Armata israeliană anunţă că a vizat ”zeci de obiective militare” în Iran. SUA au atacat în Iran de pe mare

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că nu se taie norma de hrană pentru militari, dar a recunoscut că s-a pus această problemă şi începuseră să se facă scenarii despre cum se poate implementa. El a precizat că această idee nu a venit de la premierul Ilie Bolojan şi că i-a arătat acestuia date din minister, iar premierul a acceptat argumentele pentru care norma de hrană nu trebuie tăiată.