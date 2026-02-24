Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, acțiuni de promovare la liceele din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani
Radio Top Suceava, 24 februarie 2026 09:50
Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă acțiunile de promovare începute în luna noiembrie a anului trecut. Profesori și studenți de la această facultate vizitează licee din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani. Cel mai recent, echipele FIA au fost la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și la Colegiul […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, acțiuni de promovare la liceele din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
09:50
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, acțiuni de promovare la liceele din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani # Radio Top Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava continuă acțiunile de promovare începute în luna noiembrie a anului trecut. Profesori și studenți de la această facultate vizitează licee din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani. Cel mai recent, echipele FIA au fost la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și la Colegiul […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava, acțiuni de promovare la liceele din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
07:20
În România, cum scoate cineva capul în lume, cum se găsesc unii care să-l conteste direct sau cu mantinela, că tot au fost recent Jocurile Olimpice de Iarnă, unde printre sporturile vedetă s-a numărat hocheiul. Cum s-a vehiculat în spațiul public numele lui Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, pentru funcția de ministru […] Articolul ”Salvă” de influențare a lui Ilie Bolojan și de intimidare a lui Mihai Dimian apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
15:40
Consiliul de Administrație al ACET Suceava are o nouă componență: Anda Violeta Rață, Florin Costică Olaru, Dan Merchea, Loredana Iulia Mihăilă și Andrei George Păduraru # Radio Top Suceava
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ACET S.A. a decis în ședința de luni, 23 februarie, schimbarea componenței Consiliului de Administrație al operatorului regional de apă – canal. La ședință au participat reprezentanții acționarilor care dețin 94,157 % din capitalul social subscris. În cadrul ședinței a fost revocat Consiliul de Administrație al ACET S.A Suceava începînd […] Articolul Consiliul de Administrație al ACET Suceava are o nouă componență: Anda Violeta Rață, Florin Costică Olaru, Dan Merchea, Loredana Iulia Mihăilă și Andrei George Păduraru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Ateliere gratuite dedicate limitării efectelor calamităților naturale, la Suceava și Rădăuți # Radio Top Suceava
Pe 23 februarie, la Casa de Cultură Rădăuți, și pe 24 februarie, la Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, vor avea loc ateliere gratuite dedicate limitării efectelor calamităților naturale, în special ale furtunilor și inundațiilor. Discuțiile vor începe la ora 16.30. Evenimentele sînt organizate în cadrul unei campanii naționale derulate de Groupama, împreună cu Fundația pentru […] Articolul Ateliere gratuite dedicate limitării efectelor calamităților naturale, la Suceava și Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Sindicatele amenință cu acțiuni în instanță pentru restanțele la decontarea navetei. Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Nu ar fi o problemă dacă ar fi doar luna ianuarie, dar sînt restanțe mai vechi # Radio Top Suceava
Mai multe primării din județul Suceava nu au decontat integral naveta cadrelor didactice, unele înregistrînd restanțe încă din toamna anului trecut. Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, avertizează că, în lipsa unei rezolvări rapide, se va apela la instanță. A declarat domnul Pădureț, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Încă sînt primării […] Articolul Sindicatele amenință cu acțiuni în instanță pentru restanțele la decontarea navetei. Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Nu ar fi o problemă dacă ar fi doar luna ianuarie, dar sînt restanțe mai vechi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Dacă va accepta funcția de ministru al Educației, Mihai Dimian trebuie să negocieze ferm și să-și facă o echipă puternică din preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, susține că în maximum două săptămîni trebuie numit un nou ministru al Educației, întrucît interimatul asigurat de Ilie Bolojan expiră. Pentru funcția de ministru, în spațiul public este vehiculat numele rectorului Universității din Suceava, prof. ing. dr. Mihai Dimian. Referitor la o eventuală numire a […] Articolul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava: Dacă va accepta funcția de ministru al Educației, Mihai Dimian trebuie să negocieze ferm și să-și facă o echipă puternică din preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Semnături pentru proteste. Profesorii ezită să boicoteze simulările examenelor naționale. ”Marea majoritate ar prefera acțiuni mai radicale la sfîrșit de an școlar” # Radio Top Suceava
Potrivit profesorului Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, starea de spirit în rîndul cadrelor didactice rămîne tensionată, însă procentul celor dispuși să participe la acțiuni imediate de protest este, deocamdată, redus. Termenul-limită pentru centralizarea semnăturilor la nivel național este 6 martie. A declarat domnul Pădureț, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Pe data […] Articolul Semnături pentru proteste. Profesorii ezită să boicoteze simulările examenelor naționale. ”Marea majoritate ar prefera acțiuni mai radicale la sfîrșit de an școlar” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Ouă încondeiate, expuse de Cristina Timu la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei: Întreabă copiii dacă sînt ”kindere” și dacă au surprize înăuntru # Radio Top Suceava
Unii dintre copiii care ajung în vizită la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei și văd oăule încondeiate prezentate de Cristina Timu întreabă dacă acestea au surprize. Duminică de duminică, doamna Timu, din Ciocănești, le vorbește vizitatorilor despre arta încondeierii ouălor. Înterbată dacă turiștii sînt interesați de achiziționarea lucrărilor sale, Cristina Timu a declarat […] Articolul Ouă încondeiate, expuse de Cristina Timu la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei: Întreabă copiii dacă sînt ”kindere” și dacă au surprize înăuntru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, cu două săptămîni înainte de Paște. Sînt înscriși peste 100 de participanți # Radio Top Suceava
Cu două săptămîni înainte de Paște, la Ciocănești va vea loc cea de-a 21-a ediție a Festvalul Național al Ouălor Încondeiate. Anunțul a fost făcut de încondeietoarea de ouă Cristian Timu, din Ciocănești, la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, unde este prezentă în fiecare duminică. Anul acesta, Paștele va fi pe 12 aprilie. […] Articolul Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, cu două săptămîni înainte de Paște. Sînt înscriși peste 100 de participanți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
07:20
Rectorul universității sucevene, Mihai Dimian, ministru al Educației? Cine îl susține? # Radio Top Suceava
Numele lui Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, este vehiculat pentru funcția de ministru al Educației de mai bine de o săptămînă. Domnul Dimian nu este singurul candidat, mai fiind în cărți încă două persoane, însă surse credibile spun că acesta are șansele cele mai mari pentru a fi numit. Totul depinde de […] Articolul Rectorul universității sucevene, Mihai Dimian, ministru al Educației? Cine îl susține? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
22 februarie 2026
19:50
Gheorghe Șoldan, la Balul Mărțișorului, promisiuni de carduri cadou de Crăciun pentru pensionarii cu pensii minime # Radio Top Suceava
De Crăciun, pensionarii cu pensii minime din județul Suceava vor primi carduri cadou din partea Consiliului Județean Suceava. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, la Balul Mărțișorului 2026, care a fost organizat de CAR Pensionari la Restaurantul ”Balada”. A spus domnul Șoldan: ”Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți. Văd […] Articolul Gheorghe Șoldan, la Balul Mărțișorului, promisiuni de carduri cadou de Crăciun pentru pensionarii cu pensii minime apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Centru de zi pentru copii cu dizabilități, recepționat la Cîmpulung. Primarul Negură: Este un lucru extrem de important, pentru că în comunitățile din jurul Cîmpulungului sînt peste 70-80 de copii în situații de acest gen # Radio Top Suceava
