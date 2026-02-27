Denisa Despa explică scandalul cu Costel Biju „A scăpat de sub control”
AntenaStars, 27 februarie 2026 23:50
După apariția unor imagini interpretate drept mult prea apropiate între ea și Costel Biju, Denisa Despa a spus, în sfârșit, versiunea ei. Dansatoarea clarifică relația cu artistul, explică de ce clipul a fost șters și recunoaște că, în locul Andreei Biju, și ea ar fi simțit un disconfort. Iată declarațiile exclusive.
Acum 10 minute
00:00
Cristina Spătar a vorbit deschis despre o problemă de sănătate care îi dă bătăi de cap de ceva vreme. Artista recunoaște că intervenția chirurgicală este inevitabilă, însă frica a făcut-o să amâne acest pas. O infecție recentă a determinat-o, însă, să ia totul mult mai în serios.
00:00
Pentru Oana Ioniță, ultimele săptămâni au fost un adevărat test de rezistență. De la bradul căzut peste casă și până la probleme grave de sănătate în familie, coregrafa s-a trezit prinsă într-un șir de ghinioane care par că nu se mai termină. Cu toate acestea, vedeta spune că se agață de optimism și speră ca luna martie să aducă, în sfârșit, un pic de liniște.
00:00
Ramona Olaru radiază de fericire în ultima perioadă, iar imaginile pe care le postează demonstrează că noua sa relație este mai stabilă decât lasă să se vadă. Asistenta TV își ține încă ascuns partenerul, dar nu și momentele intime, în care dragostea dintre ei se vede cu ochiul liber. În același timp, Ramona își afirmă răspicat pretențiile și limitele într-o relație.
Acum 30 minute
23:50
„Cum să văd eu că se duce cineva la fiică-mea să îi bage bani la sâni? Aș leșina” – De ce Florin Salam nu a vrut-o pe Betty la nunți # AntenaStars
Florin Salam a vorbit deschis despre un subiect delicat din familia sa: decizia de a nu o lăsa pe Betty să cânte la evenimente private. Artistul a explicat ce anume l-a făcut să se opună și ce temeri a avut ca tată. Discuția dintre cei doi a scos la iveală atât vulnerabilitatea lui, cât și determinarea fiicei sale.
23:50
Maria Constantin și soțul ei, Robert Stoica, s-au întors recent dintr-o vacanță exotică, plină de momente frumoase… dar și de situații neașteptate. Cuplul a trecut printr-o încurcătură majoră chiar înainte de a decola spre Jamaica, iar artista recunoaște deschis că „i-a fost rușine” când a realizat ce greșiseră. Iată întreaga poveste, spusă chiar de ei.
23:50

23:40
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au vorbit pentru prima dată după eliminarea emoționantă din finala Power Couple 2026. Momentul în care actorul a renunțat la probă pentru a nu-și mai vedea soția suferind a devenit unul dintre cele mai comentate ale sezonului. Acum, cei doi transmit un mesaj puternic despre iubire, sprijin și echipă.
Acum o oră
23:30
Oksana Ionașcu, confesiuni despre tensiunile din familie: „Copiii nu sunt proști, sunt spirite mari în corpuri mici” # AntenaStars
Oksana Ionașcu a vorbit deschis despre perioada încărcată de tensiuni dintre ea și Cezar Ionașcu, dezvăluind că micuții lor au resimțit puternic conflictul din cuplu. Vedeta spune că problemele din familie s-au reflectat în starea copiilor, care „au somatizat” ce vedeau. Totodată, recunoaște că infidelitatea soțului este o rană care nu s-a închis.
23:30
Cornel Ilie pare să trăiască o nouă etapă sentimentală, deși preferă tăcerea în fața publicului. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins din nou alături de Anastasia Sandu, tânăra cu care a fost văzut și acum doi ani. Chiar dacă nu au confirmat relația, imaginile recente i-au readus în centrul discuțiilor.
