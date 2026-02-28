OLX are reguli noi de utilizare începând cu luna martie

14:40

STRABAG - Tehnologie cu utilitate reală sau ingineria viitorului, azi pe șantier. O activitate vitală cuprinzând o gamă largă de servicii, de la măsurători topografice de precizie pe șantiere de diverse dimensiuni, la scanări detaliate necesare în fazele de licitație și proiectare. STRABAG pune un accent deosebit pe integrarea datelor din teren, inclusiv cele provenite de la drone, direct în fluxurile de lucru BIM, asigurând astfel o comunicare exactă și o eficiență sporită pe parcursul întregului ciclu de viață al construcției. Un efort gigantic al companiei pentru a supraveghea situaţia de pe cele mai importante din România.