 27 februarie, apoi municipalitatea braşoveană va putea demara procedura [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
14:10
Un bărbat din Budila și-a bătut iubita, după ce a băut mai multe pahare. Nervos, a distrus ușa locuinței/ Polițiștii au intervenit de urgență # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au intervenit la un incident de violență în familie, care a avut loc la Budila. „Din verificările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, pe fondul consumului de alcool, un bărbat și-ar fi agresat fizic partenera și ar fi amenințat-o cu acte de violență, incident [...]
Acum 30 minute
14:00
Tânără și „neliniștită”, o șoferiță beată „moartă” a fost implicată într-un accident rutier, la Râșnov. Valoarea uriașă a alcoolemiei # BizBrasov.ro
Imediat după miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați cu privire la faptul că, la ieșirea din localitatea Râșnov, în intersecția prevăzută cu sens giratoriu, o mașină ar fi fost implicată într-un accident rutier soldat cu avarii. „Conducătoarea auto, o tânără de 23 de ani, din municipiul Săcele, a fost testată [...]
14:00
Doi tineri din Săcele au dat atacul în urscătoria unui bloc din Brașov pentru a-și face un „cadou” de Valentine’s Day. Au plecat cu două biciclete # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, după ce doi tineri ar fi bănuiți că ar fi sustras două biciclete din uscătoria unui imobil din municipiul Brașov. La data de 14 februarie , polițiștii din cadrul Secției 4 [...]
13:50
Primăria Brașov va cheltui aproape 800.000 de lei pentru a demola așa-zis-ul centru pentru vârstnici amenajat în „groapa” vechiului lac din Răcădău # BizBrasov.ro
Primăria Braşov va aloca suma de 650.703 de lei, fără TVA, respectiv 787.350,63 lei cu TVA, pentru a achita lucrările de demolare a Centrului de zi pentru persoane vârstnice de pe Bulevardul Cetăţii nr. 13A. Suma urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local Braşov de vineri, 27 februarie, apoi municipalitatea braşoveană va putea demara procedura [...]
Acum 2 ore
13:10
Copil de 6 ani, abandonat pe holurile Primăriei Dumbrăvița: „Plângea și spunea că vrea la tatăl lui. O mână de adulți am rămas fără cuvinte în fața unui suflet abandonat de toți” # BizBrasov.ro
Un copil de 6 ani a fost abandonat pe un hol al Primăriei Dumbrăvița. Sunt imagini greu de descris în cuvinte, „imagini pe care nu le voi putea scoate prea curând din minte” spune Anisia Costescu, primarul comunei Dumbrăvița. Edilul povestește că micuțul de șase ani, fără tată biologic cunoscut, a fost abandonat de mamă [...]
12:20
Prețul mediu solicitat în Brașov pentru apartamentele din blocuri noi a ajuns la 2.683 euro/mp util # BizBrasov.ro
Apartamentele noi localizate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din țară, în ciuda faptului că cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de zece ani, cea din Cluj-Napoca. Și în Brașov, în cazul blocurilor noi, prețul a ajuns să se apropie de 2.700 de euro/mp. [...]
Acum 4 ore
12:00
Un bărbat de 46 de ani din Gheorgheni a comandat, în urma unui anunţ postat pe o platformă de tip marketplace, şapte exemplare de struţ, plătind în avans suma de peste 4.300 de lei. Ulterior, acesta nu ar mai fi primit păsările. „Cazul a fost preluat de poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, iar, [...]
11:50
Peste 33.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. În spațiul economic european sunt vacante 228 de posturi pentru care românii pot aplica # BizBrasov.ro
Peste 33.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. În spațiul economic european sunt vacante 228 de posturi pentru care românii pot aplica. Un număr de 33.160 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, potrivit datelor înregistrate în evidenţele Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), transmite Agerpres. În același [...]
11:50
Cu undă verde din mandatul lui Coliban: 7 blocuri, pe un teren în pantă, de pe Stejărișului. Investiție de aproximativ 10 milioane de lei # BizBrasov.ro
Strada Stejărişului din Braşov rămâne una dintre zonele care stârnesc interesul investitorilor din sectorul rezidenţial. Un nou proiect imobiliar este propus aici de compania SC Rokman SRL, care a obţinut certificatul de urbanism în august 2024, de la Primăria Braşov, în perioada în care primar era Allen Coliban. Recent, dezvoltatorul a făcut un nou pas în [...]
