MotoGP: Spaniolul Pedro Acosta a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Thailandei, prima etapă a sezonului
News.ro, 28 februarie 2026 11:20
Spaniolul Pedro Acosta s-a impus, sâmbătă, în primul sprint al sezonului la MotoGP, în Thailanda, profitând de o penalizare aplicată compatriotului său Marc Marquez (Ducati) în timpul unei depăşiri asupra pilotului KTM.
Acum 5 minute
12:00
Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea călătoriilor în Israel după ce Israelul ăi SUA au lansat atacuri asupra Iranului, care a lansat la rândul său atacuri către Israel.
Acum 15 minute
11:50
Armata israeliană anunţă sâmbătă că a vizat ”zeci de obiective militare” pe teritoriul iranian, într-un atac desfăşurat după luni de planificare cu Statele Unite, relatează AFP.
11:50
Compania TAROM anunţă că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv , în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce Israelul şi-a închis spaţiul aerian pentru zborurile civile.
Acum 30 minute
11:40
Două explozii puternice au răsunat sâmbătă dimineaţa la Jalalabad, în estul Afganistanului, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, la o zi după bombardamente pakistaneze în mai multe oraşe afgane, relatează AFP.
Acum o oră
11:20
Mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirene au răsunat în oraş, transmit jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului.
11:20
Spaniolul Pedro Acosta s-a impus, sâmbătă, în primul sprint al sezonului la MotoGP, în Thailanda, profitând de o penalizare aplicată compatriotului său Marc Marquez (Ducati) în timpul unei depăşiri asupra pilotului KTM.
11:20
Pentagonul a numit operaţiunile de luptă în Iran ”Operaţiunea Furia Epică” (”Operation Epic Fury”), relatează The Associated Press.
11:10
Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România, într-un dosar în care este anchetat pentru trafic de migranţi. Şoferul a fost oprit pentru control de către poliţiştii de frontieră din Giurgiu, iar în urma verificărilor, în cabina autotrenului a fost găsit un bărbat ascuns sub salteaua patului.
11:10
Mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirene au răsunat în oraş, transmit jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului.
Acum 2 ore
10:50
Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat că Washingtonul şi Israelul au lansat o „operaţiune” pentru a elimina ameninţarea existenţială reprezentată de regimul terorist din Iran.
10:40
Jocurile Paralimpice de iarnă. România, reprezentată de doi sportivi. Când vor intra în competiţie # News.ro
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling.
10:30
Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că mai multe rachete au fost lansate din Iran către Israel.
10:30
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă sâmbătă că, pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate, însă decocamdată nu sunt anulări. În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate patru curse spre şi dinspre Tel Aviv. O cursă Animawings Bucureşti – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.
10:10
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian este „teafăr şi nevătămat”, a raportat sâmbătă agenţia oficială de presă Irna, după atacurile israeliano-americane asupra Teheranului şi a mai multor oraşe din Iran.
Acum 4 ore
10:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
10:00
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleşitor” la atacurile israeliano-americane.
09:50
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, în contextul atacului care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul. Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
09:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
09:40
Iranul şi-a închis spaţiul aerian până la noi ordine, a anunţat autoritatea aviaţiei civile, potrivit AFP.
09:40
Risc crescut de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Avertizarea, valabilă până în seara zilei de 2 matie # News.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
09:40
Parcarea de la staţia de plecare a telegondolei Sinaia, neîncăpătoare. Sute de turişti merg la schi, condiţiile fiind excelente pentru sporturile de iarnă - FOTO # News.ro
Parcarea de la staţia de plecare a telegondolei Sinaia, care urcă până la 1400 de metri altitudine, în Bucegi, iar de acolo până la domeniul schiabil situat la peste 2000 de metri altitudine a devenit neîncăpătoare, sâmbătă, la mai puţin de o oră de la punerea în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu. Sute de turişti merg la schi şi snowboard la Sinaia, unde condiţiile sunt excelente
09:20
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, în contextul atacului care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
09:20
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
09:20
Poreclit „Gerard Maldini” în vestiarul echipei FC Barcelona, Gerard Martin a publicat o fotografie pe Instagram în care apare un tricou cu autograf primit de la Paolo Maldini.