La Cîmpulung Moldovenesc a fost pusă în funcțiune noua creșă, unde peste 45 de copii își desfășoară deja activitatea. Totodată, a fost recepționat Centrul de zi pentru copii cu dizabilități, pentru care au început procedurile de licențiere și angajare a personalului de specialitate. A precizat primarul Mihăiță Negură, într-o intervenție telefonică la Radio Top: ”Pe […] Articolul Centru de zi pentru copii cu dizabilități, recepționat la Cîmpulung. Primarul Negură: Este un lucru extrem de important, pentru că în comunitățile din jurul Cîmpulungului sînt peste 70-80 de copii în situații de acest gen apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 februarie 2026
16:20
Noi subofițeri au depus jurămîntul militar în ”cel mai modern sediu de jandarmerie la nivel național” # Radio Top Suceava
Două evenimente importante pentru Jandarmeria Suceava au avut loc în ultimele zile: inaugurarea și sfințirea sediului modernizat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și ceremonia depunerii jurămîntului militar de către elevii promoției ianuarie–decembrie 2026 a Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi. Prefectura Suceava amintește, prin intermediul unui comunicat de presă, că, pe 19 […] Articolul Noi subofițeri au depus jurămîntul militar în ”cel mai modern sediu de jandarmerie la nivel național” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Poliția Suceava. Escrocii solicită bani cu împrumut în numele unor persoane cărora le capturează conturile de socializare # Radio Top Suceava
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava atrage atenția cetățenilor asupra unor metode de înșelăciune tot mai frecvente – folosind aparente conturi de socializare ale unor persoane cunoscute, escrocii solicită bani cu împrumut. De exemplu, pe 19 februarie, la nivelul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești a fost înregistrată sesizarea formulată de o femeie din Lisaura, care a […] Articolul Poliția Suceava. Escrocii solicită bani cu împrumut în numele unor persoane cărora le capturează conturile de socializare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Parteneriat IȘJ Suceava – Colegiul Medicilor: Se dorește o înștiințare, o prevenție, o informare, nu o obligație # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a încheiat recent două parteneriate, unul cu Colegiul Medicilor Suceava, pentru acțiuni de informare și prevenție în școli, și altul cu Curtea de Apel Suceava, care presupune vizite ale elevilor în sala de judecată și simulări de procese. Scopul ambelor colaborări este creșterea gradului de conștientizare și orientarea profesională a tinerilor, […] Articolul Parteneriat IȘJ Suceava – Colegiul Medicilor: Se dorește o înștiințare, o prevenție, o informare, nu o obligație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Ciprian Anton, inspector șef al IȘJ Suceava: Săptămâna viitoare ar putea fi numit un nou ministrul al Educației. E nevoie de ”o persoană deschisă către dialog” # Radio Top Suceava
Inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, profesorul Ciprian Anton, a declarat că este posibil ca săptămîna viitoare, odată cu stabilirea în linii mari a bugetului, să fie desemnat și un nou ministru al Educației. Funcția este asigurată temporar de Ilie Bolojan, după demisia lui Daniel David. A spus domnul Anton, în cadrul unei emisiuni […] Articolul Ciprian Anton, inspector șef al IȘJ Suceava: Săptămâna viitoare ar putea fi numit un nou ministrul al Educației. E nevoie de ”o persoană deschisă către dialog” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Inspectoratul Școlar Suceava vrea să afle dacă absența la simulări influențează rezultatele finale # Radio Top Suceava
Inspectorul șef al Inspectoratul Școlar Județean Suceava, profesorul Ciprian Anton, a declarat că principala preocupare după cele două simulări organizate la nivel județean, atît pentru ecamenul de Evaluare Națională, cît și pentru Bacalaureat, este analiza efectelor absenței elevilor. În același timp, acesta speră ca o eventuală grevă anunțată la nivel național să nu afecteze simulările […] Articolul Inspectoratul Școlar Suceava vrea să afle dacă absența la simulări influențează rezultatele finale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Bogdan Șoldănescu, înainte de meciul cu SCM Politehnica Timișoara, care va fi transmis de Pro Arena: Sperăm să ne întoarcem cu puncte # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, speră să obțină puncte în partida din deplasare cu SCM Timișoara. CSU este pe locul VIII, iar CSM