23:20
„Mă duc, culc copiii și vin imediat” – promisiunea care l-a lăsat pe Andrei Ciobanu singur # AntenaStars
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu continuă să împărtășească cu fanii lor scene amuzante din viața de zi cu zi. De data aceasta, comediantul a povestit o întâmplare simpatică despre cum iubita lui l-a „păcălit” fără intenție, adormind lângă copii în loc să revină la el, așa cum îi promisese. Răspunsul Flaviei nu s-a lăsat deloc așteptat.
23:20
Apelul Adelei Popescu pentru părinți „Haideți să fim cea mai bună versiune a noastră!” # AntenaStars
Adela Popescu a lansat un mesaj care a rezonat rapid cu mii de părinți. Actrița a vorbit despre importanța timpului de calitate petrecut alături de copii și a făcut o propunere concretă pentru familiile care vor să construiască amintiri autentice. Pentru ea, câteva ore pe zi pot face diferența pe termen lung.
23:20
Roxana Dobre, reacție dură la adresa lui Florin Salam în timpul live-ului: „Toată lumea știe că iei tratament” # AntenaStars
Un live aparent obișnuit pe TikTok s-a transformat pentru Florin Salam într-un moment încărcat de emoție. Roxana Dobre, soția artistului, l-a mustrat în direct pentru un gest care i-a trezit amintiri neplăcute, iar manelistul a cedat și a izbucnit în lacrimi. Transmisiunea a fost întreruptă imediat după reacția ei.
23:10
Oana Roman a revenit cu un mesaj tranșant pentru cei care o critică în mediul online. Vedeta vorbește deschis despre valul de antipatie cu care se confruntă de ani buni și explică de ce nu simte nevoia să fie pe placul tuturor. Pentru ea, contează doar oamenii care o apreciază sincer.
Acum 2 ore
23:00
Bogdan de la Ploiești trăiește intens fiecare moment petrecut alături de Vanessa. Relația lor pare să fi ajuns într-un punct în care gesturile tandre vorbesc de la sine. Aflat în Dubai, artistul a făcut din nou un gest romantic care a atras atenția fanilor.
23:00
Lambada a trecut prin una dintre cele mai importante transformări din viața ei. Prima iubire a lui Tzancă Uraganu a ales două intervenții estetice majore și le-a povestit urmăritorilor cum se simte după operații. Deși recuperarea abia a început, blondina spune că totul a decurs impecabil.
22:40
Finală cu lacrimi: Ana Baniciu, cuvinte speciale pentru Sandra Izbasa și Răzvan Banica # AntenaStars
Finala „Power Couple” a adus emoții intense nu doar pentru concurenți, ci și pentru cei din afara competiției. Ana Baniciu a publicat un mesaj profund dedicat Sandrei Izbașa și lui Răzvan Bănică, cuplul pe care l-a susținut până în ultimul moment. Artista a rememorat începuturile prieteniei lor și a vorbit deschis despre iubirea care i-a unit.
22:40
Larisa Udilă trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Fiica sa, Asia, a împlinit o lună, iar momentul a fost marcat printr-un gest simbolic făcut de influenceriță. Bucuria este cu atât mai mare cu cât vedeta și-a dorit enorm să devină mamă de fetiță.
22:30
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, a decis că a sosit momentul să-și schimbe radical imaginea. După trei nașteri și ani în care a rămas aproape complet naturală, blondina intră în era transformărilor estetice. Decizia vine pe fondul dorinței de a demonstra că nu este cu nimic mai prejos decât rivala ei, Alina Marymar.
22:30
Disputa dintre Andreea Bostănică și Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, a luat amploare după o farsă aparent amuzantă. Gluma s-a transformat rapid în schimb de replici acide, iar cele două influencerițe au ajuns să se atace direct în mediul online. Iată cum au început tensiunile și ce și-au transmis.
22:20
Află în Japonia, într-o combinație de vacanță și filmări pentru YouTube, Dorian Popa a primit vestea care îl vizează de doi ani: condamnarea definitivă la opt luni de închisoare cu suspendare. Artistul a reacționat imediat și a transmis un mesaj ferm, în care își asumă greșeala și face apel la responsabilitate. Declarațiile lui reflectă un ton matur, fără ocolişuri.