09:10
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
09:00
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa.
08:50
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa.
08:50
Comisia Europeană a lansat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului. Măsurile vizează anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online şi offline, răspunsul la ameninţări şi atacuri # News.ro
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie. Determinată de utilizarea abuzivă tot mai frecventă a tehnologiilor digitale, de la reţelele sociale şi inteligenţa artificială până la armele imprimate 3D şi drone, de radicalizarea în creştere a minorilor, dar şi de evoluţiile geopolitice şi implicarea actorilor statali şi nestatali, agenda este structurată pe şase piloni: anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online, protejarea persoanelor în mediul fizic, răspunsul la ameninţări şi atacuri, cooperarea cu partenerii internaţionali.
08:40
Problemele unuia dintre cei mai mari creditori privaţi din SUA, Blue Owl, zguduie o piaţă de 2 trilioane de dolari # News.ro
Industria de credit privat din SUA, evaluată la aproximativ 2 trilioane de dolari, se confruntă cu noi tensiuni după problemele apărute la Blue Owl Capital, unul dintre cei mai mari creditori privaţi de pe piaţă. Sectorul era deja afectat de îngrijorări legate de evaluări, transparenţă şi recentele cazuri de insolvenţă, precum falimentul furnizorului auto First Brands, transmite Reuters.
08:20
Billie Jean King: A fost neplăcut să aud membrii echipei masculine de hochei a SUA râzând la o glumă făcută de Trump pe seama echipei feminine de hochei # News.ro
Marea jucătoare americană de tenis Billie Jean King şi-a exprimat părerea cu privire la controversa din jurul echipei masculine de hochei pe gheaţă a Statelor Unite, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, după ce jucătorii au râs la o glumă făcută de preşedintele Donald Trump pe seama echipei feminine, de asemenea medaliată cu aur, informează Reuters.
Acum 6 ore
07:50
Centrul Infotrafic - Trafic rutier afectat de ceaţă în zece judeţe / Restricţii pe A1 Sibiu - Deva, din cauza unui incendiu izbucnit la un autoturism # News.ro
Traficul rutier este afectat de ceaţă în zece judeţe sâmbătă dimineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR. De asemenea, sunt restricţii de trafic pe A1 Sibiu - Deva, din cauza unui incendiu izbucnit la un autoturism.
07:40
Bobby J. Brown, actor american cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit într-un incendiu. Este al treilea membru al distribuţiei celebrului serial HBO care a murit în decurs de aproximativ două luni # News.ro
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire” a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial HBO care s-a stins din viaţă începând din decembrie, conform The Guardian.
07:30
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire” a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial HBO care s-a stins din viaţă începând din decembrie, conform The Guardian.
07:30
Nominalizarea lui Kevin Warsh la şefia Rezervei federale întâmpină obstacole, pe măsură ce mandatul lui Jerome Powell se apropie de final # News.ro
Preşedintele Donald Trump nu a trimis încă oficial către Senat nominalizarea lui Kevin Warsh pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Federal Reserve, o întârziere neobişnuită care amplifică incertitudinea într-un proces deja umbrit de acuzaţii de presiune politică asupra băncii centrale, relatează Reuters.
07:20
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit în Bolivia avariind mai multe vehicule pe o autostradă / Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele - VIDEO # News.ro
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
07:10
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
07:00
Piaţa smartphone-urilor se pregăteşte pentru ”cel mai puternic declin din istorie” în 2026 # News.ro
Analiştii avertizează că piaţa globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum, pe fondul crizei tot mai acute de cipuri de memorie, care împinge în sus preţurile dispozitivelor, transmite CNBC.
06:50
Zelenski, către Rutte: Disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului depinde în mare măsură de SUA # News.ro
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întâlnirea echipei ucrainene cu partea americană şi despre pregătirea unui format trilateral pentru convorbirile de pace, relatează Ukrinform.