pe V. CSU Suceava va juca pe terenul echipei SCM Politehnica Timișoara duminică, 22 februarie, de la ora 17.30. Meciul contează pentru etapa a 14-a din […] Articolul Bogdan Șoldănescu, înainte de meciul cu SCM Politehnica Timișoara, care va fi transmis de Pro Arena: Sperăm să ne întoarcem cu puncte apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Camelia Tărniceru a plecat la cele veșnice la numai trei zile după ce a împlinit 61 de ani. Despre Camelia a scris cîteva rînduri în ”Monitorul de Suceava” Dana Humoreanu: ”A fost o prezență luminoasă, mereu optimistă și a dovedit o pasiune neobosită pentru promovarea plaiurilor natale și a comorilor turistice ale României. În ultimii […] Articolul A mai plecat un om bun dintre noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19 februarie 2026
15:50
12 elevi de la o școală din Fălticeni s-au simțit rău. Copiii au spus că nu au cumpărat mîncare de la chioșcul școlii. Medicul școlar a recomandat o acțiune de dezinfectare # Radio Top Suceava
Astăzi, 19 februarie, 12 elevi din clasa a V-a A de la Școala Gimnazială ”Ioan Ciurea” din Fălticeni au prezentat dureri abdominale, cefalee, amețeli ușoare și senzație de greață. Directorul unității de învățămînt, care a informat Inspectoratul Școlar Suceava despre această situație, a spus că elevii au susținut că nu au cumpărat mîncare de la […] Articolul 12 elevi de la o școală din Fălticeni s-au simțit rău. Copiii au spus că nu au cumpărat mîncare de la chioșcul școlii. Medicul școlar a recomandat o acțiune de dezinfectare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Sediul Jandarmeriei Suceava, modernizat cu 9 milioane de lei. ”Modernizarea clădirii a avut ca obiectiv principal creșterea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului” (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi a avut loc festivitatea de inaugurare a sediului modernizat al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, situat pe strada Traian Vuia din municipiul reședință de județ. Evenimentul marchează finalizarea proiectului „Eficientizarea și modernizarea pavilionului comandament al I.J.J. Suceava”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a fost implementat pe o perioadă […] Articolul Sediul Jandarmeriei Suceava, modernizat cu 9 milioane de lei. ”Modernizarea clădirii a avut ca obiectiv principal creșterea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
59 de polițiști suceveni, la o acțiune privind prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate # Radio Top Suceava
Pe 17 februarie, la nivelul județului Suceava a fost organizată o acțiune în vederea prevenirii accidentelor rutiere înregistrate în zona căilor ferate. La aceasta au participat 59 de polițiști rutieri și polițiști din Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava. Au fost aplicate 131 de sancțiuni contravenționale, dintre care 19 pentru nerespectarea regulilor la trecerile la […] Articolul 59 de polițiști suceveni, la o acțiune privind prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Patru bărbați care s-au bătut după un accident rutier, reținuți de polițiștii de la Ipotești # Radio Top Suceava
Patru bărbați care s-au încăierat după producerea unui accident rutier au fost reținuți pentru 24 de ore și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Pe 16 februarie, la ora 09.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 2 Ipotești s-au deplasat la un eveniment semnalat prin 112. A fost vorba despre un accident […] Articolul Patru bărbați care s-au bătut după un accident rutier, reținuți de polițiștii de la Ipotești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Primăria Siret a tras fonduri europene prin PNRR pentru montarea de semafoare în zonele cele mai periculoase din oraș. Primele teste au fost realizate în data de 18 decembrie 2025. Potrivit primarului Adrian Popoiu, urmează montarea panourilor de presemnalizare și marcajele rutiere pe carosabil. Domnul Popoiu explică de ce semafoarele încă nu au fost puse […] Articolul Siret. Proiect pentru montarea de semafoare în zonele periculoase apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
