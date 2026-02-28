Se împlinesc 241 de ani de la moartea eroică a lui Horea, Cloșca și Crișan
Basilica.ro, 28 februarie 2026 09:50
În data de 28 februarie 1785 au fost executați, la Alba Iulia, Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din Transilvania, unul dintre cele mai importante momente ale luptei românilor pentru drepturi sociale și naționale. Răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan a izbucnit în toamna anului 1784, în Munții Apuseni, pe fondul nemulțumirilor profunde ale…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 5 minute
10:30
Peste 17.000 de români își sărbătoresc onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Casian # Basilica.ro
Un număr de 17.373 de români își serbează onomastica în data de 28 februarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Casian. Dintre aceștia, 13.826 sunt bărbați, iar 3.547 sunt femei, potrivit unei informări a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, își serbează onomastica persoanele…
Acum o oră
09:50
În data de 28 februarie 1785 au fost executați, la Alba Iulia, Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din Transilvania, unul dintre cele mai importante momente ale luptei românilor pentru drepturi sociale și naționale. Răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan a izbucnit în toamna anului 1784, în Munții Apuseni, pe fondul nemulțumirilor profunde ale…
Acum 2 ore
09:10
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, își cinstesc sâmbătă ocrotitorul spiritual. Sfântul Cuvios Ioan Casian s-a născut din părinţi străromâni în părţile Casimcei din nordul Dobrogei, care pe atunci se numea Sciţia Mică, în preajma anului 360. Din dragoste pentru Hristos, s-a hotărât să îmbrăţişeze viaţa monahală,…
Acum 12 ore
23:20
Mănăstirea Ghighiu va construi un centru social-cultural dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu: Cum poți ajuta? # Basilica.ro
Mănăstirea Ghighiu va construi un Centru Cultural-Social dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ca răspuns la numeroasele solicitări primite din partea credincioșilor și pelerinilor. Așezământul va cuprinde 90 de locuri de cazare, sală de conferințe, sală de mese, o sală de expoziții și un mic paraclis. Potrivit mănăstirii, proiectul este realizat de experți în domeniul arhitecturii,…
Acum 24 ore
21:30
De la dezbatere la sprijin concret: aceasta este direcția pe care o propune generația tânără implicată în mișcarea pro-viață. Tema Marșului pentru Viață 2026 – „Solidaritate pentru amândoi” – invită la o schimbare de perspectivă: binele nu se face alegând între două vieți, ci susținându-le pe amândouă. Teodora Diana Paul este președinta asociației Studenți pentru…
19:50
Suntem datori să postim nu numai de mâncare, ci trebuie să ne înfrânăm și de la păcate, îndeamnă PS Lucian # Basilica.ro
„Suntem datori să postim nu numai de la mâncare și băutură, ci trebuie să ne înfrânăm în primul rând de la păcate”, a subliniat joi Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Preasfinția Sa a explicat că Postul Mare este o pregătire pentru primirea bucuriei Învierii Domnului, în care trebuie să avem conștiința iertării și a pocăinței…
19:30
După două decenii ca protopop de Avrig, Pr. Vasile Gafton își spune povestea: De la meseria de sudor la slujirea de preot # Basilica.ro
În vara anului 2026, părintele Vasile Gafton va împlini 20 de ani de slujire în fruntea Protopopiatului Avrig din județul Sibiu. Cu acest prilej, Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a publicat pe pagina sa de Facebook un interviu despre drumul de la meseria de sudor la slujirea preoțească a protopopului de Avrig. Absolvent al…
19:20
Părintele Dan Damaschin va participa la hramul unei parohii românești din Belgia, ocrotită de Sf. Cuv. Gertrude # Basilica.ro
Părintele Dan Damaschin va participa la hramul parohiei românești din Uccle, Belgia, ocrotită de Sfinți Apostoli Petru și Pavel și Sfânta Cuvioasă Gertrude. În data de 14 martie, de la ora 18:00, părintele va oficia slujba Vecerniei și Taina Sfântului Maslu. După Sfânta Liturghie din data de 15, preotul Dan Damaschin va susține conferința cu…
18:00
Biserica și școala, împreună pentru viitor: Episcopia de Bălți a oferit burse elevilor și studenților cu rezultate bune # Basilica.ro
Episcopia de Bălți a desfășurat în anul de studii 2025–2026 o nouă etapă a programului de burse destinat elevilor și studenților proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, dar cu rezultate bune la învățătură. Pentru noul an de învățământ, sprijinul este consolidat prin colaborarea cu parteneri din țară și din diaspora. Alături de Mitropolia Europei…
17:30
