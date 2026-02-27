Denisa Despa explică scandalul cu Costel Biju „A scăpat de sub control”

00:00

Pentru Oana Ioniță, ultimele săptămâni au fost un adevărat test de rezistență. De la bradul căzut peste casă și până la probleme grave de sănătate în familie, coregrafa s-a trezit prinsă într-un șir de ghinioane care par că nu se mai termină. Cu toate acestea, vedeta spune că se agață de optimism și speră ca luna martie să aducă, în sfârșit, un pic de liniște.