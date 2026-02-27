Ianuarie 2026, prima lună cu excedent bugetar din 2019 până în prezent. Ministerul Finanțelor anunță venituri mai mari cu aproape 18%
Digi24.ro, 27 februarie 2026 12:50
Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB faţă de deficitul de 11,01 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025, anunţă Ministerul Finanţelor. Este prima execuţie din ultimii şapte ani cu excedent bugetar în luna ianuarie, precedentul fiind înregistrat în 2019. Veniturile totale au însumat 55,12 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în creştere cu 17,9%, în timp ce cheltuielile totale au ajuns la 54,27 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în scădere faţă de aceeşi perioadă a anului precedent cu 6%.
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia înainte de alegerile intermediare din SUA # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat Sky News, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul primăverii. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat, vineri, pentru Digi24 că debutul primăverii, duminică, va aduce „o vreme frumoasă, cu temperaturi mai ridicate”. Până atunci, finalul iernii va fi plăcut, cu maxime de 10–14 grade și cu nopți reci în depresiuni, până la -10 grade.
O nouă tentativă de fraudă financiară care folosește imaginea deepfake a guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Avertizarea experților # Digi24.ro
Banca Națională a României transmite, vineri, că, în ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Conținutul video promovează o oportunitate falsă de investiții folosind imaginea guvernatorului BNR și afirmații privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, CEO Bitdefender.
Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # Digi24.ro
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va înceta să mai existe ca imperiu, respingând ferm orice concesii teritoriale către Moscova, relatează Kyiv Post.
Cândva prieteni, acum dușmani: ce se ascunde în spatele atacului Pakistanului asupra talibanilor afgani # Digi24.ro
Pakistanul a fost cel mai apropiat prieten al talibanilor afgani timp de decenii. Islamabadul a contribuit la nașterea talibanilor la începutul anilor 1990, ca o modalitate de a oferi Pakistanului „adâncime strategică” în rivalitatea sa cu India. Reuters încearcă să arate, într-o analiză, ce a mers prost în relația dinre Islamabad și talibani, de s-a ajuns la un „război deschis”.
Un armistițiu local a intrat în vigoare între Rusia și Ucraina pentru repararea centralei nucleare de la Zaporojie # Digi24.ro
Vineri, în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a intrat în vigoare un armistițiu local pentru a permite repararea unei linii electrice externe, au declarat oficialii ruși, potrivit Reuters.
Alertă la intrarea în România. Un moldovean a încercat să treaga granița având zeci de cartușe într-o pungă cu dulciuri # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Albiţa, în cooperare cu lucrători vamali, au descoperit 50 de cartuşe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova - Italia.
O dronă americană a transmis un apel de urgență și a dispărut de pe radar. Suspiciuni că ar fi fost doborâtă de Iran. Precedent în 2019 # Digi24.ro
Au apărut informații care sugerează că Iranul ar fi doborât o dronă strategică americană de recunoaștere MQ-4C Triton, o versiune a RQ-4 Global Hawk destinată Marinei.
Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB faţă de deficitul de 11,01 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025, anunţă Ministerul Finanţelor. Este prima execuţie din ultimii şapte ani cu excedent bugetar în luna ianuarie, precedentul fiind înregistrat în 2019. Veniturile totale au însumat 55,12 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în creştere cu 17,9%, în timp ce cheltuielile totale au ajuns la 54,27 miliarde lei în luna ianuarie 2026, în scădere faţă de aceeşi perioadă a anului precedent cu 6%.
Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune” # Digi24.ro
Statele Unite vor o schimbare în Emisfera Vestică. După arestarea liderului Venezuelei, la începutul anului, presiunea s-a mutat asupra Cubei. Faptul că regimul comunist cubanez permite în continuare Rusiei şi Chinei să îşi facă simţită influenţa în America Latină nu este pe placul administraţiei Trump. Aşa că a impus o blocadă asupra importului de petrol, iar cubanezii sunt acum la limita unei situaţii umanitare de proporţii. Stăm de vorbă cu Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la Bucureşti, despre soluţiile care sunt pe masă.
