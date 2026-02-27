Documente despre Trump, eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane
Euractiv.ro, 27 februarie 2026 20:10
Apelurile la transparență s-au intensificat în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menționau pe Donald Trump.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
20:10
Apelurile la transparență s-au intensificat în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menționau pe Donald Trump.
Acum 12 ore
09:30
Justiția germană apreciază că AfD nu poate fi clasificată ca „formațiune extremistă de dreapta” # Euractiv.ro
Partidul anti-imigrație, ale cărui elemente cele mai radicale sunt acuzate în mod regulat de apropiere de mișcarea neonazistă, salută decizia publicată joi, calificând-o drept o „victorie pentru democrație”, scrie „Libération” (Franța).
09:20
Deputații germani au aprobat, miercuri, achiziția de drone de luptă pentru Bundeswehr. Prezența lui Peter Thiel, apropiat al lui Donald Trump, în acționariatul uneia dintre cele două companii care vor fabrica aceste drone provoacă neliniște.
09:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.
09:00
Folosind date europene, ziarul „Efsyn” examinează evoluția salariilor grecești. În ciuda creșterii salariului minim, grecii au cea mai mică putere de cumpărare de pe continent, relatează cotidianul elen, citat de „Courrier International” (Franța).
08:50
Comisia Europeană se pregătește să prezinte un amplu plan de acțiune, „One Europe, One Market”, la summitul UE din martie 2026, axat pe principiul „Buy European”, notează „Euronews” (Italia).
08:50
Impactul economic al taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump a fost „mult mai scăzut” decât se anticipa anul trecut, a declarat joi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), relatează AFP (Franța).
08:40
Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, spune că eforturile de a tempera inflația au dat rezultate, subliniind că rata a coborât semnificativ față de vârful de 10,6% consemnat în anul 2022, potrivit ANSA (Italia).
08:30
State UE se ceartă pe tema subvențiilor industriale, pe fondul demersului pentru competitivitate # Euractiv.ro
Dezbaterea privind competitivitatea UE se încinge pe măsură ce diverse țări își adaugă propriul ingredient la rețetă înaintea reuniunii miniștrilor industriei, scriu Barbara Moens și Alice Hancock în „The Financial Times” (Marea Britanie).
08:10
Ucraina se află în prima linie a marii încleștări a civilizațiilor din vremurile noastre # Euractiv.ro
Din motive de la sine înțelese, în Ucraina nu se poate intra pe calea aerului. Trebuie să mergi cu mașina ori să iei trenul de noapte dintr-un orășel polonez numit Przmysl. Călătoria durează 16 ore, relatează „The Telegraph” (MArea Britanie).
Acum 24 ore
22:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, atunci când ai o coaliție de patru partide și un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor și ei nu l-au simțit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliții.
Ieri
18:20
Curtea Constituțională a României publicat joi motivarea deciziei din 18 februarie prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților este constituțional, potrivit Agerpres.
17:40
Comisia Europeană va analiza solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie.
16:20
Un sondaj Gallup arată că 51% dintre români au o opinie "foarte favorabilă" sau "întrucâtva favorabilă" despre Donald Trump.
15:30
O pagină de ziar veche de mai bine de opt decenii, despre condamnarea la moarte a lui de Gaulle și un avertisment cu titlul „Atenție la știrile false”, arată cum zvonurile pot fi simultan speranță pentru populație și dezinformare pentru autorități.
13:20
PNL a luat act de declarațiile șefului PSD, Sorin Grindeanu, făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații despre care liberalii spun că induc ideea "senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României".
13:00
Apelurile la transparență s-au intensificat în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menționau pe Donald Trump.
11:00
Aproape jumătate dintre greci nu își permit o săptămână de vacanță. Doar România stă mai rău # Euractiv.ro
Aproape jumătate din populația Greciei – și una din patru familii cu copii – nu își permite nici măcar o săptămână de vacanță pe an, scrie publicația „Trud” (Bulgaria).
10:40
Europa de Sud-Est. Noua hartă energetică sub auspiciile SUA: acorduri pentru aprovizionarea cu GNL # Euractiv.ro
Summitul de două zile început pe 24 februarie la Washington, cu oficiali SUA și UE, vizează acorduri pentru Coridorul Vertical și consolidarea comerțului cu GNL american, pentru independență energetică față de Rusia, scrie „Energy Mag” (Grecia).
