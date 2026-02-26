Cum răspunde Samsung unui consumator tot mai dinamic? Tehnologie construită în jurul noilor obiceiuri digitale. (P)

18:40

”Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% – cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani. Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. Aşa cum se vede în grafic, la maturitatea de 10 […]