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oferit șapte îndemnuri pentru înnoire duhovnicească în perioada Postului Mare. Preasfinția Sa a explicat că Postul Sfintelor Paști trebuie să fie transformat într-un timp al împăcării cu Dumnezeu și cu semenii, precum și al solidarității concrete cu cei aflați în suferință. Nevoința în timpul postului Ierarhul a…
17:10
Mănăstirea Ghighiu va construi un centru social-cultural dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu: Cum poți ajuta? # Basilica.ro
Mănăstirea Ghighiu va construi un Centru Cultural-Social dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ca răspuns la numeroasele solicitări primite din partea credincioșilor și pelerinilor. Așezământul va cuprinde 90 de locuri de cazare, sală de conferințe, sală de mese, o sală de expoziții și un mic paraclis. Potrivit mănăstirii, proiectul este realizat de experți în domeniul arhitecturii,…
16:30
Marșul pentru Viață 2026 promovează solidaritatea atât cu mama, cât și cu copilul – înainte și după naștere # Basilica.ro
Marșul pentru Viață 2026 va avea loc în 28 martie. Tema din acest an a celui mai amplu eveniment anual pro-viață din România și Republica Moldova este „Solidaritate pentru amândoi”, se anunță în comunicatul publicat pe site-ul mișcării civice. „Ediția din acest an evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere,…
16:00
Adelina Fronea: Gala Bunei Vestiri, organizată de Asociația „Life Call”, ajunge în premieră la Cluj-Napoca # Basilica.ro
Gala Bunei Vestiri va fi organizată, în premieră, și la Cluj-Napoca, a anunțat președintele Asociației „Life Call”, Adelina Fronea, într-un interviu acordat Trinitas TV. Evenimentul caritabil va fi găzduit în data de 25 martie, pe scena Operei Naționale din Cluj. Cu două zile înainte va avea loc ediția de la Iași, iar în 26 martie…
15:40
Au început înscrierile la prima tabără a tinerilor ortodocși din Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord invită tinerii la prima tabără organizată de eparhie în luna iulie la Watford, în nord-vestul Londrei. Evenimentul se adresează copiilor și tinerilor cu vârsta de peste 12 ani și propune trei zile de activități desfășurate într-un cadru natural, care îmbină comuniunea frățească, formarea personală și creșterea duhovnicească. Programul…
15:20
Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar vor beneficia de o vacanță de 11 zile consecutive în perioada sărbătorilor pascale, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației. Vacanța de Paște începe vineri, 3 aprilie, după finalizarea cursurilor, și se va încheia miercuri, 15 aprilie, urmând ca elevii să revină la ore de joi. Perioada liberă…
15:00
Teatrul ca drum spre reintegrare: ASCOR Arad a fost premiat pentru activitatea dedicată femeilor private de libertate # Basilica.ro
Asociația Studenților Creștini-Ortodocși din România (ASCOR), filiala Arad, a primit miercuri o Diplomă de Excelență în cadrul „Galei Reintegrării Sociale”, pentru implicarea constantă în proiecte educative și spirituale dedicate femeilor private de libertate. La gala organizată de Penitenciarul Arad, asociația studențească a fost apreciată pentru înființarea trupei de teatru „Sfântul Filimon”, formată din femeile private…
14:30
S-a lansat concursul pentru stabilirea identității vizuale a Festivalului de Artă Sacră Iași # Basilica.ro
Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași a anunțat miercuri lansarea concursului pentru realizarea identității vizuale a Festivalului de Artă Sacră Iași – SACRUM. Potrivit organizatorilor, concursul se adresează designerilor, artiștilor vizuale și tuturor profesioniștilor din domeniul creației vizuale. Obiectivul concursului este acela de a găsi…
13:50
Ajută misiunea socială a Bisericii: Ce este Fondul Central Misionar și când poți contribui? # Basilica.ro
Începând cu duminica aceasta, în toate lăcașurile de cult din cuprinsul Patriarhiei Române, vor fi colectate fonduri pentru susținerea misiunii sociale a Bisericii. Colecta va compune Fondul Central Misionar, stabilit de către Sfântul Sinod ca resursă pentru facilitarea actelor de solidaritate în viața Bisericii. Fondul Central Misionar va susține: eparhiile, parohiile și mănăstirile aflate în…
13:40
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează seria de conferințe „Duminicile Postului Mare” # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează, în perioada Postului Mare, o serie de conferințe catehetice, având ca temă „Duminicile Postului Mare”. Conferințele vor fi susținute de către părinții Dragoș Herescu și Dionisie Stan, consilieri în cadrul Arhiepiscopiei. Acestea vor fi găzduite de parohiile din cuprinsul eparhiei, începând de săptămâna viitoare. Parohia „Sf. Ierarh…
12:50
