Cătălin Nechifor: Dacă nu exista conflictul din Ucraina nu făceam autostrada nici măcar pînă la Pașcani. Pentru că ce s-a făcut în ultimii ani e de neimaginat în România

Heliportul de la Cîmpulung Moldovenesc, care ar trebui să deservească zona Iași- Suceava – Bistrița-Năsăud, este încă nefuncțional din cauza lipsei piloților militari. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că a vorbit cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, iar acesta caută piloți militari care să lucreze la Cîmpulung.