Criza conductei Drujba. Țara care sare în ajutorul Ungariei și Slovaciei pentru aprovizionarea cu petrol # Digi24.ro
Croaţia poate aproviziona cu petrol Ungaria şi Slovacia prin conducta sa Adria, pentru a înlocui livrările de ţiţei rusesc prin conduct Drujba, şi este în discuţii cu cele două ţări şi Comisia Europeană în privinţa acestui plan, a anunţat premierul Andrej Plenkovic, transmite Reuters.
Dragoș Pîslaru, după promulgarea reformei pensiilor magistraților: Vom comunica îndeplinirea jalonului PNRR, pasul final va fi luni # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat vineri, după promulgarea legii pensiilor magistraţilor, că România va comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR în valoare de 231 milioane de euro, luni urmând să aibă o discuţie cu coordonatoarea PNRR din partea Comisiei, pentru clarificări.
Protest al polițiștilor din Constanța. Nemulțumiri legate de pensionare, dialog și pregătirea profesională # Digi24.ro
Mai mulți polițiști din Constanța au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile din sistem, reclamând nemulțumiri legate de vârsta de pensionare, lipsa de comunicare cu superiorii și modul în care este organizată pregătirea profesională, în special cea sportivă.
Alexandru Bălan, fostul număr doi din serviciul de informații al R. Moldova, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare # Digi24.ro
Alexandru Bălan, fost adjunct al serviciului de informații din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui comunicat transmis de parchet pe 27 februarie. Reamintim că Bălan a fost acuzat de tentativă la trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus.
HARTĂ Alertă de inundații în sudul țării. Cod portocaliu pe mai multe râuri după topirea zăpezii # Digi24.ro
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor avertizează că în următoarea perioadă există risc de inundații pe râuri din sudul și vestul țării, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior și a topirii apei din stratul de zăpadă. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu până sâmbătă la prânz pentru mai multe județe.
Cum funcționează „creierul” proiectat și în România pentru navele de război care ar putea apăra Marea Neagră # Digi24.ro
De patru ani, pe umerii României atârnă o responsabilitate să oprească pericolele pe care Rusia le lansează în Marea Neagră: mine în derivă și nave militare în apropierea infrastructurii critice. Numai că, în acest moment, aliații nu au cum să lase protecția țărmului în mâinile marinarilor români, pentru că avem nave vechi și depășite de situația actuală. O echipă Digi24 a mers în Olanda unde a văzut cum arată tehnologia viitorului pentru navele de luptă: sisteme care detectează amenințările în secunde și care fac diferența între viață și moarte.
Iranul a respins cerințele cheie ale SUA pentru încheierea unui acord privind programul nuclear în cadrul negocierilor din 26 februarie de la Geneva, au declarat surse avizate pentru The Wall Street Journal (WSJ).
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are graniță cu Rusia explică de ce Putin nu vrea să oprească războiul # Digi24.ro
Premierul estonian Kristen Michal a declarat că Vladimir Putin nu își permite să pună capăt războiului din Ucraina, îndemnând UE să deblocheze 90 de miliarde de euro în ajutor și să investească mai mult în apărare, informează Euronews.
Criză pe piața cărnii de porc din România: jumătate dintre ferme riscă să se închidă până la vară. Cum s-a ajuns la această situație # Digi24.ro
Jumătate dintre fermele de creștere a porcilor riscă să se închidă până la jumătatea anului, a avertizat vineri Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc. Fermierii se plâng că prețul de vânzare nu acoperă cheltuielile de producție și ies în pierdere. Între timp, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a dat asigurări că nicio fermă din România nu este afectată, în prezent, de pesta porcină africană, însă există 24 de focare la gospodăriile populației și la mistreți.
China a demis nouă oficiali militari înaintea unei reuniuni a Partidului. Printre ei, comandanții Marinei și ale Forțelor Terestre # Digi24.ro
China a demis 19 oficiali, dintre care nouă din armată, de pe lista legislatorilor înaintea celei mai importante reuniuni politice anuale a Partidului de săptămâna viitoare.
Schimbare majoră în București: nu se mai poate plăti cash la parcările Primăriei. Ce opțiuni au șoferii # Digi24.ro
Șoferii din București nu mai pot plăti în numerar parcarea în zonele administrate de Primăria Capitalei. Începând de astăzi, 27 februarie, plata în parcările PMB se face exclusiv cu cardul la aparatele din teren, prin aplicații mobile sau prin SMS, după ce municipalitatea a decis concedierea celor 33 de încasatori și trecerea la un sistem digital.