O biserică veche de peste două secole s-a prăbușit: Episcopia Covasnei și Harghitei pregătește construirea unui nou lăcaș # Basilica.ro
Biserica de lemn veche de peste două secole din satul Uilac, județul Harghita, s-a prăbușit în urmă cu câteva zile. Episcopia Covasnei și Harghitei intenționează să construiască un nou lăcaș de cult. Preotul Paraschiv Oltean, consilier pe patrimoniu și construcții bisericești la Episcopia Covasnei și Harghitei, a declarat, pentru Agerpres, că situația a fost constatată…
11:50
Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, îndemnând, totodată, la sprijinirea concretă a femeilor aflate în criză de sarcină, care se confruntă cu dificultăți majore de ordin material, social și emoțional. Din anul 1958 până în prezent, în România au fost înregistrate peste 23 de…
11:40
Peste 30 de familii afectate de explozia din Rahova au primit sprijin din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor # Basilica.ro
Peste 30 de familii afectate de explozia care a avut loc în cartierul Rahova anul trecut au fost ajutate joi de către Arhiepiscopia Bucureștilor, prin intermediul Sectorului social-filantropic și al Protoieriei Sector 5 Capitală. Potrivit Ziarului Lumina, 38 de familii au primit bunuri electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde), precum și lenjerii, produse…
11:40
La începutul lunii martie, vă propunem să descoperim viețile unor sfinte mai puțin cunoscute credincioșilor din România. Multe dintre ele nu sunt trecute în calendarul Bisericii noastre, însă sunt menționate în sinaxare. Cultul lor este mai răspândit în Apus, sfintele trăind în perioada de dinaintea Marii Schisme. Luna martie este dedicată femeilor, iar aceste sfinte…
11:00
„Întoarcerea neîncetată a minții noastre către Dumnezeu”, a fost îndemnul Mitropolitului Teofan al Moldovei și Bucovinei la ultima slujbă a Pavecerniței Mari din prima săptămână a Postului Paștelui. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a tâlcuit îndemnul evanghelic la stăruință în rugăciune: „Căutați și veți afla; cereți și vi se va da vouă; bateți și vi se…
Ieri
09:50
Mesajul Episcopilor Ortodocși Canonici din SUA pentru Duminica Ortodoxiei: Restaurarea icoanelor a fost mai mult decât un eveniment istoric # Basilica.ro
Restaurarea icoanelor a fost mai mult decât un eveniment istoric – a fost restaurarea unității Bisericii însăși, se arată în mesajul pentru Duminica Ortodoxiei, transmis de către Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite ale Americii, din care face parte și Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul român al celor două Americi. Duminica Ortodoxiei este sărbătorită în…
09:50
Atelierul eparhial de lumânări „Sfânta Muceniță Fotini” din Galați și-a cinstit ocrotitoarea # Basilica.ro
Atelierul de lumânări „Sf. Mc. Fotini” din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos și-a sărbătorit joi ocrotitoarea spirituală, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian. Cu acest prilej, au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii atelierului, între care și Arhiepiscopul Antim Nica, în timpul căruia a fost înființată fabrica de lumânări. Arhiepiscopul Casian a evidențiat în predică semnificația numelui…
09:20
Asociația Monumentum a anunțat miercuri că va inaugura, pe 13 martie, la Otaci, în Republica Moldova, un monument în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și în cinstea generalului Stan Poetaș. Monumentul constă într-un crucifix cu o înălțime de 5 metri, sculptat în piatră de calcar și flancat de pereți și stâlpi…
08:40
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Mitropolitul Andrei a oficiat prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat miercuri la Catedrala din Cluj-Napoca, prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare 2026. Citește mai mult. Episcopul Benedict, îndemn către tinerii teologi…
26 februarie 2026
20:00
„Canonul Mare este o școală a responsabilității personale”, a subliniat joi seară arhimandritul Clement Haralam, marele eclesiarh al Catedralei Patriarhale. Părintele a oficiat la Catedrala Patriarhală slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citită ultima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul. Arhimandritul a evidențiat că un lucru esențial pe care Canonul Mare ni-l insuflă…
20:00
Județul Timiș și regiunea Voivodina din Serbia vor desfășura proiecte comune pentru dezvoltarea Banatului # Basilica.ro
Județul Timiș și Regiunea Autonomă Voivodina din Serbia au discutat miercuri și joi despre proiecte comune pentru dezvoltarea Banatului. Demersul a fost consolidat în cadrul primei misiuni economice „Business Bridges – dezvoltarea ospitalității în Banat”. Inițiativa proiectului aparține Corinei Macri, președintele Asociației HORETIM, prin care a subliniat necesitatea relansării colaborării regionale după anul 2023, arătând…
