La o lună după ce a devenit mamă, Larisa Udilă vorbește deschis despre greutate!

12:00

Vitalitatea nu ține strict de vârstă, ci de felul în care corpul și mintea ta funcționează zi de zi. De multe ori, primele semne apar după 40 de ani: te trezești mai obosită, recuperezi mai greu după efort, iar energia nu mai rămâne constantă până seara. Pentru multe femei, aceste schimbări coincid cu perimenopauza – perioada de tranziție care poate începe cu câțiva ani înainte de menopauză – sau cu menopauza propriu-zisă.