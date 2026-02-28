Cinci eleve, ucise la o şcoală de fete în sudul Iranului, la Minab, unde se află o bază a Gardienilor Revoluţiei. un bărbat rănit în nordul Israelului, într-un apartament, la etajul 20 al unui bloc turn. Un mort în EAU
News.ro, 28 februarie 2026 13:20
Cinci eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relatează The Associated Press.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
13:30
Neymar, alături de Vinicius în scandalul de rasism: I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel # News.ro
Neymar a mărturisit că i-a sfătuit lui Vinicius să repete celebrarea sa în meciul retur din Liga Campionilor dintre Real Madrid şi Benfica, după scandalul de rasism cu argentinianul Gianluca Prestianni la meciul tur.
Acum 15 minute
13:20
Cinci eleve, ucise la o şcoală de fete în sudul Iranului, la Minab, unde se află o bază a Gardienilor Revoluţiei. un bărbat rănit în nordul Israelului, într-un apartament, la etajul 20 al unui bloc turn. Un mort în EAU # News.ro
Cinci eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relatează The Associated Press.
Acum 30 minute
13:10
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 19-a a Ligii a II-a:
Acum o oră
13:00
Ministrul Apărării: La Parlament e mai scumpă mâncarea decât la restaurant. N-am prins sumele de 3,23 lei / Cât a plătit pe o lună la popotă - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine că mâncarea la Parlament a devenit mai scumpă decât la restaurant. ”N-am prins niciodată sumele alea cu 3,23 lei, cu 7,23 lei”, susţine Miruţă, deputat USR din 2020. Actualul ministru al Apărării spune că mănâncă la popotă, unde a plătit 270-300 de lei pentru o lună întreagă.
13:00
Iranul a făcut pregătiri de război cu miliţii proiraniene din Irak, în vederea ţintirii unor forţe şi interese americane în Kurdistanul irakian şi Iordania vecină, dezvăluie AP # News.ro
Oficiali iranieni au participat la o reuniune, în urmă cu două luni, cu reprezentanţi ai unor miliţii irakiene afiliate Iranului, în vederea întocmirii unor planuri de răspuns, în cazul atacării Iranului şi în vederea repartizării unor sarcini grupărilor armate irakiene, declară doi reprezentanţi ai unora dintre miliţiile irakiene susţinute de Iran, relatează The Associated Press.
12:50
Israelul le ordonă pe X iranienilor să evacueze zonele din apropierea instalaţiilor militare în Iran # News.ro
Armata israeliană cere, într-un avertisment în persană, evacuarea imediată a zonelor situate în apropierea instalaţiilor de producţie de armament în Iran, relatează The Associated Press.
12:50
Ministrul Apărării, despre clubul Steaua: Au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să închirieze stadionul. Diurne de 22.000 de euro peste lege. Au închiriat sala din Chiajna cu un preţ de cinci ori mai mare - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine că actuala conducere militară a Clubului Steaua a pus, ”din pix”, o chirie mai mare cu 10.000 de euro pentru stadionul din Ghencea decât suma pe care o percepe Primăria Capitalei pentru Arena Naţională. De asemenea, echipa de handbal Steaua a plătit o sumă de cinci ori mai mare pentru a închiria sala de sport din comuna Chiajna, aflată lângă Capitală, dezvăluie ministrul Apărării. Cât despre echipa de fotbal Steaua, Radu Miruţă susţine că soluţia ar fi o asociere cu o firmă privată, astfel încât clubul să poată promova în prima ligă. ”E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată şi decide. Dar ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”, a spus Radu Miruţă, la Prima TV.
12:50
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Preşedinta Comisiei Europene şi preşedintele Consiliului European: Evoluţiile din Iran, extrem de îngrijorătoare/ Apel la toate părţile la maximă reţinere, protejarea civililor şi să respectarea dreptului internaţional # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene Ursul von der Leyen şi preşedintele Consiliului Europene Antonio Costa califică evoluţiile din Iran ca fiind ”extrem de îngrijorătoare/” şi fac apel la toate părţile ă dea dovadă de maximă reţinere, să protejeze civilii şi să respecte pe deplin dreptul internaţional.
12:50
Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent. Activele totale au urcat cu 18%, la 5,3 miliarde lei # News.ro
Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent, în timp ce venitul net bancar a ajuns la 251,5 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de 2024. La 31 decembrie 2025, Patria Bank a raportat active totale de 5,299 miliarde lei, în creştere cu 18% faţă de 31 decembrie 2024 (4,486 miliarde lei), evoluţie susţinută de dinamica solidă a creditării şi de creşterea plasamentelor în instrumente cu risc redus.