06:40
Neil Sedaka, cântăreţul şi compozitorul a zeci de hituri din anii ’60 şi ’70, a murit la vârsta de 86 de ani # News.ro
Neil Sedaka, cântăreţ şi compozitor de succes, artist de top în primii ani ai rock ‘n’ roll-ului, cu un al doilea val de popularitate în anii 1970, a murit, anunţă CNN.
06:20
FMI: Este esenţial ca Ucraina să avanseze cu reformele asumate în cadrul împrumutului de 8,1 miliarde de dolari # News.ro
Fondul Monetar Internaţional avertizează că autorităţile ucrainene trebuie să implementeze rapid reformele structurale convenite în noul pachet de finanţare de 8,1 miliarde de dolari, aprobat joi de boardul instituţiei, transmite Reuters.
Acum 8 ore
06:00
Un adolescent de 17 ani, arestat în Norvegia, suspectat de un plan de atentat la Centrul de Război Interarme al NATO Jåttå, la Stavanger. El a fost văzut la şcoală cu steagul grupării Statul Islamic # News.ro
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani, suspectat de plănuirea unui atentat cu explozivi la o instalaţie NATO, în sud-vestul ţării, potrivit postului public NRK, relatează AFP.
05:40
Trump spune că tarifele ar putea ”înlocui substanţial” impozitul pe venit; Experţii demontează ideea # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reluat, în discursul despre Starea Naţiunii din această săptămână, ideea că ”tarifele plătite de alte ţări vor putea, la fel ca în trecut, să înlocuiască substanţial sistemul modern de impozitare a veniturilor”, dar analiştii sunt sceptici, relatează CNBC.
05:10
Cotaţiile petrolului au urcat vineri cu aproximativ 3%, în condiţiile în care traderii se pregătesc pentru posibile perturbări ale ofertei după ce Statele Unite şi Iranul au decis să prelungească discuţiile nucleare şi să le reia săptămâna viitoare, transmite Reuters.
Acum 12 ore
02:20
Preşedintele SUA Donald Trump a recunoscut vineri că se confruntă cu o alegere dificilă privind modul în care va gestiona relaţia cu Iranul, după ce eforturile diplomatice s-au dovedit nesatisfăcătoare, relatează CNN.
02:00
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că are în vedere o ”preluare paşnică a controlului” Cubei, fără să facă precizări cu privire la modalităţile unei astfel de operaţiuni, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra liderilor insulei comuniste, relatează AFP.
02:00
Iranul acceptă, în negocierile cu SUA, să nu stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului. El estimează că toate problemele referitoare la un acord pot fi soluţionate ”amiabil şi în mod exhaustiv” în termen de trei luni # News.ro
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite, relatează AFP.
01:50
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite, relatează AFP.
01:10
Donald Trump ordonă administraţiei sale, pe Truth Social, ”să înceteze imediat” să folosească inteligenţa artificial a Anthropic # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ordonă vineri administraţiei sale ”să înceteze imediat orice utilizare” a inteligenţei artificiale (AI) a Anthropic, după ce start-up-ul din California a refuzat să-şi deschidă inteligenţa artificială armatei americane, relatează AFP.
01:00
SUA înscriu Iranul pe lista neagră a a ţărilor care practică ”detenţii nejustificate” şi le cer americanilor care se află în Iran ”să plece imediat” # News.ro
Statele Unite au înscris în mod oficial Iranul pe lista neagră a ţărilor care practică ”detenţii nejustificate” şi le cer cetăţenilor americani care se află în Iran ”să plece imediat”, în contextul în care Washingtonul ia în calcul atacuri împotriva Teheranului, relatează AFP.
00:40
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că are în vedere o ”preluare paşnică a controlului” Cubei, fără să facă precizări cu privire la modalităţile unei astfel de operaţiuni, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra liderilor insulei comuniste, relatează AFP.