22:20
Imaginile în care Costel Biju apare extrem de apropiat de dansatoarea Denisa Despa au creat rumoare în online, iar reacția soției nu s-a lăsat așteptată. Andreea Biju a ales să transmită un mesaj aparent general, dar cu o direcție pe care mulți au intuit-o imediat. Tonul ferm al postării ei spune totul.
22:10
Dorian Popa a primit verdictul final în dosarul în care a fost judecat pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Curtea de Apel București l-a condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, decizia fiind definitivă. Artistul nu a reacționat încă public, aflându-se în prezent în Japonia.
22:10
Costel Biju revine în atenția publicului cu o apariție care a stârnit imediat comentarii. Manelistul s-a filmat într-o ipostază extrem de apropiată alături de dansatoarea Denisa Despa, iar gesturile și replicile lor au alimentat zvonuri înainte de a fi clarificate. Cei doi au explicat ulterior ce pregătesc împreună.
Acum 4 ore
22:00
Olga Verbițchi trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața ei. Artista s-a căsătorit civil cu bărbatul pe care îl iubește, iar după momentul emoționant a publicat un mesaj profund, dedicat celui cu care își începe oficial un nou capitol. O cununie discretă, dar încărcată de sentimente puternice.
21:50
La aproape o lună după ce a adus pe lume o fetiță, Larisa Udilă vorbește deschis despre procesul de recuperare și despre obiectivul ei legat de greutate. Influencerița a dezvăluit câte kilograme are în prezent și cât își mai propune să slăbească. În acest drum nu este singură, ci susținută pas cu pas de soțul ei.
21:50
Marcel Pavel a ales să-i lase un mesaj cutremurător, încărcat de dor și recunoștință. La cinci ani după pierderea sa, artistul recunoaște că rana nu s-a închis, iar amintirea mamei îl însoțește în fiecare clipă.
21:40
Bogdan de la Ploiești și Vanessa continuă aventura lor extravagantă, de data aceasta în Dubai, unde își petrec serile împărțind aceeași pasiune. Cuplul, obișnuit cu destinațiile de lux, s-a filmat în ipostaze tandre practicând un hobby care pare să-i apropie tot mai mult. Iar șederea lor într-o locație exclusivistă întărește imaginea unei vacanțe trăite în stil grandios.
21:40
Andra Volos trăiește emoția pregătirilor pentru nunta cu Robert Lele, iar primele probe de rochie arată clar că momentul va fi unul grandios. Inflencerița, cunoscută pentru aparițiile extravagante, a testat o ținută de mireasă aparte, cu volum, trenă și o alură de poveste. Deși evenimentul a fost reprogramat, entuziasmul rămâne la fel de intens.
21:30
Cererea în căsătorie a lui Derrickson Quiros a făcut turul internetului, după ce fotbalistul și-a surprins iubita pe stadion, în fața suporterilor. Bucuria însă nu a durat mult: la doar trei zile, sportivul a anunțat ruperea logodnei. Atât el, cât și fosta parteneră au transmis mesaje care lasă loc de interpretări.
Ieri
15:40
Ce fac Maria Pitică și Oase cu banii câștigați: planul lor de 50.000 de euro! „Acum o să o pun pe picioare!" # AntenaStars
Maria Pitică și Oase au încheiat competiția Power Couple cu marele trofeu și un premiu de 50.000 de euro, dar și cu planuri clare pentru viitor. Cei doi au dezvăluit că banii vor merge direct în afacerea pe care Maria a început-o recent. În același interviu, cuplul a povestit și ce i-a ajutat să ajungă până la final.
15:30
La doi ani de la dispariția Mioarei Roman, Oana Roman vorbește deschis despre golul care nu s-a umplut niciodată. Pentru vedetă, această perioadă rămâne una dintre cele mai sensibile, mai ales că se suprapune cu aniversarea fiicei ei, Isa. Într-un amestec intens de bucurie și tristețe, Oana își deschide sufletul și povestește cât de greu este să trăiască fără sprijinul mamei sale.