12:40
”A venit timpul să ne apărăm patria”, îndeamnă Ministerul iranian de Externe, care avertizează că Iranul nu va ezita să ”răspundă decisiv agresorilor cu deplină autoritate” # News.ro
Iranul nu va ezita în răspunsul său la noua agresiune israeliană şi americană, subliniază sâmbătă Ministerul iranian e Externe, relatează The Associated Press.
12:40
Radu Miruţă explică de ce USR pune la Avocatul Poporului o pensionară specială: Toţi oamenii din sistem sunt implicit toxici, corupti şi netrebnici? E o greşeală - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine că nu toţi pensionarii speciali sunt ”toxici, corupţi şi netrebnici”. Afirmaţia vine în contextul în care USR o susţine pentru funcţia de Avocat al Poporului pe Roxana Rizoiu, fost funcţionar în Ministerul Justiţiei şi în Ministerul de Externe. Rizoiu s-a pensionat la vârsta de 50 de ani şi este beneficiară de pensie specială. ”Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”, a explicat Radu Miruţă.
Acum 2 ore
12:30
Miruţă: Avem o industrie de armament captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri / Nu mă pot duce să mă lupt pentru a aduce bani în România şi ei să aterizeze într-o entitate care abia aşteaptă să îi spargă prin toate direcţiile # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că industria de armament din ţara noastră este captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri. El a precizat că trebuie să ia măsuri atunci când constată nereguli deoarece nu se poate lupta să aducă bani în România şi ei să aterizeze într-o entitate care de-abia aşteaptă să îşi frece mâinile şi ”să îi spargă prin toate direcţiile”.
12:30
Ambasadele şi consulatele SUA în Qatar, EAU, Bahrain, Iordania şi Israel au cerut personalului şi tuturor americanilor să se adăpostească ”până la noi ordine” # News.ro
Ambasadele şi consulatele Satelor Unite în Qatar, Emiratele Arbe Unite (EAU), Bahrain, Iordania şi Israel au anunţat pe reţele de socializare că au cerut membrilor personalului lor să se adăpostească şi că le recomandă tuturor americanilor ”să facă acelaşi lucru până la noi ordine”, relatează The Associated Press.
12:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul: Wizz Air suspendă toate zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, până la data de 7 martie inclusiv # News.ro
Compania aeriană Wizz Air anunţă că, în urma recentei escaladări a situaţiei de securitate din Iran, suspendă toate zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv.
12:30
Radu Miruţă: România are obligaţia să facă tot ce ţine de ea pentru a se apăra până la un anumit nivel, în funcţie de ameninţări / Sunt ameninţări pe care le gestionează 100% singură # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că România are obligaţia să facă tot ce depinde ea pentru a se apăra până la un anumit nivel, în funcţie de ameninţări. El a precizat că sunt ameninţări pe care România le gestionează singură 100%, iar în cazul ameninţărilor pe care o ţară nu le poate gestiona singură interveni apărarea comună a NATO.
12:20
Ministrul Apărării: Nu se taie norma de hrană pentru militari / S-a pus această problemă / Ideea nu a venit de la Bolojan / I-am arătat premierului date din minister şi a acceptat aceste argumente # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că nu se taie norma de hrană pentru militari, dar a recunoscut că s-a pus această problemă şi începuseră să se facă scenarii despre cum se poate implementa. El a precizat că această idee nu a venit de la premierul Ilie Bolojan şi că i-a arătat acestuia date din minister, iar premierul a acceptat argumentele pentru care norma de hrană nu trebuie tăiată.
12:20
Inter Miami va sărbători primul său titlu de campioană MLS, câştigat în decembrie 2025 cu o victorie cu 3-1 împotriva Vancouver Whitecaps, printr-o vizită la Casa Albă la 5 martie, au anunţat, vineri, The Athletic şi Miami Herald.
12:20
Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: România este o ţară sărăcită, nu săracă / Au venit unii certaţi cu şcoala, paraşutaţi politic în câte o funcţie şi au început să împartă bani în stânga şi dreapta / Mulţi bani, împărţiţi în bătaie de joc, fără legături cu # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că România nu este o ţară săracă, este o ţară sărăcită deoarece ”au venit unii certaţi cu şcoala, care nu au reuşit să facă în viaţă nimic” şi care au fost paraşutaţi politic în câte o funcţie şi au început să împartă bani în stânga şi în dreapta. Radu Miruţă a precizat că mulţi bani au fost împărţiţi în bătaie de joc, fără legături cu economia şi cu criterii financiare., nominalizând PSD şi PNL.
