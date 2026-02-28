Radu Miruţă: România este o ţară sărăcită. Unii certaţi cu şcoala au împărțit bani în stânga și-n dreapta

20:40

Acordul Mercosur intră în vigoare. Anunţul a fost făcut chiar de către şefa comisiei europene, Ursula von der Leyen, după ce Argentina şi Uruguay au ratificat acordul cu blocul comunitar. Comisia avea mandat să aplice acordul chiar dacă parlamentarii europeni au decis să-l trimită la Curtea de Justiţie. Vestea nu a picat bine pentru fermierii români care spun că, deşi au fost adoptate clauze care să îi protejeze, produsele din Mercosur tot le vor face concurenţă neloială, iar importurile mult mai ieftine riscă să îi falimenteze.