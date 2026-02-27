TPBI: Mai multe linii vor fi reorganizate de luni, pentru lucrări la infrastructura de tramvai

18:10

Partidul Drept, formațiune fondată de Vlad Gheorghe, consilierul onorific al lui Ilie Bolojan, îl acuză pe Daniel Băluță că nu aplică în sectorul unde este primar principiul „nu primești, nu plătești”, pe care l-a propus pentru Termoenergetica. Proiectul primarului Sectorului 4 potrivit căruia bucureștenii ar trebui să plătească către Termoenergetica doar energia termică pe care […] The post Partidul Drept, fondat de consilierul lui Ilie Bolojan, îl acuză pe Daniel Băluță că nu aplică în Sectorul 4 principiul „nu primești, nu plătești” appeared first on Buletin de București.