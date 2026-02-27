Elevii și profesorii vor avea 11 zile de vacanță în perioada Paștelui

17:10

Activitățile din cadrul „Săptămânii Protecției Civile” vor pune accentul pe voluntariat, a anunțat marți șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), secretarul de stat Raed Arafat. Prin aceste activități se urmărește încurajarea atragerii de tineri voluntari începând cu vârsta de 16 ani. „Această campanie din acest an se va concentra mult pe partea de voluntariat:…