10:20
Uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, liderul Cartelului din Jalisco Noua Generație (CJNG), este un punct pe care președintele mexican Claudia Sheinbaum l-a adus în favoarea sa în relațiile cu Statele Unite.
10:10
Cancelarul Friedrich Merz a pledat miercuri pentru o cooperare consolidată, dar mai echitabilă, cu China, în prima zi a vizitei sale la principalul partener comercial al Germaniei, care e perceput ca un concurent periculos pentru „Made in Germany”.
09:50
Primarul din Brăila promite că va scoate „păcănelele" din oraș: Un flagel care sfâșie atâtea familii # Euractiv.ro
Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a anunțat joi dimineață că va propune Consiliului Local interzicerea sălilor de „păcănele” pe raza municipiului Brăila. Consilierii locali municipali vor decide, prin vot, dacă aprobă proiectul inițiat de edil.
09:30
Spionii ruși ar fi transformat proprietăți împrăștiate în toată Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni” meniți să sprijine, la momentul potrivit, o campanie coordonată de destabilizare, notează „L'Express” (Franța).
09:20
Rachetele iraniene pot într-adevăr să lovească Europa? Ce se află în arsenalul Teheranului # Euractiv.ro
De-a lungul anilor, Iranul a dezvoltat un arsenal vast pentru țintirea de la distanță a inamicilor săi. Aceasta este o consecință directă a războiului cu Irakul lui Saddam Hussein din anii '80, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
09:00
VMSZ îndeamnă maghiarii din Voivodina să susțină FiDeSz-KDNP la alegerile din 12 aprilie # Euractiv.ro
Alianța Maghiară din Voivodina (VMSZ) îi va îndemna în următoarele săptămâni pe maghiarii cu drept de vot din Voivodina să susțină FiDeSz-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat) la alegerile din 12 aprilie, notează MTI.
09:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan are joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, anunță Biroul de presă al Guvernului.
08:50
Diplomație: În fața tăvălugului Trump, Uniunea Europeană își pierde capacitatea de reacție # Euractiv.ro
Statele membre ale UE conduse de populiști naționaliști împărtășesc în mare măsură agenda lui Donald Trump și nu mai ezită să joace pe cont propriu, chiar dacă acest lucru înseamnă supunere față de americani, scrie „Liberation” (Franța).
08:30
Nimeni nu și-a imaginat că războiul din Ucraina va dura atât de mult. Majoritatea europenilor erau convinși că Rusia va ataca, Occidentul va condamna și viața va continua normal, dar s-au înșelat, scrie „La Razon” (Spania).
08:30
Ucraina este o țară candidată, negocierile fiind în desfășurare, dar procesul „se bazează pe merit și nu pe un calendar”, se insistă la Bruxelles, relatează „20 Minutos” (Spania).
25 februarie 2026
22:00
Grindeanu vrea referendum în PSD pentru a afla dacă Bolojan mai e dorit în funcția de premier # Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru G4Media că vrea să facă o consultare în partid legată de viitorul Coaliției și, cel mai important, viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.
20:50
Curtea de Apel Cluj anulează derogările pentru neonicotinoide. Decizia nu e definitivă # Euractiv.ro
Curtea de Apel Cluj a pronunțat miercuri o hotărâre prin care anulează derogările emise de Ministerul Agriculturii pentru utilizarea pesticidelor neonicotinoide, substanțe interzise în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru mediu și sănătate.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Trei legi noi și modificarea altor patru separă Bulgaria de a patra plată în cadrul PRR # Euractiv.ro
Pe măsură ce se apropie alegerile generale anticipate din Bulgaria, rămâne întrebarea cum și dacă vor fi implementate reformele cheie din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, care sunt necesare pentru ca Sofia să primească 2,5 miliarde euro.
17:20
15:50
Nici așa, nici altfel: Primăria Cluj nu denunță „deocamdată” contractul pentru Centura Metropolitană # Euractiv.ro
Primăria Cluj-Napoca a anunțat că nu denunță, deocamdată, unilateral contractul pentru Centura Metropolitană, deși pe 24 februarie a expirat termenul anunțat inițial pentru clarificarea suspiciunilor de fraudă invocate în legătură cu licitația.