11:30
Copiii brașoveni pot deveni antreprenori pentru o zi: Sunt invitați la Târgul de primăvară, unde își pot amenaja propriul stand cu mărțișoare create de ei # BizBrasov.ro
Ești un mic artist cu idei mari ? Îți place să meșterești și vrei să arăți tuturor creațiile tale ? Atunci ești așteptat sâmbătă, 28 februarie, în intervalul orar 10:00 – 15:00, în Piața Unirii la Târgul de Mărțișoare realizate de copii. „Invităm toți copiii pasionați de lucru manual să participe la prima ediție a [...]
11:10
Vine primăvara? Vremea se încălzeşte, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare. Creştere spectaculoasă a temperaturilor, mai ales în sudul şi estul ţării, cu soare şi fără precipitaţii # BizBrasov.ro
Vine primăvara? Vremea se încălzeşte, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare. Creştere spectaculoasă a temperaturilor, mai ales în sudul şi estul ţării, cu soare şi fără precipitaţii. Vremea se va încălzi treptat începând de astăzi, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, cu o creştere spectaculoasă a temperaturilor în sudul şi estul ţării, unde [...]
10:50
S-a publicat în Monitorul Oficial: Sporul de doctorat s-a redus la 500 lei brut pe lună, dar doar pentru anul 2026. Suma înseamnă aproximativ 293 lei net # BizBrasov.ro
S-a publicat în Monitorul Oficial: Sporul de doctorat s-a redus la 500 lei brut pe lună, dar doar pentru anul 2026. Suma înseamnă aproximativ 293 lei net. În anul 2026, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 lei brut lunar, conform OUG [...]
10:40
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a lansat lucrările de modernizare a gărilor Aiud, Teiuș și Războieni. A fost semnat Procesul-Verbal de predare–primire a spațiilor, marcând predarea oficială a amplasamentelor către antreprenor. Lucrările de proiectare și execuție vor începe la data de 02.03.2026. Execuția lucrărilor este realizată de SC DRUM ASFALT SRL, în calitate de [...]
Acum 6 ore
10:10
Un site în subordinea Guvernului României a făcut reclamă timp de un an la „păcănele” din… Vietnam și la pastile de slăbit # BizBrasov.ro
Platforma oficială data.gov.ro, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, a fost transformată timp de aproape un an într-un panou publicitar pentru cazinouri din Asia și pastile de slăbit – prin mesaje automate scăpate complet de sub controlul administratorilor. Statul român a devenit, fără să vrea, un instrument de „spălare” digitală a platformelor de gambling, [...]
10:00
VIDEO Cea mai mare felină sălbatică din Europa, la plimbare prin pădure, la 30 de km de Brașov # BizBrasov.ro
Cea mai mare felină sălbatică din Europa, la plimbare prin pădure, la 30 de km de Brașov. Râsul este al treilea mare prădător al Europei, după urs și lup și este cea mai mare felină care trăiește în libertate în Europa. Camerele de luat vederi instalate în Parcul Național Piatra Craiului au surprins un exemplar [...]
09:50
Președintele Nicușor Dan nu și-a plătit impozitul pentru terenul de 7.400 mp pe care îl deține în județul Brașov. A fost declanșată procedura de executare silită a datoriilor # BizBrasov.ro
Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Conform informațiilor publicate de Gândul, pentru terenul deținut în localitatea Timișul de Sus (din stațiunea Predeal), ar fi fost emisă o decizie de impunere care menționează declanșarea procedurii de executare [...]
09:30
Grupul Demmel, furnizor pentru BMW sau Audi, vrea să mute producția din Germania la Brașov. Deja au înființat o firmă aici # BizBrasov.ro
Grupul german Demmel, furnizor de componente industriale, piese decorative și soluții electronice pentru companii auto și de aplicații industriale, va muta în România o parte din producția realizată până acum în principala fabrică, din Scheidegg, Bavaria, relevă date Profit.ro. „Relocarea proceselor de fabricație care necesită multă forță de muncă în România este o decizie strategică [...]
