Nouă scumpire a carburanților. Cât costă benzina și motorina azi, 28 februarie

Cum și-a recalibrat Europa reziliența digitală financiară și cum stă România la un an de la adoptarea Regulamentului DORA dedicat entităților financiar-bancar din Uniune, câte incidente majore s-au produs în acest timp, câte au fost raportate și cum s-au conformat jucătorii din piața financiară regulilor impuse, ce costuri în plus a generat conformarea? Sunt doar câteva dintre întrebările care se nasc acum, la un an de la intrarea în vigoare a regulamentului.