12 meșteri populari din județul Suceava, la Tîrgul Mărțișorului. Vor fi și ateliere de confecționare a mărțișoarelor # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, organizează o nouă ediție a Tîrgul Mărțișorului. Evenimentul este dedicat promovării și valorificării mărțișoarelor tradiționale, precum și susținerii meșterilor populari. Tîrgul va avea loc în perioada 27 februarie – 8 martie 2026 în incinta Shopping City Suceava și va reuni 12 meșteri populari din județul Suceava. Conform administrației […] Articolul 12 meșteri populari din județul Suceava, la Tîrgul Mărțișorului. Vor fi și ateliere de confecționare a mărțișoarelor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Investiții în locuințe la Cîmpulung Moldovenesc: bloc pentru specialiști recepționat, alte trei blocuri cu locuințe sociale urmează pînă în toamnă # Radio Top Suceava
Mihăiță Negură a anunțat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că Primăria Cîmpulung Modovenesc a recepționat un bloc de locuințe pentru specialiști, finanțat prin PNRR. Pînă în vară-toamnă urmează să fie finalizate trei blocuri cu locuințe sociale, astfel încît peste 70 de apartamente vor fi repartizate categoriilor defavorizate. În paralel, au început lucrările […] Articolul Investiții în locuințe la Cîmpulung Moldovenesc: bloc pentru specialiști recepționat, alte trei blocuri cu locuințe sociale urmează pînă în toamnă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Primarul din Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură: Heliportul ”salvează vieți” și trebuie pus în funcțiune cît mai rapid # Radio Top Suceava
Funcționarea heliportului de la Cîmpulung Moldovenesc este esențială pentru intervențiile în situații de urgență în zona de munte, deoarece ”în momentul în care se ridică de la sol, elicopterul salvează vieți omenești”, susține primarul municipiului, Mihăiță Negură. Declarațiile vin după ce președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a afirmat, într-o conferință de presă, că principala […] Articolul Primarul din Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură: Heliportul ”salvează vieți” și trebuie pus în funcțiune cît mai rapid apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Condiții foarte bune de schi, la Cîmpulung Moldovenesc. Pensiunile, ocupate la capacitate maximă în vacanța de schi a elevilor # Radio Top Suceava
Sînt condiții foarte bune de schi la Cîmpulung Moldovenesc, în contextul în care elevii din mai multe județe ale țării se află în vacanța de schi, iar de săptămîna viitoare intră în vacanță și cei din județul Suceava. Potrivit primarului Mihăiță Negură, în aceste condiții, pensiunile din zonă sînt ocupate la capacitate maximă. A declarat […] Articolul Condiții foarte bune de schi, la Cîmpulung Moldovenesc. Pensiunile, ocupate la capacitate maximă în vacanța de schi a elevilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Vacanțele de schi ale elevilor aduc mulți turiști în municipiul-stațiune Vatra Dornei # Radio Top Suceava
Vacanțele de schi ale elevilor au aglomerat municipiul-stațiune Vatra Dornei. Săptămîna viitoare, cînd în vacanță de schi vor fi și elevii din județul Suceava, se anunță o aglomerație și mai mare la Dorna. Pe toate pîrtiile din județul nostru se schiază. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Petru Ariciuc, administratorul portalului dornaecoturism.ro, a declarat: ”Cred […] Articolul Vacanțele de schi ale elevilor aduc mulți turiști în municipiul-stațiune Vatra Dornei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Parcare pe termen lung la Aeroportul Suceava – soluția ideală pentru vacanțe și delegații # Radio Top Suceava
Plecările din Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava sunt tot mai frecvente, fie că vorbim despre vacanțe în Europa, city break-uri spontane sau delegații de serviciu. Odată stabilită destinația, apare o întrebare practică: unde îți lași mașina în siguranță pe durata absenței? Pentru călătoriile de câteva zile sau chiar săptămâni, alegerea unei parcări pe termen […] Articolul Parcare pe termen lung la Aeroportul Suceava – soluția ideală pentru vacanțe și delegații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
La fel ca toți profesorii din țara asta, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, nu știe ce se va întîmpla în sistemul educațional în viitorul apropiat. Însă, știe un lucru: în învățămîntul preuniversitar nu mai este ce ”tăia”. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, întrebat dacă […] Articolul Elevii suceveni trebuie să primească educație de specialitate. Este dreptul lor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18 februarie 2026
15:10
Ioniță Ștefan, elev la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, locul I la etapa județeană a Concursului European ”Tînărul ambasador” # Radio Top Suceava