18:50
Primăria Sectorului 2 propune înființarea unei bănci locale de alimente pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile # Basilica.ro
Primăria Sectorul 2 a inițiat un proiect privind înființarea unei bănci locale de alimente, destinat sprijinirii persoanelor aflate în dificultate. Inițiativa urmează să fie supusă votului în ședința Consiliului Local. „Preluăm și adaptăm un model de bune practici care funcționează deja în Sectorul 6. Este un proiect prin intermediul căruia vom avea un sistem organizat,…
18:40
Mitropolitul Andrei a oficiat prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat miercuri la Catedrala din Cluj-Napoca, prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare 2026. „Dăm slavă Bunului Dumnezeu că, încă o dată, am început această perioadă duhovnicească profundă și plină de rugăciune. Cartea din care se oficiază slujbele în această perioadă se numește Triodul, iar…
18:30
La Muzeul Național de Istorie, expoziția „Tronuri domnești și regale” reconstituie povești care au marcat trecutul României # Basilica.ro
Expoziția tematică „Tronuri domnești și regale” a fost deschisă joi la Muzeul Național de Istorie a României și reunește piese de patrimoniu cu o mare valoare istorică, simbolică și artistică. Evenimentul aduce în atenția publicului tronuri care au fost martore ale unor momente definitorii din istoria modernă a statului român. „În expoziție veți descoperi poveștile…
18:10
Regiunea Gastronomică a Europei 2027: În Harghita au fost lansate inițiative pentru păstrarea tradițiilor culinare locale # Basilica.ro
În județul Harghita au fost lansate noi inițiative pentru păstrarea tradițiilor culinare locale. Demersurile au loc în perspectiva anului 2027, când zona geografică va fi Regiune Gastronomică a Europei, titlu pe care l-a obținut în anul 2025. Bíró Barna-Botond, președintele Consiliului Județean Harghita, a subliniat într-o conferință de presă rolul gastronomiei drept un limbaj comun…
17:40
Senatul României: 15 iunie ar putea fi Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 # Basilica.ro
Senatul României a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede instituirea, în data de 15 iunie, a Zilei Naționale a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice. Propunerea a fost votată cu 96 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri, urmând ca decizia să fie înaintată Camerei Deputaților,…
16:50
Neurochirurgul Iustinian Simion va merge în Texas: Programul vizitei include slujbe, conferință și concert psaltic # Basilica.ro
Neurochirurgul Iustinian Simion va participa sâmbătă și duminică la evenimentele prilejuite de hramul Parohiei „Sfântul Ioan Casian și Sfântul Andrei Șaguna” din San Antonio, Texas, fiind prezent alături de Grupul Psaltic „Anastasios” pe care l-a fondat. Într-o declarație acordată pentru Basilica.ro, medicul clujean a precizat că programul manifestărilor va cuprinde slujbe religioase, o conferință și…
15:30
Senatul a adoptat propunerea legislativă care instituie 2027 drept Anul „Ilie Năstase” # Basilica.ro
Senatul României a adoptat, miercuri, propunerea legislativă prin care se instituie 2027 „Anul Ilie Năstase”, informează Agerpres. Proiectul a fost inițiat de 94 de parlamentari și are ca motivație evocarea marilor performanțe reușite de fostul mare sportiv român. În 2027 se vor împlini 60 de ani de la câștigarea primului turneu de tenis din cariera…
14:30
Noi reguli pentru intrarea în Regatul Unit: Cetățenii români vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie # Basilica.ro
Începând cu data de 25 februarie, cetățenii români trebuie să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) înainte de a călători în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Potrivit unui comunicat de presă emis de Ambasada Marii Britanii la București, măsura reprezintă „o etapă importantă a procesului de digitalizare a sistemului de…
14:10
Aproape 9 miliarde de ambalaje au fost returnate în România prin Sistemul de Garanție – Returnare # Basilica.ro
Aproape 9 miliarde de ambalaje au fost colectate prin Sistemul de Garanție – Returnare, a anunțat ReturRo, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare. Mai precis, este vorba despre 8,9 miliarde de ambalaje returnate de către cetățeni, ceea ce reprezintă o cantitate de 647.000 de tone de materiale. Potrivit sursei citate, în luna ianuarie a acestui an au…
14:10
Marșul pentru mame: Tinerii din Statele Unite și Canada sunt invitați să alerge în sprijinul mamelor aflate în dificultate # Basilica.ro