Acum 12 ore
05:50
Se înăspresc regulile de control în autobuzele RATBV. Polițiștii locali vor avea mână liberă să efectueze verificări și să aplice sancțiuni # BizBrasov.ro
Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public local de persoane în municipiul Braşov ar urma să fie modificat, astfel încât să existe o mai mare disciplină în autobuzele și troleibuzele RATBV. Potrivit noilor prevederi, polițiștii locali vor avea mână liberă să deruleze acțiuni de control în mijloacele de transport în comun. Până acum, [...]
05:50
Cardiolog: „Îndulcitorii artificiali pot crește puternic riscul de infarct”. De ce nu este bine să înlocuiești zahărul cu produse artificiale # BizBrasov.ro
Cardiolog: „Îndulcitorii artificiali pot crește puternic riscul de infarct”. De ce nu este bine să înlocuiești zahărul cu produse artificiale. Când suntem la cumpărături este foarte important să citim bine ingredientele produselor, deoarece multe conțin adaosuri care pot avea efecte negative asupra sănătății. Printre acestea se remarcă îndulcitorii artificiali. Ce riscuri au îndulcitorii artificiali Despre [...]
05:40
Edilii săceleni au demarat o campanie de toaletare a arborilor din municipiu. Aproximativ 600 de copaci vor fi „cosmetizați” în această perioadă, în cadrul unor lucrări care vizează atât siguranța cetățenilor, cât și sănătatea spațiilor verzi. Potrivit reprezentanților administrației locale, intervențiile includ tăieri ale arborilor uscați sau periculoși, toaletări pentru eliminarea crengilor degradate, dar și [...]
05:40
După ce anul trecut a lucrat la documentația ce vizează amenajarea terenului în vederea dezvoltării unei zone comerciale, proprietarul parcelei de peste 13.000 mp (de la intersecția DJ 103 cu străzile George Coșbuc și Triajului), a demarat acum partea de avizare pentru amenajările propriu-zise. Astfel, conform documentație tehnice depuse la Direcția Județeană de Mediu, pe [...]
05:30
Un credit pentru locuință nu încetează automat la decesul titularului. Intră în dezbaterea succesiunii, moment în care apar mecanisme legale și financiare – succesiunea, asigurarea de viață, co-debitorii – care stabilesc cine și cum poate continua sau stinge creditul. Foarte important este să notifici banca despre situație și să știi dacă ai sau nu asigurare. [...]
04:50
Studiu cu rezultate șocante pentru industria auto: Hibridele plug-in consumă cu peste 300% mai mult combustibil decât în testele oficiale # BizBrasov.ro
Studiu cu rezultate șocante pentru industria auto: Hibridele plug-in consumă cu peste 300% mai mult combustibil decât în testele oficiale. Hibridele plug-in au fost ani la rând prezentate drept soluția de compromis: un pas intermediar între motorul termic clasic și mașina electrică pură. În teorie, rulezi zilnic pe electric, iar la drum lung intervine motorul [...]
04:20
Ce se va întâmpla în corpul tău, dacă vei lua medicamente expirate. Riscuri pentru sănătate # BizBrasov.ro
Data de expirare este un element esențial pentru a stabili dacă produsul este sigur de utilizat și dacă va funcționa conform destinației. Este important să cunoști și să respecți data de expirare a medicamentului. Utilizarea medicamentelor expirate este riscantă și poate fi dăunătoare sănătății. Data de expirare este ultima zi până la care producătorul garantează potența [...]
Acum 24 ore
19:30
Cabinetul stomatologic de la Spitalul Județean Brașov va deveni funcțional în 1 martie # BizBrasov.ro
Activitatea cabinetului de stomatologie de urgență din cadrul Spitalului Clinic Județean Brașov va începe în data de 1 martie 2026. „Perioada de timp trecută de la finalizarea concursului şi până astăzi a fost una de activitate intensă pentru pregătirea funcționalității primului cabinet de medicină dentară de urgență din județul Braşov din ultimii 20 de ani. [...]
18:00
MAI atrage atenția asupra unui fake-news: „Au apărut documente despre modificarea duratei studiilor la școlile de poliție” # BizBrasov.ro
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne atrag atenţia că în spaţiul public au apărut o serie de documente false privind modificarea duratei studiilor la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri. „Semnalăm apariţia pe unele grupuri de pe social media a unor documente false privind modificarea duratei studiilor la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri. Documentele [...]
