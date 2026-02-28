O mamă din New Jersey a cumpărat o statuetă cu 25 de dolari și a descoperit că este o piesă rară semnată de Piero Fornasetti
Adevarul.ro, 28 februarie 2026 15:00
O femeie a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a cumpărat, cu doar 25 de dolari, o statuetă din ceramică la o licitație imobiliară. Obiectul s-a dovedit a fi o piesă autentică realizată de celebrul artist italian Piero Fornasetti, iar valoarea sa ar putea ajunge astăzi la 3.000 de dolari.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
15:00
Cel puțin 51 de eleve au murit și alte zeci au fost rănite după un bombardament israelian asupra unei școli din Iran # Adevarul.ro
51 de eleve au fost ucise și 60 au fost rănite în urma unui atac atribuit Israelului care distrus o școală elementară de fete din Minab, provincia Hormozgan, sudul Iranului, conform rapoartelor agențiilor de stat iraniene.
15:00
O mamă din New Jersey a cumpărat o statuetă cu 25 de dolari și a descoperit că este o piesă rară semnată de Piero Fornasetti # Adevarul.ro
O femeie a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a cumpărat, cu doar 25 de dolari, o statuetă din ceramică la o licitație imobiliară. Obiectul s-a dovedit a fi o piesă autentică realizată de celebrul artist italian Piero Fornasetti, iar valoarea sa ar putea ajunge astăzi la 3.000 de dolari.
Acum 30 minute
14:45
Război fără mască: alianța SUA–Israel intră în acțiune. Scutul de la Deveselu, posibil punct sensibil în noua ecuație de securitate # Adevarul.ro
În timp ce sirenele continuă să sune în Tel Aviv și fumul se ridică deasupra Teheranului, lumea așteaptă să vadă dacă diplomația mai are vreun loc la masa negocierilor sau dacă 2026 va rămâne în istorie drept anul marelui război din Orientul Mijlociu.
14:45
Putin „își roade unghiile”, în timp ce SUA și Israelul lovesc Iranul. Experții avertizează: „Rusia va pierde un partener militar vital” # Adevarul.ro
Vladimir Putin își „roade unghiile” pe fondul atacurilor americane asupra Iranului, spune un expert în securitate. Acesta susține că pierderea acestui aliat ar putea slăbi poziția strategică a Rusiei.
Acum o oră
14:30
Iranul a lansat primul său atac cu drone la scară largă asupra Israelului, folosind „zeci de drone de atac”, a anunțat armata iraniană.
14:15
Teodora Tompea a anunțat oficial că părăsește Digi24: „Primăvara vine cu un nou început, aștept cu nerăbdare” # Adevarul.ro
După o carieră de succes la Digi24, unde a prezentat știri și a moderat emisiuni de dezbatere, Teodora Tompea se alătură Antena 1 pentru ediția de după-amiază a Observatorului.
Acum 2 ore
14:00
Radu Miruță: Mâncarea de la Parlament a devenit mai scumpă decât la restaurant. „N-am prins niciodată ciorba la 3,23 lei” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că prețurile de la cantina Parlamentului nu mai sunt deloc mici și că, în prezent, o masă acolo ar costa mai mult decât la un restaurant din apropiere.
14:00
Șeful Gărzii Revoluționare Islamice din Iran ar fi fost ucis, iar palatul ayatollahului Khamenei, distrus, susțin israelienii # Adevarul.ro
Israelul afirmă că generalul Mohammad Pakpour, comandantul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a murit în prima serie de lovituri coordonate lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran.
13:45
O bacterie obișnuită ascunde un virus necunoscut care ar putea fi legat de apariția cancerului # Adevarul.ro
O echipă internațională de cercetători a descoperit un virus necunoscut până acum, care trăiește în interiorul bacteriilor intestinale și ar putea fi legat de apariția cancerului colorectal, unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer din țările dezvoltate.
13:45
Sărmășan forțează mâna celor de la CFR! Clubul riscă o depunctare masivă după scandalul cu impresarul suspendat pentru pariuri. Verdict dur de la TAS # Adevarul.ro
CFR Cluj se află pe loc de play-off după șapte victorii consecutive, dar riscă să fie depunctată în perioada următoare.
13:45
Țări din întreaga lume au reacționat la atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Preşedinta Comisiei Europene Ursul von der Leyen şi preşedintele Consiliului Europene Antonio Costa au calificat evoluţiile din Iran ca fiind ”extrem de îngrijorătoare”.
13:30
Scandal în industria de lux: 383 de genți Chanel au fost compromise. Instanța a decis reangajarea unei femei concediate # Adevarul.ro
O firmă din provincia Florența risca să piardă un contract important cu Chanel după ce 383 de genți au fost compromise, iar soluția patronilor a fost concedierea unei ucenice.