15:30
Discursul despre Starea Uniunii: Trump prevestește o „epocă de aur”, dar alegătorii sunt nemulțumiți # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump s-a lăudat în discursul său despre Starea Uniunii, susținut marți seară în Congresul SUA începând cu ora locală 21:00 (miercuri dimineață, 4:00, ora României), că a inaugurat „epoca de aur a Americii”.
15:30
Judecătorii îi cer președintelui să retrimită Parlamentului legea privind pensiile speciale # Euractiv.ro
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) i-a solicitat marți președintelui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a Legii privind modificarea pensiilor de serviciu.
15:10
„Trăim un coșmar”. Lideri democrați critică discursul lui Trump privind Starea Uniunii # Euractiv.ro
Liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a calificat discursul președintelui Trump despre Starea Uniunii de marți seară (miercuri dimineață, ora României) un „dezastru total” plin de „minciuni, propagandă și ură”, relatează EFE.
14:40
Orban: Liderii de la Bruxelles „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” # Euractiv.ro
Liderii de la Bruxelles, conduși de Ursula von der Leyen, au convenit marți cu președintele Zelenski asupra continuării războiului, susține prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook, citat de MTI.
14:20
România rămâne campioana inflației în UE, deși rata anuală a prețurilor a coborât în ianuarie # Euractiv.ro
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,0% în ianuarie 2026, de la 2,3% în decembrie 2025, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.
13:00
Președintele american Donald Trump s-a lăudat marți seară, în discursul privind Starea Uniunii, cu realizările administrației sale într-un an de mandat, susținând că e ”epoca de aur” a SUA.
12:20
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizație electronică de călătorie - ETA # Euractiv.ro
Începând de miercuri, 25 februarie, cetățenii din 85 de țări, inclusiv cei din statele membre UE, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Regatul Unit trebuie să aibă o Autorizație electronică de călătorie (ETA) înainte de a călători.
12:00
Pentru o protecție mai eficientă a victimelor violenței domestice, autoritățile locale vor fi obligate să informeze clar victimele asupra dreptului de a solicita prelungirea ordinului de protecție și sunt introduse măsuri mai severe pentru agresorii
11:30
USR începe un demers legislativ transpartinic privind reproducerea umană asistată medical (RUAM) în România.
11:10
CCR amână cu o lună pronunțarea pe sesizarea AUR privind numirile la TVR și Radioul public # Euractiv.ro
Judecătorii CCR s-au reunit miercuri în ședință, iar în circa 30 de minute de discuții au decis să amâne cu o lună, până pe 25 martie, sesizările partidului extremist AUR privind numirile în Consiliile de Administrație de la TVR și Radiol public.
11:00
CCR amână cu o lună propunțarea pe sesizarea AUR privind numirile la TVR și Radiol public # Euractiv.ro
Judecătorii CCR s-au reunit miercuri în ședință, iar în circa 30 de minute de discuții au decis să amâne cu o lună, până pe 25 martie, sesizările partidului extremist AUR privind numirile în Consiliile de Administrație de la TVR și Radiol public.
10:20
Una dintre măsurile adoptate de Guvern pentru a aduce bani și pentru a reforma administrația este cea care condiționează dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere.
09:10
Întâlnirea cu amanta, evadarea în pădure cu un lansator de rachete, rănile: așa a căzut El Mencho # Euractiv.ro
Liderul traficanților de droguri a murit lângă un lansator de rachete, ghemuit în tufișurile din Tapalpa, nu suficient de dese pentru a-l proteja de armata mexicană. A murit în zori, după o scurtă și zadarnică evadare, scrie „La Repubblica” (Italia).
09:00
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, este „suspectat de complicitate la terorism” în Rusia # Euractiv.ro
Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, este anchetat penal în Rusia pentru promovarea activităților teroriste. Ziare pro-guvernamentale rusești au relatat că Durov este suspectat de „complicitate la activități teroriste”.
08:50
Guvernul Orbán e aspru criticat pentru că a blocat al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei # Euractiv.ro
Tot mai multe state UE critică guvernul ungar pentru blocarea împrumutului destinat Ucrainei, deja aprobat la nivel politic, precum și adoptarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează „Népszava” (Ungaria).
08:40
Exporturile de țiței rusesc sunt mai mari decât înainte de începerea războiului din Ucraina, dar veniturile generate au scăzut, potrivit unui raport publicat marți și citat de „La Tribune” (Franța).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.