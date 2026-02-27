Fenomentul antrenorilor scandalagii lovește și handbalul. Burcea riscă suspendarea, după o altercație cu adversarul la finalul meciului din Liga Națională

10:45

Prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, a anunțat vineri, 27 februarie 2026, că demisionează. Pe de altă parte, pe lista ședinței de guvern de astăzi se află un proiect de eliberare din funcție de prefecți și subprefecți. Floreanu este vizat, alături de subprefect, într-un dosar penal.