AEP a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan (surse) # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, au confirmat surse din cadrul instituției pentru Digi24.ro, care au subliniat că există suspiciuni cu privire la donatorii și modul de finanțare al campaniei electorale.
Șeful Marinei germane susține că Rusia ar putea provoca pagube importante în Marea Baltică: „Trebuie să ne pregătim oamenii” # Digi24.ro
Germania se pregătește pentru o escaladare a agresiunii Rusiei împotriva NATO în Marea Baltică, a declarat șeful marinei germane. Navele de război rusești au devenit din ce în ce mai ostile, în timp ce avioanele de luptă au zburat la altitudini periculoase deasupra vaselor NATO, iar șantierele navale și bazele navale germane au fost sabotate, a declarat viceamiralul Jan Christian Kaack pentru The Times.
O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce primarul New York-ului a venit la Casa Albă şi a avut o întrevedere cu Trump # Digi24.ro
Primarul de stânga al New York-ului, Zohran Mamdani, a anunţat joi că Donald Trump a autorizat eliberarea unei studente de la Universitatea Columbia, reţinută de poliţia anti-imigrare (ICE), după ce i-a semnalat cazul preşedintelui american, relatează AFP
Gruparea care exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală: Actorul care ar fi coordonat gruparea a fost reținut # Digi24.ro
Actorul Vlad Marinescu, unul dintre liderii grupării care ar fi exploatat zeci de victime într-un club de striptease din Capitală, obligându-le să întrețină relații contra cost cu clienții, și alți zece membri ai grupării au fost reținuți de procurorii DIICOT și urmează să afle în cursul zilei de vineri, 27 februarie, dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.
Pentagonul a doborât o dronă ICE în Texas, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor civile. „Acum vedem rezultatele incompetenţei” # Digi24.ro
Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem antidronă bazat pe laser, un accident care a determinat Administraţia federală a aviaţiei civile (FAA) să interzică joi zborurile în zona din jurul Fort Hancock, Texas, relatează Reuters, citând asistenţi ai unor membri ai Congresului.
Unul dintre fiii președintelui brazilian Lula da Silva, anchetat într-un dosar de fraudă a pensiilor # Digi24.ro
O comisie parlamentară din Brazilia a aprobat joi deschiderea unei anchete privind activităţile bancare ale unuia dintre fiii preşedintelui Luiz Inacio Lula da Silva, suspectat că ar fi profitat de pe urma unei scheme de fraudă a pensiilor, notează AFP, citată de Agerpres.
Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite locale nu va mai fi adoptat vineri (surse) # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au stabilit reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, pentru imobilele vechi, dar și pentru mașini, cu promisiunea că proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de guvern, adică vineri. Potrivit informațiilor Digi24.ro, proiectul nu se află însă pe ordinea de zi a ședinței.
Ciprian Ciucu spune că reparațiile la Pasajul Basarab vor începe în luna aprilie. PMB anunțase joi că lucrările demarează în iunie # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că lucrările de reparații la Pasajul Basarab vor începe în luna aprilie, după ce a discutat cu reprezentanții companiilor care l-au construit și au decis încheierea unei tranzacții extrajudiciare, „prin care am împărțit lucrările, cine ce anume face”. Primăria Capitalei anunțase joi că lucrărilor vor începe abia în luna iunie. Pasajul a fost terminat în 2011, dar până în prezent construcția nu a fost recepționată, motiv pentru care nimeni nu a putut interveni legal pentru mentenanță și reparații.
Sute de angajaţi de la Şantierul Naval Mangalia au protestat, vineri dimineaţă, în incinta unităţii, fiind nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile restante, dar şi pentru că nu mai au de lucru, deoarece ultima navă aflată la reparaţii este gata şi urmează să plece.
Victor Orban folosește inteligența artificială pentru a transforma Ucraina în „dușmanul” Ungariei înainte de alegeri # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán și-a construit campania electorală în jurul unui mesaj dur împotriva Ucrainei, prezentând Kievul drept principala amenințare la adresa Ungariei, într-un moment în care sondajele îl arată în dificultate înaintea alegerilor. Printr-o ofensivă mediatică amplă, inclusiv cu materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje anti-UE, cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană încearcă să își mobilizeze electoratul mutând dezbaterea de la problemele interne către războiul din țara vecină.