15:30
„Nu vă puteți închipui ce a fost” – Cătălin Botezatu, primele detalii despre jaful de 200.000 € # AntenaStars
Cătălin Botezatu a vorbit în premieră despre jaful spectaculos prin care a trecut în Londra, unde un ceas evaluat la peste 200.000 de euro i-a fost smuls de pe mână. Designerul lasă să se înțeleagă că incidentul ascunde detalii mult mai grave decât s-a aflat până acum. O anchetă este în desfășurare, iar declarațiile complete, promite el, vor veni după 1 martie.
15:20
„Nu am știut că o cerere vine la pachet cu… ‘mamă, fă nuntă!’” – Deea Maxer, primele detalii despre căsătorie # AntenaStars
La doar o săptămână după ce a fost cerută în căsătorie de Constantin Cataramă, Deea Maxer vorbește deschis despre noua etapă din viața ei. Vedeta radiază și recunoaște că traversează una dintre cele mai liniștite și fericite perioade. Totuși, în privința nunții, surpriza este alta decât s-ar fi așteptat fanii.
15:20
Cum funcționează cuplul Anamaria Prodan–Ronald Gavril: sinceritate, muncă și o regulă simplă # AntenaStars
Anamaria Prodan și Ronald Gavril au vorbit deschis despre relația lor și despre principiul după care se ghidează pentru a rămâne un cuplu unit. Cei doi spun că există o regulă de la care nu se abat niciodată și pe care o consideră esențială pentru armonia lor. Iar declarațiile oferite pentru Știrile Antena Stars arată cât de bine s-au așezat unul în viața celuilalt.
15:10
„Pentru el sunt mami, frate, bro’… iar pentru mine e sufletul meu” – Adda, mesaj răvășitor pentru fiul ei # AntenaStars
Adda și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor și a scris unul dintre cele mai sensibile mesaje dedicate fiului ei, Alex. Artista a vorbit despre modul în care maternitatea a transformat-o și despre relația specială pe care o are cu băiatul ei. Cuvintele sale au emoționat puternic comunitatea care o urmărește.
15:10
Theo Rose a făcut lumină într-un subiect pe care mulți dintre fanii ei îl discutau deja: de ce nu mai apare în podcasturi. Artista a avut o reacție directă și asumată, explicând motivul real din spatele absenței. În același timp, vedeta a împărtășit și un mesaj emoționant pentru sora ei, Raluca, cu ocazia zilei de naștere.
15:10
Un episod aparent banal, petrecut într-o parcare, a scos la iveală latura profund umană a lui Dani Oțil. Prezentatorul TV a decis să caute proprietarul unor bancnote găsite lângă mașina sa și a împărtășit întreaga experiență cu urmăritorii. Gestul său a generat numeroase reacții, mai ales pentru că mulți recunosc: nu oricine ar fi făcut la fel.
15:00
Mircea Eremia, dezvăluiri savuroase: „Acel moment când o iau cu G-Class-ul… dar nu știe că e al surorii mele” # AntenaStars
Mircea Eremia a povestit cu umor cum profită uneori de succesul și luxul de care se bucură sora lui, Alina Eremia. Artistul a dezvăluit fanilor săi că unele dintre „aroganțele” pentru care este admirat sunt, de fapt, meritul surorii sale. Iar fanii au reacționat imediat la gluma lui.
14:50
Diana Enciu a trecut prin una dintre cele mai tensionate perioade ale vieții sale profesionale. În doar câteva secunde, și-a pierdut accesul la contul care îi reprezenta munca de 15 ani, iar această situație a scos-o complet din ritmul obișnuit. Influencerița a povestit cu sinceritate prin ce a trecut și cum a încercat să își recapete echilibrul.
14:40
Laura Cosoi trăiește încă o perioadă magică din viața ei: este însărcinată pentru a cincea oară și nu se sfiește să împărtășească momentele reale din această etapă. Actrița s-a fotografiat arătându-le fanilor ce delicii o răsfață în prezent, acompaniind imaginea cu un mesaj autoironic.
