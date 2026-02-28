Cinci eleve, ucise la o şcoală de fete în sudul Iranului, la Minab, unde se află o bază a Gardienilor Revoluţiei. un bărbat rănit în nordul Israelului, într-un apartament, la etajul 20 al unui bloc turn. Un mort în EAU

12:50

Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine că actuala conducere militară a Clubului Steaua a pus, ”din pix”, o chirie mai mare cu 10.000 de euro pentru stadionul din Ghencea decât suma pe care o percepe Primăria Capitalei pentru Arena Naţională. De asemenea, echipa de handbal Steaua a plătit o sumă de cinci ori mai mare pentru a închiria sala de sport din comuna Chiajna, aflată lângă Capitală, dezvăluie ministrul Apărării. Cât despre echipa de fotbal Steaua, Radu Miruţă susţine că soluţia ar fi o asociere cu o firmă privată, astfel încât clubul să poată promova în prima ligă. ”E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată şi decide. Dar ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”, a spus Radu Miruţă, la Prima TV.