Mesaj ferm de la Caracas: ce i-a cerut președinta interimară Delcy Rodriguez lui Donald Trump. „Trebuie să se încheie” # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, i-a cerut joi lui Donald Trump să ridice „blocada şi sancţiunile” împotriva ţării sud-americane, la mai puţin de două luni după ce preşedintele Nicolas Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară condusă de SUA, notează AFP, citată de Agerpres.
Anthropic respinge utilizarea nerestricționată a sistemelor sale de AI de către Armata SUA: „Poate submina valorile democratice” # Digi24.ro
Compania americană de inteligență artificială Anthropic a declarat, joi, că nu va ceda presiunilor Pentagonului de a permite utilizarea militară nerestricționată a tehnologiei sale, de teama că aceasta ar putea fi folosită pentru supravegherea în masă sau în arme complet autonome, transmite Deutsche Welle.
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi # Digi24.ro
Polonia intenţionează să introducă o nouă legislaţie pentru a interzice reţelele sociale copiilor sub 15 ani şi va responsabiliza platformele pentru verificarea vârstei, a declarat pentru Bloomberg News ministrul educaţiei, Barbara Nowacka, într-un interviu publicat vineri.
Mărturia cutremurătoare a fotbalistului care a supravieţuit incendiului din Crans-Montana: „Moartea a bătut la uşa mea. Era apocalipsa” # Digi24.ro
Încă internat în spital după incendiul de la „Constellation”, din 31 decembrie, de la Crans-Montana (Elveţia), tânărul fotbalist Hugo Hare a revenit cu amintiri asupra acelei seri fatidice. El se întreabă de ce sunt banii mai importanţi decât viaţa, relatează presa franceză.
JD Vance exclude posibilitatea ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război de lungă durată: „Depinde de ceea ce fac iranienii” # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat The Washington Post, JD Vance a susținut joi că „nu există nicio şansă” ca un atac asupra Iranului să declanșeze un război prelungit în regiune. În plus, vicepreşedintele american a precizat că rămâne un „sceptic” în privinţa intervenţiilor militare străine, o filosofie care se potriveşte mai bine taberei MAGA care l-a adus pe Donald Trump la putere.
Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați # Digi24.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi, prima femeie care deţine această funcţie, a declarat, vineri, în faţa Parlamentului că se opune schimbării regulilor de succesiune masculine ale familiei imperiale, transmite AFP. Acestea sunt cele mai clare declaraţii ale sale pe această temă – subiectul unei dezbateri tot mai aprinse pe fondul crizei succesiunii – de la victoria zdrobitoare a partidului său în alegerile din această lună.
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani # Digi24.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a confirmat joi că va aloca Ucrainei un nou program de ajutor de 8,1 miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru a stabiliza economia ţării în război. Organizaţia internaţională cu sediul la Washington a anunţat la sfârşitul lunii noiembrie că s-a întâlnit cu guvernul ucrainean pe această temă, dar consiliul executiv al Fondului urma să îşi dea aprobarea formală.
Mașinăria de război a lui Vladimir Putin, sub presiune: sancțiunile și scăderea veniturilor apasă greu pe economia rusească # Digi24.ro
Pe măsură ce economia de război a Rusiei se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari din cauza sancțiunilor și a scăderii veniturilor, chiar și întreprinderile din regiunile care au beneficiat de creșteri masive ale cheltuielilor militare resimt efectele negative și apelează la autorități pentru ajutor. În regiunea Nijni Novgorod, un important centru industrial încă din perioada sovietică, cu fabrici importante din domeniul apărării și o fabrică de automobile, situația economică provoacă „îngrijorări serioase”, potrivit documentelor consultate de Bloomberg News.
Președintele Niculor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind reforma pensiilor din justiție. Șeful statului apreciază că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”, dar menţionează că a susţine măsurile legislative şi administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.