Acum 4 ore
13:00
I-am văzut într-o după-amiază care nu avea nimic spectaculos în ea, ceea ce, în fond, poate fi definiția celor mai bune după-amiezi. Aerul era curat, cu un soare blând, de parcă lumina însăși își scosese pălăria, în semn de politețe.
13:00
În numele păcii: Caravana care a unit, simbolic, Washingtonul, Moscova, Tel Avivul și Bruxelles-ul... în inima Bucureștiului # Adevarul.ro
Pe data de 27.02.2026, membri ai echipei World BEYOND War România au mers la ambasadele SUA, Rusia, Israel și UE pentru a transmite mesajul păcii.
13:00
Destinație de vacanță cu adrenalină. Cel mai adânc și cel mai înalt hotel din Europa: de la 419 metri sub pământ la 3.212 metri deasupra mării # Adevarul.ro
Europa găzduiește două unități de cazare-record, aflate la extremele altitudinii: Deep Sleep Hotel din Țara Galilor și Glacier Hotel Grawand din Tirolul de Sud.
13:00
Clădire din Centrul Vechi scoasă la vânzare pentru 3 milioane de euro. Legătura pe care o are cu Mihai Eminescu # Adevarul.ro
În inima Centrului Vechi din București, clădirea fostului Hotel Kiriazi își caută un nou proprietar.
12:30
Reacțiile Bucureștiului la atacul din Iran. Consilierul prezidențial Lazurca: „Prioritatea este siguranța cetățenilor români din Iran și Israel” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca, a anunțat sâmbătă că ambasadoarea României la Teheran, Mirela Grecu, și întregul personal al ambasadei sunt în siguranță, în contextul atacurilor coordonate Israel-SUA asupra Iranului.
12:30
Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, declarat nevinovat definitiv în dosarul de corupție privind înstrăinarea patrimoniului # Adevarul.ro
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost declarat nevinovat definitiv de Curtea de Apel Timișoara în dosarul de corupție în care era acuzat de DNA că ar fi înstrăinat locuințe din patrimoniul municipal.
12:00
Pensionari păcăliți de două surori contabile: o schemă de fraudă de aproape 1,5 milioane de lei le-a blocat pensiile ani de zile # Adevarul.ro
Pensionarii din Brăila s-au trezit cu conturile blocate și popriri pe pensii, după ce anchetatorii au descoperit că în evidențele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” apăreau drept beneficiari ai unor împrumuturi fictive. Prejudiciul calculat se ridică la aproape 1,5 milioane de lei.
12:00
Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul său din serialul HBO „The Wire”, a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland.
11:30
Ngezana, ghimpe în coasta FCSB! Conflictul care a provocat pierderi de sute de mii de euro. „Nu va mai juca nicio secundă la noi” # Adevarul.ro
Siyabonga Ngezana traversează o perioadă dificilă la FCSB, creând tensiuni în club.
11:30
Şofer turc arestat în România după ce a încercat să introducă un migrant ascuns sub patul TIR-ului # Adevarul.ro
Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România, fiind anchetat într-un dosar pentru trafic de migranţi. Incidentul a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Giurgiu, care au găsit un bărbat ascuns sub salteaua patului din cabina camionului.
11:30
„Nu exclud un război cu China”. Propagandistul lui Putin critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare” # Adevarul.ro
Un scandal fără precedent a izbucnit în mass‑media de stat din Rusia. Propagandistul Kirill Fedorov a fost dat afară din emisiune de pe canalul lui Vladimir Soloviov, după ce a făcut declarații care contrazic narativa oficială rusă.
11:15
Mai multe explozii au fost raportate sâmbătă dimineață în orașe din Iran, inclusiv în capitala Teheran, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra unor ținte iraniene.
11:15
Contractul pentru realizarea blindatelor Cobra II. Cum răspund MApN și NATO în cazul subcontractorilor cu legături în Federația Rusă # Adevarul.ro
Ministerul Apărării și NATO au oferit explicații, la solicitarea „Adevărul”, în cazul Automecanica Mediaș, companie controlată de doi afaceriști cu conexiuni în Federația Rusă, care ar fi trebuit să producă o parte din blindatele COBRA II destinate Armatei Române.
11:15
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, mesaj pentru Donald Trump, după atacul asupra țării # Adevarul.ro
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, a transmis sâmbătă un mesaj pe platforma X, după atacul militar al SUA asupra Iranului.