Tinerii din Statele Unite și Canada, cu vârste între 17 și 30 de ani, sunt invitați la „Marșul pentru mame”, o activitate în beneficiul mamelor aflate în dificultate. Manifestarea va avea loc pe toată durata lunii martie și este organizată de Asociația Tinerilor Ortodocși Români din cele două Americi. Organizatorii își propun ca la ediția…
13:20
Episcopul Benedict, îndemn către tinerii teologi din Zalău: Adevărata foame este numai după Dumnezeu # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului i-a îndemnat miercuri pe elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău să descopere sensul autentic al postului și al nevoinței duhovnicești, subliniind că „adevărata foame este numai după Dumnezeu”. Preasfințitul Părinte Benedict a oficiat prima Liturghie a Darurilor înainte sfințite din Postul Mare în Capela „Sfinții Trei Ierarhi” a liceului. Preasfinția…
12:50
Episcopia Canadei organizează seria de conferințe duhovnicești: „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism” # Basilica.ro
Episcopia Canadei a anunțat, miercuri, organizarea unei serii de conferințe duhovnicești, având ca temă generală „Postul Mare și sfințirea vieții omului în familie și monahism”. Conferințele vor fi transmise online prin platformele Zoom și Facebook, începând cu ora 23:00, ora României. Programul începe în Duminica Ortodoxiei, în data de 1 martie, cu conferința „Duminica Ortodoxiei…
11:50
2026 ar putea deveni oficial anul dedicat inventatorului Traian Vuia și informaticianului Grigore Moisil # Basilica.ro
Senatul României a adoptat miercuri, potrivit Agerpres, două proiecte legislative prin care anul 2026 ar putea fi dedicat omagierii inventatorului Traian Vuia, pionier al aviației mondiale, și matematicianului Grigore Constantin Moisil, considerat părintele informaticii românești. Potrivit actului normativ, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora…
11:40
Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române organizează un Târg de Mărțișor în scop caritabil # Basilica.ro
Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române a deschis miercuri Târgul de Mărțișor „Dăruim primăvară, dăruim speranță”, eveniment organizat în scop caritabil, în perioada 25-27 februarie. Fondurile obținute în urma acestei ediții vor fi donate fraților Ioan și Teodor Rusu. Deschiderea evenimentului a fost marcată de o festivitate în care 90 de copii înscriși la grădiniță…
11:40
În ultimul an, Agenția de știri Basilica ți-a pus la dispoziție, aproape în fiecare dimineață, sinteza a 5 știri esențiale publicate în ziua anterioară, reunită sub titlul „Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut”. Lansat din dorința de a oferi un reper într-un flux informațional tot mai aglomerat, proiectul a devenit pentru mulți dintre…
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Comisia Europeană propune eliminarea tarifelor de roaming între UE și țările din Balcanii de Vest # Basilica.ro
Comisia Europeană propune eliminarea tarifelor de roaming între Uniunea Europeană și țările din Balcanii de Vest. Potrivit unui comunicat de presă publicat miercuri, Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pentru integrarea acestora în regimul european „Roam Like at Home”. Măsura ar asigura conectivitate fără…
10:00
Expoziție dedicată artei încondeirii ouălor din România, găzduită de cel mai cunoscut castel din Luxemburg # Basilica.ro
O expoziție dedicată artei românești de încondeiere a ouălor va fi găzduită la castelul Vianden, considerat a fi cel mai cunoscut castel din Luxemburg. Potrivit Ambasadei României în Luxemburg, expoziția va avea loc în perioada 28 martie – 15 aprilie, în Sala Cavalerilor din incinta castelului. Manifestarea este organizată cu sprijinul Muzeului Național al Satului…
09:00
Preasfințitul Părinte Lucian aniversează joi 20 de ani de la întronizarea ca Episcop al Caransebeșului. Biografie Preasfințitul Părinte Lucian Mic s-a născut la 9 septembrie 1970, în municipiul Arad, județul Arad, fiind fiul lui Teodor și al Mariei Mic. La Sfântul Botez a primit numele Lucian. A urmat Școala Generală nr. 10 din Arad între…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei 2026: Biserica apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om În tradiționalul mesaj pastoral la Duminica Ortodoxiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române…
08:40
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji, alături de ierarhii ortodocși din Marea Britanie și Irlanda, la Vecernia Pan-Ortodoxă dedicată Duminicii Ortodoxiei. Slujba va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00, la Catedrala „Înțelepciunea Dumnezeiască” (Hagia Sophia) din Londra. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Thyateirei și Marii Britanii (Patriarhia Ecumenică)…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.