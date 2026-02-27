Cornel Ilie și Anastasia Sandu, din nou împreună „Ne-am regăsit după doi ani”

12:30

Yasmin Awad crede că seria de probleme prin care trece nu este deloc întâmplătoare. Fosta concurentă Survivor spune că totul ar fi început în competiție, iar ghinioanele au continuat și după revenirea în țară. De la paraziți și ulcer reactivat, până la mașina lăsată în service, Yasmin spune că „nici nu mai știe ce să creadă”.