17:10
Cum sărbătoareau bunicii noștri iubirea? Mesaje de dragoste de pe vremea lor stau dovadă la Brașov # BizBrasov.ro
Iubirea era celebrată și de bunicii noștri, prin mesaje simple. O astfel de dovadă vine din patrimoniul Muzeului de Etnografie din Brașov, care readuce în atenție un păretar din prima jumătate a secolului XX, cusut cu un mesaj despre dragoste. „Mesaje de iubire pe păretarele bunicilor: Și bunicii noștri sărbătoreau iubirea, poate nu prin gesturi [...]
17:00
Majorare de 100%, pentru 5 ani, a impozitului pentru construcțiile ilegale descoperite de autorități. Drone folosite pentru inspectarea proprietăților # BizBrasov.ro
Majorare de 100%, pentru 5 ani, a impozitului pentru construcțiile ilegale descoperite de autorități. Drone folosite pentru inspectarea proprietăților. Guvernul a stabilit o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, în cazul construcțiilor făcute fără autorizație. În acest fel, este avută în vedere descurajarea construcțiilor [...]
16:30
În județul Brașov, în perioada 16 februarie -22 februarie 2026 au fost raportate: 1.829 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2.565 de cazuri. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică din Brașov, este vorba despre: -62 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 113 cazuri în săptămâna de [...]
16:20
Târg de mărțișoare în Piața Sfatului. Comercianții își vor prezenta produsele și în celelalte locuri devenite deja tradiționale, dar și în piețele agroalimentare # BizBrasov.ro
Săptămâna aceasta le aduce brașovenilor, dar și celor care ne vizitează orașul, primii vestitori ai primăverii, mărțișoarele, care vor fi comercializate în peste 14 zone din Brașov. Anul acesta interesul producătorilor și comercianților de mărțișoare este foarte mare, astfel că numărul de locuri a crescut considerabil, fiind stabilite nu doar mai multe zone pentru vânzarea [...]
15:50
Bilanţ financiar foarte bun al patinoarului de la Olimpia în sezonul 2025-2026: venituri totale de 1.260.140,20 lei şi 50.799 intrări pe gheaţă, calculate în intervalul 5 decembrie 2025 – 22 februarie 2026!.Rezultatele sunt comparabile cu cele din anul precedent, în condiţiile în care acest sezon a fost mai scurt cu 20 de zile. Potrivit datelor [...]
15:50
Trenurile Alstom circulă tot fără asigurare. Nici personalul CFR care le operează nu este asigurat în cazul apariției unor incidente # BizBrasov.ro
CFR Călători a lansat o altă licitație pentru asigurare în caz de accidente, aceasta este pentru cele opt rame Alstom Coradia Stream. Prima a fost anul trecut, dar autoritatea contractantă a anulat-o. CFR Călători a publicat în SEAP o nouă licitație pentru asigurare în caz de accidente, serviciile sunt pentru cele opt rame Alstom Coradia Stream. Contractul [...]
15:30
VIDEO Căprioarele au luat cu asalt hrănitoarele din pădurile Brașovului, după ce zăpada le-a lăsat fără mâncare # BizBrasov.ro
Ninsorile din ultima vreme a lăsat animalele din pădurile Brașovului fără hrană, motiv pentru care pădurarii de la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt s-au asigurat că acestea au destule nutrețuri pentru a supraviețui până când va veni primăvara. În ultimii ani, pădurarii au construit mai bine de zece hrănitoare pe care le-au amplasat [...]
15:20
VIDEO Doi bărbați și o femeie, reținuți de poliție după ce au bătut un tânăr în mijlocul drumului # BizBrasov.ro
Doi bărbați și o femeie, reținuți de poliție după ce au bătut un tânăr în mijlocul drumului. Luni seara în jurul orelor 17.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au intervenit cu fermitate în urma unui incident soldat cu acte de violență, care s-a petrecut în apropierea unui local din zona centrală a municipiului. Un [...]