Ioniță Ștefan, elev în clasa a XI-a la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, a cîștigat etapa județeană a Concursului European ”Tînărul ambasador” și va reprezenta județul nostru la faza pe țară. Ediția a II-a a competiției a fost găzduită de Liceul cu Program Sportiv Suceava. Premiul II a fost cîșigat de Roibu Rhyanna, elevă în […] Articolul Ioniță Ștefan, elev la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, locul I la etapa județeană a Concursului European ”Tînărul ambasador” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Cristian Bruckner, șeful Poliției Vatra-Dornei, numit adjunct la Poliția Județului Suceava # Radio Top Suceava
Șeful Poliției municipiului Vatra-Dornei, comisarul șef Cristian Bruckner, a fost împuternicit ca adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Ofițerul are 42 de ani și lucrează în poliție din anul 2004. Cristian Bruckner este acum al doilea adjunct al IPJ Suceava, alături de comisarul-șef Ionuț Epureanu, care este și purtătorul de cuvînt al instituției. Cei […] Articolul Cristian Bruckner, șeful Poliției Vatra-Dornei, numit adjunct la Poliția Județului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Daniel Apostol, analist economic: Austeritatea trebuie dublată de investiții majore pentru a scoate economia din impas # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol consideră că măsurile de austeritate pot reprezenta o șansă pentru reconstrucția economiei doar dacă banii economisiți vor fi direcționați către proiecte mari de infrastructură și investiții capabile să ofere stabilitate pe termen lung. A declarat Daniel Apostol, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Esența unei strategii de austeritate nu […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: Austeritatea trebuie dublată de investiții majore pentru a scoate economia din impas apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Va veni o corecție, o ordonanță de urgență care le va da voie consiliilor locale să intervină acolo unde valoarea impozitului nou pe clădiri este exagerat de mare” # Radio Top Suceava
Guvernul va da o corecție care să permită intervenția acolo unde valoarea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice este foarte mare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, consultantul financiar Loredana Mihăilă a declarat: ”Va veni o corecție, o ordonanță de urgență care le va da voie consiliilor locale să intervină acolo unde valoarea impozitului […] Articolul ”Va veni o corecție, o ordonanță de urgență care le va da voie consiliilor locale să intervină acolo unde valoarea impozitului nou pe clădiri este exagerat de mare” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
La prima vedere, un shooter rapid, un joc de strategie și un simulator sportiv par lumi complet diferite. Ritm diferit, grafică diferită, comunități diferite. Și totuși, când intri puțin în detalii, observi că toate jocurile video competitive funcționează după același set de reguli nescrise. Nu e vorba doar de „cine apasă mai repede pe butoane”. […] Articolul Jocurile video competitive: Ce au în comun toate? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Conform CFR Călători, trenurile Intercity Suceava – București și retur din această dimineață sînt suspendate. Decizia a fost luată din cauza problemelor mari cauzate de vreme în sudul țării. Sectorul de cale ferată Ploiești – București este închis de dimineață, de la ora 5.00, din cauza căderilor de copaci pe calea ferată. Alte 20 de […] Articolul Vreme neprielnică. Trenurile și zborurile Suceava-București, anulate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Consultantul financiar Loredana Mihăilă: După atîția ani de măsuri fiscale agresive, marea majoritate a antreprenorilor se uită la consolidarea business-ului, nu neapărat la creștere și extindere # Radio Top Suceava
Consultantul financiar Loredana Mihăilă spune, întrebată cum se simt firmele din portofoliul companiei sale, că se simt ”la fel ca toate firmele din România. Oprite din evoluție, ca să mă exprim elegant. Oprite din evoluție și în așteptare”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Mihăilă vorbit și despre instrumentele financiare pregătite de Guvern pentru […] Articolul Consultantul financiar Loredana Mihăilă: După atîția ani de măsuri fiscale agresive, marea majoritate a antreprenorilor se uită la consolidarea business-ului, nu neapărat la creștere și extindere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
