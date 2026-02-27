Pentru prima dată în ultimii 25 de ani americanii schimbă tabăra în conflictul dintre palestinieni și israelieni

09:30

Pe măsură ce economia de război a Rusiei se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari din cauza sancțiunilor și a scăderii veniturilor, chiar și întreprinderile din regiunile care au beneficiat de creșteri masive ale cheltuielilor militare resimt efectele negative și apelează la autorități pentru ajutor. În regiunea Nijni Novgorod, un important centru industrial încă din perioada sovietică, cu fabrici importante din domeniul apărării și o fabrică de automobile, situația economică provoacă „îngrijorări serioase”, potrivit documentelor consultate de Bloomberg News.