Ieri
14:10
VIDEO 400 de muncitori și peste 150 de utilaje pe unul dintre tronsoanele viitoarei autostrăzi Sibiu – Făgăraș # BizBrasov.ro
Drumarii brașoveni anunță un progres foarte bun pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș. Bucata dintre Avrig și Arpașu de Jos, care se întinde pe aproximativ 20 de km, a ajuns la un progres fizic de peste 21%. În ciuda vremii nefavorabile, în acest moment pe șantier lucrează aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de [...]
14:10
„Let`s talk about weight”, eveniment special despre lupta cu kilogramele în plus, la Brașov. Printre invitate, artista Monica Anghel care va împărtăși experiența ei # BizBrasov.ro
Brașovul găzduiește în 4 martie 2026, la Hotel Kronwell, un eveniment care promite să schimbe modul în care este înțeleasă lupta cu kilogramele în plus și sănătatea metabolică. „LET’S TALK ABOUT WEIGHT – Greutatea de a slăbi” aduce în același spațiu medici, nutriționiști, psihologi și invitați speciali care vorbesc deschis despre cauzele reale ale creșterii [...]
14:00
Primar de municipiu, despre suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulaţie: „Avem vreo şapte milioane de euro numai în amenzi la circulaţie, sper să putem să recuperăm cât mai mulţi bani” # BizBrasov.ro
Primar de municipiu, despre suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulaţie: „Avem vreo şapte milioane de euro numai în amenzi la circulaţie, sper să putem să recuperăm cât mai mulţi bani”. Constantin Toma, primarul PSD al municipiului Buzău, consideră o decizie bună suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulaţie, el arătând că la Buzău sunt [...]
13:40
Brașovul, sub un nou cod galben de ninsori, vânt puternic și viscol, până joi dimineața # BizBrasov.ro
Brașovul, sub un nou cod galben de ninsori, vânt puternic și viscol, până joi dimineața. Meteorologii au emis noi alerte de vreme rea valabile până joi dimineață și anunță viscol puternic la altitudini mari, ninsori în majoritatea regiunilor și polei în zonele joase. Rafalele de vânt depășesc 100-110 km/h la munte, în timp ce precipitațiile [...]
13:30
Peste 2.500 de hectare de fond forestier din Covasna, readuse în proprietatea Statului # BizBrasov.ro
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Ministerul Finanțelor au reușit, în urma unor demersuri judiciare, să readucă în proprietatea publică a statului o suprafață de 2.571 de hectare de fond forestier, situată în județul Covasna. Pentru această suprafață, dreptul de proprietate a fost reconstituit în anul 2002 în favoarea Composesoratului Ojdula. În urma descoperirii [...]
13:10
240 de sancțiuni contravenționale și 23 de șoferi fără permis, în urma unor controale ale polițiștilor pe DN 1, în județul Brașov # BizBrasov.ro
In 24 februarie, în intervalul orar 11:00–15:00, Serviciul Rutier Brașov, împreună cu structurile teritoriale de poliție rutieră aflate în coordonare și cu sprijinul Serviciului Ordine Publică, a desfășurat o amplă acțiune pe DN1. La activitate au participat peste 50 de polițiști, fiind utilizate 15 aparate de măsurare a vitezei. „În urma verificărilor efectuate în acest [...]
13:00
Avertismente „pe afiș” în hoteluri, dar și la firmele de recrutare și cele de transport, privind traficul de persoane # BizBrasov.ro
Unitățile de primire turistică, agențiile de turism, operatorii de transport, agenții de plasare a forței de muncă și unele entități publice vor avea obligația de a afișa informările publice privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. Proiectul fusese adoptat de senatori în toamna [...]
12:50
VIDEO Polițiștii brașoveni, cu ochii pe locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități și pentru familii cu copii. 35 de șmecheri au plătit scump parcarea gratuită # BizBrasov.ro
VIDEO Polițiștii brașoveni, cu ochii pe locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități și pentru familii cu copii. 35 de șmecheri au plătit scump parcarea gratuită. Ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, în colaborare cu polițiști din cadrul secțiilor urbane de poliție ale Poliției Municipiului Brașov, au organizat și desfășurat acțiuni [...]