De la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților am aflat că, anul acesta, se împlinesc 625 de ani de la momentul în care Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, prin Patriarhul Matei I, a consfințit, la 26 iulie 1401, recunoașterea lui Iosif I Mușatinul ca mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei, cu sediul la Suceava. Conform Arhiepiscopiei, actul patriarhal a […] Articolul Suceava, orașul cu o istorie bogată, dar și cu nume date uitării apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
8 oferte, pentru lotul III Bălcăuți-Siret al drumului expres Suceava-Siret. Cîștigătorul contractului va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectarea și execuția lucrărilor # Radio Top Suceava
Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că marți, 17 februarie, au fost depuse opt oferte pentru construcția lotului III Bălcăuți-Siret al drumului expres Suceava-Siret. – Asocierea BOG’ART SRL (lider) – STRACO HOLDING SRL – BIG CONF SRL – ADURO SRL (Romania) – Asocierea CONCELEX […] Articolul 8 oferte, pentru lotul III Bălcăuți-Siret al drumului expres Suceava-Siret. Cîștigătorul contractului va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectarea și execuția lucrărilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17 februarie 2026
17:30
Cod portocaliu de ninsori și viscol. Șase pompieri suceveni, în sprijinul colegilor de la Brăila # Radio Top Suceava
Șase subofițeri cu mai multe mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava au plecat în sprijinul colegilor de la ISU Brăila. Mijloacele de intervenție reprezintă o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un autocamion de intervenție, un buldoexcavator, un microbuz și o autoșenilată 8×8. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a […] Articolul Cod portocaliu de ninsori și viscol. Șase pompieri suceveni, în sprijinul colegilor de la Brăila apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
450 de elevi rădăuțeni, la un eveniment dedicat prevenției consumului de droguri, la care le-a vorbit și expertul Cătălin Țone # Radio Top Suceava
Peste 450 de elevi de la școlile și liceele din municipiul Rădăuți, dintre care peste 100 de elevi de la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, participa la o activitate dedicată educației în materia prevenirii consumului de droguri, sub coordonarea unui expert în domeniu, profesorul Cătălin Țone. Organizată în parteneriat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația MLNR, […] Articolul 450 de elevi rădăuțeni, la un eveniment dedicat prevenției consumului de droguri, la care le-a vorbit și expertul Cătălin Țone apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Delgaz Grid, investiții care cresc siguranța în alimentare pentru 31.500 de consumatori de energie electrică din județul Suceava # Radio Top Suceava
Delgaz Grid, distribuitorul de energie electrică și gaze naturale al Grupului E.ON din România, a finalizat două proiecte în valoare de peste 6 milioane de euro în rețelele de distribuție a energiei electrice din județul Suceava. Conform Delgaz Grid, proiectele care vor contribui la preluarea energiei produse din surse regenerabile și la creșterea siguranței în […] Articolul Delgaz Grid, investiții care cresc siguranța în alimentare pentru 31.500 de consumatori de energie electrică din județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Cea mai nouă carte a poetului Alexandru Ovidiu Vintilă ”a poposit între liceenii și profesorii de la liceul care are drept patron un nume de rezonanță al istoriei Bucovinei”, la Vicovu de Sus, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii: A fost o zi deosebită # Radio Top Suceava
Ziua Națională a Lecturii, marcată anual la 15 februarie, a fost sărbătorită în avans, pe 13 februarie, la Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus. Manifestarea a cuprins alocuțiuni despre susținute de Isabel Vintilă și de Alexandru Ovidiu Vintilă, dar și lansarea celui mai recent volum de poezie semnat de […] Articolul Cea mai nouă carte a poetului Alexandru Ovidiu Vintilă ”a poposit între liceenii și profesorii de la liceul care are drept patron un nume de rezonanță al istoriei Bucovinei”, la Vicovu de Sus, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii: A fost o zi deosebită apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Raed Arafat caută piloți militari care să fie de acord să lucreze la heliportul de la Cîmpulung Moldovenesc # Radio Top Suceava