14:30
După una dintre cele mai cumplite experiențe prin care poate trece o femeie, Dana Roba a vorbit deschis despre momentul în care și-a revăzut fetițele. Ceea ce i-a spus Chantal, fiica ei cea mare, când a văzut-o fără păr, a emoționat profund pe toți cei care au ascultat povestea. Un gest inocent, dar sfâșietor, care a făcut-o pe make-up artistă să izbucnească în lacrimi.
14:30
Olga Verbițchi trăiește unul dintre cele mai fericite momente ale vieții sale: s-a căsătorit cu bărbatul pe care îl iubește. Fără fast, fără camere de filmat, artista a ales o ceremonie restrânsă în Republica Moldova, alături de oamenii cei mai apropiați. Iar ținuta aleasă pentru cununia civilă a surprins pe toată lumea.
14:20
La 51 de ani, Gabriela Cristea întoarce toate privirile: picioarele care au aprins online-ul # AntenaStars
Gabriela Cristea continuă să își uimească urmăritorii, după ce a trecut prin una dintre cele mai spectaculoase transformări fizice din ultimii ani. La 51 de ani, vedeta arată ca în perioada de glorie a tinereții, iar cele mai recente fotografii ale sale au stârnit reacții intense în mediul online. Fanii au remarcat în special silueta subțiată și picioarele tonifiate, pe care prezentatoarea nu se sfiește să le arate.
14:00
De la eliminați la triumfători – Oase și Maria Pitică, declarația care a emoționat fanii # AntenaStars
Oase și Maria Pitică au încheiat sezonul Power Couple cu o victorie neașteptată, după o revenire spectaculoasă în competiție. Finala a fost intensă, iar momentul în care au fost declarați câștigători i-a copleșit pe amândoi. Imediat după anunț, Oase a transmis un mesaj emoționant celor care i-au urmărit și susținut.
13:50
Iustina Loghin trece printr-o perioadă dificilă în cea de-a doua sarcină. Deși vestea că familia lor se mărește a adus multă bucurie, șatena se confruntă cu dureri puternice și stări de rău care i-au afectat serios ultimele săptămâni.
13:50
Gabriela Cristea a apărut pe rețelele sociale cu un look complet diferit, afișând un păr scurt care a stârnit reacții imediat printre urmăritori. Schimbarea nu a fost însă una reală, ci un truc de styling, iar vedeta a folosit momentul pentru a transmite un mesaj sincer despre vulnerabilitate și efortul nevăzut din spatele imaginii publice.
13:50
«Corp ca în reviste»: Ramona Olaru, motivul pentru care iubitul ei nu-și mai ia ochii! FOTO # AntenaStars
Ramona Olaru a reaprins imaginația fanilor cu o serie de imagini în care își expune forma fizică impecabilă. Apariția ei în sala de sport a alimentat și mai mult curiozitatea legată de bărbatul misterios alături de care a fost surprinsă recent. Iar indiciile date de vedetă par să arate cât de hotărâtă este relația.
13:40
Simona și Marius Urzică, sinceri după finala Power CouPle: ‘A fost luna noastră de miere # AntenaStars
Simona și Marius Urzică au vorbit deschis despre experiența intensă trăită în Power Couple, competiție în care au ajuns până în marea finală. Deși premiul nu le-a revenit lor, cei doi consideră aventura drept o adevărată „lună de miere“, una plină de emoții, efort și un spirit de echipă care i-a ținut în cursă până la capăt.
13:30
Asia Express se pregătește de un nou sezon, iar primele informații despre componența echipelor au început deja să circule. Printre numele vehiculate, unul iese în evidență: Gabi Torje. Fostul internațional român ar urma să facă echipă cu un campion olimpic, formând una dintre cele mai puternice perechi ale competiției.
13:20
Câștigătorii Power Couple 2026: „Șase ani de iubire și un ‘Da’ spus printre capre și nudiști” # AntenaStars
Oase și Maria Pitică au devenit campionii sezonului 3 Power Couple după o revenire spectaculoasă în competiție. În spatele victoriei lor stă o poveste de dragoste de șase ani, începută discret și continuată cu planuri de nuntă. Relația lor, ținută mult timp departe de lumina reflectoarelor, a ieșit acum la suprafață cu o energie care a cucerit publicul.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