12:20
Radu Miruţă: Vârsta medie de pensionare în MApN a fost de 52 de ani, în condiţiile în care vârsta minimă era de 48 de ani / Pensia medie în Ministerul Apărării este 5.008 lei # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că vârsta medie de pensionare în Ministerul Apărării Naţionale a fost de 52 de ani, în condiţiile în care militarii se puteau pensiona la 48 de ani. El a mai precizat că vârsta medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei.
12:10
Radu Miruţă: Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea tineri care vin în Armată, dar nu forţaţi, ci voluntar / Încercăm să scoatem între 1000 şi 3000 de poziţii pentru armata voluntară, în funcţie de banii primiţi de la Finanţe # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi. El a explicat că pentru armata voluntară ar putea fi între 1000 şi 3000 de poziţii, în funcţie de câţi bani vor fi alocaţi de către Ministerul Finanţelor.
12:10
Cartierul general al Flotei a V-a americane în Bahrain, atacat cu rachete iraniene. Explozii la Manama, în Kuwait, Qatar, Siria şi Liban. EAU îşi închide spaţiul aerian # News.ro
Cartierul general al celei de-a 5-a Flote a marinei americane (US Navy) a fost atacat cu rachetă, anunţă Bahrainul, relatează The Associated Press.
12:00
Israelul şi SUA au atacat Iranul - MAE recomandă evitarea călătoriilor în Israel / Recomandări pentru românii care se află în Israel # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea călătoriilor în Israel după ce Israelul ăi SUA au lansat atacuri asupra Iranului, care a lansat la rândul său atacuri către Israel.
11:50
Armata israeliană anunţă că a vizat ”zeci de obiective militare” în Iran. SUA au atacat în Iran de pe mare # News.ro
Armata israeliană anunţă sâmbătă că a vizat ”zeci de obiective militare” pe teritoriul iranian, într-un atac desfăşurat după luni de planificare cu Statele Unite, relatează AFP.
11:50
Israelul şi SUA au atacat Iranul: TAROM suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv , în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv / Ce opţiuni au pasagerii afectaţi # News.ro
Compania TAROM anunţă că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv , în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce Israelul şi-a închis spaţiul aerian pentru zborurile civile.
11:40
Două explozii puternice la Jalalabad, în Afganistan. SUA susţin ”dreptul Pakistanului de a se apăra de atacuri talibane”, anunţă numărul trei de la Departamentul de Stat, Allison Hooker # News.ro
Două explozii puternice au răsunat sâmbătă dimineaţa la Jalalabad, în estul Afganistanului, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, la o zi după bombardamente pakistaneze în mai multe oraşe afgane, relatează AFP.
Acum 4 ore
11:20
Explozii la Ierusalim după ce sirene răsună în două rânduri. Iranul a tras al doilea val de rachete către Israel, anunţă armata israeliană # News.ro
Mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirene au răsunat în oraş, transmit jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului.
11:20
MotoGP: Spaniolul Pedro Acosta a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Thailandei, prima etapă a sezonului # News.ro
Spaniolul Pedro Acosta s-a impus, sâmbătă, în primul sprint al sezonului la MotoGP, în Thailanda, profitând de o penalizare aplicată compatriotului său Marc Marquez (Ducati) în timpul unei depăşiri asupra pilotului KTM.
11:20
Pentagonul numeşte operaţiunile din Iran Operaţiunea ”Epic Fury”, iar Israelul îşi numeşte misiunea ”Lion’s Roar” # News.ro
Pentagonul a numit operaţiunile de luptă în Iran ”Operaţiunea Furia Epică” (”Operation Epic Fury”), relatează The Associated Press.
11:10
Şofer turc, arestat preventiv în România sub acuzaţia de trafic de migranţi. El transporta mobilă şi a fost prins de poliţiştii la Vama Giurgiu, având ascuns în cabina TIR-ului un bărbat cu document de identitate expirat şi fără viză - FOTO # News.ro
Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România, într-un dosar în care este anchetat pentru trafic de migranţi. Şoferul a fost oprit pentru control de către poliţiştii de frontieră din Giurgiu, iar în urma verificărilor, în cabina autotrenului a fost găsit un bărbat ascuns sub salteaua patului.
11:10
Explozii la Ierusalim după ce sirene răsună în două rânduri. Iranul a tras al doilea val de rachete către Israel, anunţ armata israeliană # News.ro
Mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirene au răsunat în oraş, transmit jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului.
10:50
Israelul şi SUA au atacat Iranul: Netanyahu - Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare / Operaţiunea declanşată se numeşte „Răgetul leului” # News.ro
Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat că Washingtonul şi Israelul au lansat o „operaţiune” pentru a elimina ameninţarea existenţială reprezentată de regimul terorist din Iran.
10:40
Jocurile Paralimpice de iarnă. România, reprezentată de doi sportivi. Când vor intra în competiţie # News.ro
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling.