Heliportul de la Cîmpulung Moldovenesc, care ar trebui să deservească zona Iași- Suceava – Bistrița-Năsăud, este încă nefuncțional din cauza lipsei piloților militari. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că a vorbit cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, iar acesta caută piloți militari care să lucreze la Cîmpulung. Este nevoie de […] Articolul Raed Arafat caută piloți militari care să fie de acord să lucreze la heliportul de la Cîmpulung Moldovenesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Restructurare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică. S-au găsit locuri de muncă pentru toți angajații care au rămas în sistem # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a anunțat că s-a găsit o formulă prin care să se asigure locuri de muncă pentru toți angajații Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică, din comuna Cornu Luncii, care va intra într-un proces de restructurare. La conferința de presă susținută de domnul Șoldan au participat și […] Articolul Restructurare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică. S-au găsit locuri de muncă pentru toți angajații care au rămas în sistem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Centura ocolitoare a Fălticenilor, temă de discuție la întîlnirea președintelui CJ Suceava cu ministrul Transporturilor. Pe modelul centurii orașului Gura Humorului, proiectul va fi preluat și scos la licitație de CJ # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a anunțat astăzi că miercuri, 18 februarie, va avea o întrevedere cu ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, iar printre subiectele de discuție se va afla și varianta ocolitoare a municipiului Fălticeni. El a subliniat că proiectul Centurii Fălticeniului va intra în Comisia Tehnică de la Ministerul Transporturilor cel mai probabil luna […] Articolul Centura ocolitoare a Fălticenilor, temă de discuție la întîlnirea președintelui CJ Suceava cu ministrul Transporturilor. Pe modelul centurii orașului Gura Humorului, proiectul va fi preluat și scos la licitație de CJ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
CJ Suceava va achiziționa o autospecială de aproximativ un milion de euro pentru deszăpezirea pistei aeroportului de la Salcea. Gheorghe Șoldan: Nu știam că la aeroportul Suceava facem deszăpezirea cu un utilaj agricol # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava va achiziționa o autospecială nouă pentru deszăpezirea pistei Aeroportului Internațional de la Salcea, a anunțat președintele instituției, Gheorghe Șoldan, în cadrul unei conferințe de presă. Investiția este estimată la aproximativ un milion de euro. Decizia vine după ce, duminică noaptea și luni dimineață, mai multe zboruri au fost redirecționate […] Articolul CJ Suceava va achiziționa o autospecială de aproximativ un milion de euro pentru deszăpezirea pistei aeroportului de la Salcea. Gheorghe Șoldan: Nu știam că la aeroportul Suceava facem deszăpezirea cu un utilaj agricol apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Inspectorul de istorie Daniel Hrenciuc, despre viitorul ministru al Educației: Ar putea fi în continuare din universitar, dar să aibă o viziune în ceea ce privește preuniversitarul # Radio Top Suceava
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, ar fi de acord ca Ministerul Educației să fie condus de o persoană care să provină tot din sistemul universitar, dar care să aibă o viziune și în ceea ce privește sistemul preuniversitar. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă viitorul […] Articolul Inspectorul de istorie Daniel Hrenciuc, despre viitorul ministru al Educației: Ar putea fi în continuare din universitar, dar să aibă o viziune în ceea ce privește preuniversitarul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
83,42%, rata de promovare la simularea Bacalaureatului, la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți # Radio Top Suceava
La cea de-a doua simulare a Bacalureatului organiată de Inspectoratul Școlar Suceava, rata de promovare a fost de 83,42%. 32 de elevi au avut medii între 9,00 și 9,99. Iată toate datele făcute publice de directorul școlii, Adrian Puiu: 87,89% dintre elevi (187 din 213) au fost prezenți la toate cele 3 probe scrise; 83,42% […] Articolul 83,42%, rata de promovare la simularea Bacalaureatului, la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.