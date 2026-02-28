Radu Miruţă: România este o ţară sărăcită. Unii certaţi cu şcoala au împărțit bani în stânga și-n dreapta
ObservatorNews, 28 februarie 2026 14:50
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România nu este o țară săracă, ci una sărăcită. El a susținut că în funcții publice au ajuns, pe criterii politice, persoane slab pregătite și care au gestionat resursele statului în mod iresponsabil, direcționând fonduri fără o strategie clară.