10:30
Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că mai multe rachete au fost lansate din Iran către Israel.
10:30
Israelul a atacat Iranul - Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - E de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv să fie afectate. Decocamdată nu sunt anulări / O cursă spre Abu Dhabi s-a întors, din motive de siguranţă # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă sâmbătă că, pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate, însă decocamdată nu sunt anulări. În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate patru curse spre şi dinspre Tel Aviv. O cursă Animawings Bucureşti – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.
10:10
Israelul a atacat Iranul: Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian este „teafăr şi nevătămat” # News.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian este „teafăr şi nevătămat”, a raportat sâmbătă agenţia oficială de presă Irna, după atacurile israeliano-americane asupra Teheranului şi a mai multor oraşe din Iran.
10:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
10:00
Israelul a atacat Iranul: Teheranul va riposta în mod „copleşitor”, afirmă un oficial iranian # News.ro
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleşitor” la atacurile israeliano-americane.
09:50
UPDATE - Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Explozii la Teheran. Trump confirmă implicarea SUA/ Spaţiul aerian al Israelului, închis pentru zboruri civile/ Liderul suprem Ali Khamenei, dus într-un loc sigur # News.ro
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, în contextul atacului care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul. Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
09:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
09:40
Iranul şi Irakul şi-au închis spaţiile aeriene. După Teheran, mai multe explozii auzite în alte mari oraşe iraniene / Serviciile de telefonie mobilă, tăiate în Iran # News.ro
Iranul şi-a închis spaţiul aerian până la noi ordine, a anunţat autoritatea aviaţiei civile, potrivit AFP.
09:40
Risc crescut de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Avertizarea, valabilă până în seara zilei de 2 matie # News.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
09:40
Parcarea de la staţia de plecare a telegondolei Sinaia, neîncăpătoare. Sute de turişti merg la schi, condiţiile fiind excelente pentru sporturile de iarnă - FOTO # News.ro
Parcarea de la staţia de plecare a telegondolei Sinaia, care urcă până la 1400 de metri altitudine, în Bucegi, iar de acolo până la domeniul schiabil situat la peste 2000 de metri altitudine a devenit neîncăpătoare, sâmbătă, la mai puţin de o oră de la punerea în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu. Sute de turişti merg la schi şi snowboard la Sinaia, unde condiţiile sunt excelente
Acum 6 ore
09:20
UPDATE - Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Explozii la Teheran. Operaţiunea, planificată în coordonare cu Washingtonul / Spaţiul aerian al Israelului, închis pentru zboruri civile/ Liderul suprem Ali Khamenei, dus într-un loc sigur # News.ro
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, în contextul atacului care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
09:20
Israelul a atacat Iranul: Operaţiunea ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul/ Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur # News.ro
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
09:20
FC Barcelona: Gerard Martin a primit un cadou de la Paolo Maldini. Jucătorului spaniol i se mai spune şi „Gerard Maldini” # News.ro
Poreclit „Gerard Maldini” în vestiarul echipei FC Barcelona, Gerard Martin a publicat o fotografie pe Instagram în care apare un tricou cu autograf primit de la Paolo Maldini.
09:10
Israelul a atacat Iranul: Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur / Operaţiunea ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul # News.ro
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
09:00
UPDATE - Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Mai multe explozii înregistrate la Teheran / Spaţiul aerian al Israelului pentru zborurile civile a fost închis # News.ro
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa.
08:50
Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Mai multe explozii înregistrate la Teheran # News.ro
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa.
08:50
Comisia Europeană a lansat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului. Măsurile vizează anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online şi offline, răspunsul la ameninţări şi atacuri # News.ro
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie. Determinată de utilizarea abuzivă tot mai frecventă a tehnologiilor digitale, de la reţelele sociale şi inteligenţa artificială până la armele imprimate 3D şi drone, de radicalizarea în creştere a minorilor, dar şi de evoluţiile geopolitice şi implicarea actorilor statali şi nestatali, agenda este structurată pe şase piloni: anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online, protejarea persoanelor în mediul fizic, răspunsul la ameninţări şi atacuri, cooperarea cu partenerii internaţionali.
08:40
Problemele unuia dintre cei mai mari creditori privaţi din SUA, Blue Owl, zguduie o piaţă de 2 trilioane de dolari # News.ro
Industria de credit privat din SUA, evaluată la aproximativ 2 trilioane de dolari, se confruntă cu noi tensiuni după problemele apărute la Blue Owl Capital, unul dintre cei mai mari creditori privaţi de pe piaţă. Sectorul era deja afectat de îngrijorări legate de evaluări, transparenţă şi recentele cazuri de insolvenţă, precum falimentul furnizorului auto First Brands, transmite Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.