12:30
Procesul de învățare, transformat într-o experiență practică și relevantă, la Colegiul Național Grigore Moisil din Brașov. Proiectul Step2Science, în căutare de soluții inovatoare pentru viitor # BizBrasov.ro
Procesul de învățare, transformat într-o experiență practică și relevantă, la Colegiul Național Grigore Moisil din Brașov. Proiectul Step2Science, în căutare de soluții inovatoare pentru viitor. Educația științifică prinde viață prin Step2Science Hackathon, un proiect de cercetare aplicată implementat de Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil”, prin intermediul Fondul Științescu Brașov 8.0. Proiectul de cercetare se [...]
11:50
VIDEO Razie a polițiștilor locali pe șantierele din Avantgarden. S-au dat amenzi de 50.000 de lei # BizBrasov.ro
În aceste zile, polițiștii locali au efectuat controale la șantierele din cartierul Avantgarden, în urma cărora au fost constatate încălcări ale prevederilor legale în domeniile disciplina în construcții și circulația pe drumurile publice. Verificările au evidențiat nerespectarea autorizației de construire, fiind sancționați atât beneficiarul, cât și executantul lucrării. De altfel, de pe șantierul hipermarketului Kaufland [...]
11:50
Elevi brașoveni, selectați în proiectul național Academia de Cariere Tehnice. Participanții au posibilitatea de a primi mini-granturi pentru ideile lor, pe care le pot transforma în inițiative reale # BizBrasov.ro
Proiectul Academia de Cariere Tehnice (ACT by Pepco) a început oficial online, reunind 125 de elevi din licee tehnologice din România, selectați pentru a participa la ediție a VI-a. Cei mai mulți participanți provin din județele Brașov, Galați, Argeș și Suceava, ceea ce confirmă interesul crescut al elevilor din filiera tehnologică pentru programe de orientare [...]
11:40
Băncile plusează dobânzile pentru cei care vor să facă economii. Sunt mult mai avantajoase față de programele Statului, Fidelis și Tezaur # BizBrasov.ro
După circa doi ani în care randamentele oferite de bănci pentru depozitele constituite de populație au stat mult sub dobânzile plătite de stat în programele Tezaur și Fidelis, mai ales că acestea din urmă au câștiguri neimpozabile (spre deosebire de dobânzile bancare), trendul se schimbă radical. Mai interesant este că băncile se duc cu dobânzi [...]
11:00
CJ Brașov „se descotorosește” de drumurile din zona aeroportului și le dă în grijă edililor din Ghimbav # BizBrasov.ro
Două drumuri județene esențiale din Ghimbav – care leagă orașul de Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și de municipiul Brașov – vor fi preluate de autoritățile locale. Este vorba despre DJ 103C (Ghimbav-DN1 – Brașov, lungime 4 km) și DJ 101A (DJ 103C – drumul spre ICA Ghimbav, lungime 0,320 km). Consilierii județeni brașoveni vor dezbate în [...]
10:40
Linia de transport elevi TE16, destinată asigurării transportului elevilor către unitățile de învățământ, va deveni operațională la Brașov, începând de luni, 2 martie, anunță reprezentanții Asociației de Transport Brașov. „Linia TE16 deservește elevii Școlii Gimnaziale Nr. 6 „Iacob Mureșianu”, mai exact pe cei care își desfășoară activitatea în corpul B al unității de învățământ, situat [...]
10:10
Expoziția de fotografie „Ceea ce rămâne este ceea ce nu vedem” se deschide la Muzeul de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Galeria IAGA Contemporary Art, invită publicul vineri, 27 februarie 2026, de la ora 18:00, la vernisajul expoziției „Ceea ce rămâne este ceea ce nu vedem”, curatoriată de Liviu Bulea. Expoziția reunește creațiile a trei artiști, Ștefan Bădulescu, Nicola Vinci și Marcello Grassi, ale căror lucrări transformă fotografia într-un [...]
09:20
Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi în administraţia centrală. Ce se întâmplă în administraţia locală # BizBrasov.ro
Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi în administraţia centrală. Ce se întâmplă în administraţia locală. Guvernul a adoptat marți pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, prin care se reduce aparatul bugetar cu 6.409 posturi. „Pachetul asigură mai multă descentralizare și dezvoltare mai rapidă pentru comunitățile locale, conduce la un stat mai [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.