Explozii la Ierusalim după ce sirene răsună în două rânduri. Iranul a tras al doilea val de rachete către Israel, anunţă armata israeliană

09:40

Parcarea de la staţia de plecare a telegondolei Sinaia, care urcă până la 1400 de metri altitudine, în Bucegi, iar de acolo până la domeniul schiabil situat la peste 2000 de metri altitudine a devenit neîncăpătoare, sâmbătă, la mai puţin de o oră de la punerea în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu. Sute de turişti merg la schi şi snowboard la Sinaia, unde condiţiile sunt excelente