„Criminal de război sionist”. Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată: un bărbat a fost arestat

Premierul japonez Sanae Takaichi, prima femeie care deţine această funcţie, a declarat, vineri, în faţa Parlamentului că se opune schimbării regulilor de succesiune masculine ale familiei imperiale, transmite AFP. Acestea sunt cele mai clare declaraţii ale sale pe această temă – subiectul unei dezbateri tot mai aprinse pe fondul crizei succesiunii – de la victoria zdrobitoare a partidului său în alegerile din această lună.