Un bărbat a fost amenințat cu arma de un șofer în parcarea unui complex comercial din București # Digi24.ro
Un bărbat a fost amenințat cu arma de un șofer, după un conflict izbucnit în parcarea unui complex comercial din Sectorul 6. Totul ar fi pornit în momentul în care victima, aflată la volanul unei mașini de mare tonaj, nu a avut suficient spațiu pentru a intra în parcare și i-ar fi cerut celuilalt șofer să-și mute autoturismul. Situația a degenerat rapid, iar unul dintre bărbați a scos un pistol. Suspectul a fost plasat sub control judiciar.
Japonia aprobă planuri de consolidare a serviciilor de informații, în contextul tensiunilor în creștere cu Beijingul # Digi24.ro
Partidul de guvernământ al premierului japonez Sanae Takaichi a aprobat planuri de consolidare a capacității de informații a țării, a declarat vineri un oficial al formațiunii, în timp ce premierul continuă o revizuire a apărării, potrivit AFP.
Trump, contrazis de serviciile de informaţii americane: ce spun despre rachetele iraniene care pot lovi Statele Unite # Digi24.ro
Afirmaţia preşedintelui american Donald Trump că Iranul va avea în curând o rachetă care poate lovi Statele Unite nu este susţinută de rapoartele serviciilor de informaţii americane şi pare a fi exagerată, potrivit a trei surse familiarizate cu rapoartele serviciilor de informaţii, punând la îndoială o parte din argumentele sale pentru un posibil atac asupra Republicii Islamice, transmite Reuters.
Rusia ar putea intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de 10 ani. Moscova construiește în ritm alert un scut impenetrabil # Digi24.ro
Un nou raport al RUSI avertizează că extinderea sistemelor de apărare antirachetă ale Rusiei ar putea intercepta atacurile nucleare britanice și franceze în termen de 10 ani, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la capacitatea de descurajare a Europei.
Țara europeană care sfidează NATO: „Nu vom atinge noile ținte de cheltuieli pentru apărare” # Digi24.ro
Premierul Andrej Babis a declarat joi că Cehia „cu siguranţă nu” urmăreşte să atingă noile niveluri mai ridicate de cheltuieli pentru apărare propuse în cadrul NATO, marcând o schimbare clară faţă de politica administraţiei precedente, transmite Reuters.
Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA datorate bugetului de stat, pe agenda ședinței de guvern # Digi24.ro
Guvernul se reuneşte, astăzi, în şedinţă pentru a discuta mai multe acte normative care vizează, printre altele, modificări în domeniul fiscal-bugetar, stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, precum şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare ale prefecţilor şi subprefecţilor pentru acest an, dar şi măsuri de promovare a producerii de biometan.
Cum „fentează” românii prima zi de concediu medical neplătit: cer ca perioada să înceapă sâmbăta # Digi24.ro
O parte dintre beneficiari au găsit o modalitate prin care pot fenta neplata primei zi de concediu medical: au început să ceară concediu medical începând de sâmbătă, care oricum era zi nelucrătoare și nu era plătită, astfel încât să nu piardă nicio zi. Situația ar fi similară în mai multe județe. Deși procedura nu este ilegală, autoritățile s-au autosesizat și vor face controale la medicii care au emis astfel de concedii.
Incendiu la o școală din Drobeta-Turnu Severin: 250 de elevi vor face ore online. De la ce a pornit focul # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit într-o școală din Drobeta-Turnu Severin, după ce un calculator din laboratorul de informatică ar fi luat foc, potrivit primelor informații ale anchetatorilor. Nu se aflau elevi în clădire în momentul producerii incidentului, însă aproximativ 250 de copii vor face cursuri online, după ce fumul dens a afectat mai multe spații din unitatea de învățământ.
Nou mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă care se îndrepta spre nordul județului # Digi24.ro
Locuitorii din județul Tulcea au primit vineri dimineață, 27 februarie, un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina. Este al patrulea astfel de avertisment transmis de autorități începând de miercuri seară. MApN a transmis că radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea, însă vehiculul aerian fără pilot nu a pătruns în spațiul aerian al României.
Meteorologii anunță o lună martie mai caldă decât de obicei. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 2 - 30 martie. Potrivit meteorologilor, temperaturile din această perioadă vor fi peste normalul perioadei.