Acum 6 ore
11:00
Emma Răducanu, cunoscută pentru „infidelitățile nebune față de antrenori”. Spaniolii au spus tot adevărul # Adevarul.ro
Situația din echipa Emmei Răducanu rămâne una instabilă, cu schimbări frecvente de antrenori.
11:00
O româncă din Israel: „Se aud bombardamente, oamenii sunt speriați”. Netanyahu avertizează: „Regimul iranian nu trebuie să obțină arma nucleară” # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat că a interceptat rachete lansate din Iran, la scurt timp după atacurile comune ale SUA și Israel asupra unor ținte iraniene. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat asupra pericolului reprezentat de regimul de la Teheran.
11:00
Iranul a declanșat riposta. Cât îi ia unei rachete iraniene să ajungă pe teritoriul israelian # Adevarul.ro
Sirenele au rupt liniștea dimineții în nordul Israel, după ce armata israeliană a anunțat detectarea unor lansări de rachete dinspre Iran.
10:45
„Operaţiuni militare majore în desfăşurare”. Donald Trump confirmă implicarea SUA în atacurile Israelului asupra Iranului # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trumpa postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care a confirmat că armata americană a lansat operaţiuni militare majore în Iran.
10:45
Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
10:30
A murit fostul primar al Iașului, Emil Uncheșel. A fost primul edil de după Revoluție al capitalei Moldovei # Adevarul.ro
Fostul primar al Municipiului Iași, Emil Uncheșel, a decedat, vestea fiind transmisă sâmbătă dimineață de actualul edil al orașului, Mihai Chirica.
10:00
Cum ne afectează tehnologia capacitatea de concentrare. Specialiștii explică fenomenul și oferă soluții # Adevarul.ro
Durata medie de atenție a scăzut dramatic în ultimele două decenii, de la aproximativ două minute și jumătate la doar 47 de secunde, potrivit cercetărilor realizate de Gloria Mark, profesor de informatică la University of California, Irvine.
09:30
În epoca de aur Trump, în plin război al tarifelor, e oare posibilă recalibrarea relației UE cu China? # Adevarul.ro
De voie-nevoie, toate semnalele spun acum că răspunsul ar putea fi favorabil, iar semnalul cel mai clar îl dă vizita Cancelarului german la Beijing, reacție logică la presiunile economice exercitate asupra țării sale și întregii Uniuni Europene.
09:15
„Începutul sfârșitului!”. 8 jucători ai Craiovei sunt la un pas de suspendare. Probleme disciplinare în vestiarul din Bănie # Adevarul.ro
Universitatea Craiova abordează confruntarea cu Metaloglobus București cu obiectivul clar de a obține victoria.
09:15
Nereguli grave au fost descoperite la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, în urma unui control efectuat în ambulatoriu. Vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a anunțat că telefonul destinat programărilor era setat pe silențios, iar site-ul nu era actualizat.
Acum 8 ore
09:00
Mai multe explozii au fost auzite în centrul capitalei iraniene, după ce Israelul a anunțat că a lansat un atac cu rachete asupra Iranului. Proiectilele au lovit zona University Street și cartierul Jomhouri din Teheran, iar coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului.
09:00
Caz rar la Timișoara: Femeie care își dorea un copil a născut tripleți din sarcină naturală # Adevarul.ro
Un caz extrem de rar a avut loc la Maternitatea Odobescu, unde o femeie a adus pe lume tripleți concepuți natural. Medicii spun că probabilitatea unei astfel de sarcini este de aproximativ 1 la 100.000 la nivel mondial, iar în vestul țării un astfel de caz nu a mai fost înregistrat de opt ani.
08:45
Cel puțin 15 morți după prăbușirea unui avion militar care transporta bancnote, în Bolivia # Adevarul.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz, avariind mai multe vehicule aflate pe o autostradă și împrăștiind bani pe carosabil, relatează The Guardian.
08:45
O destinație europeană, preferată și de români, amenințată de dispariția plajelor. Specialiștii avertizează: nivelul mării ar putea urca cu un metru # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre plajele unei insule europene sunt în pericol de dispariție până la sfârșitul secolului, în condițiile în care nivelul mării ar putea crește cu până la un metru, iar temperaturile medii ar urma să urce cu trei până la cinci grade Celsius, potrivit avertismentelor.
08:30
Ilie Năstase, luat prin surprindere de anunțul Senatului. „În România nu prea am avut parte de aprecieri” # Adevarul.ro
Proiectul de lege urmează să fie analizat și votat în Camera Deputaților.
08:30
O femeie bogată oferă 50.000 de lire sterline pe an pentru un job inedit: mese în oraș, teatru și călătorii la Monaco # Adevarul.ro
O femeie din Marea Britanie a publicat un anunț de angajare neobișnuit, prin care caută o persoană dispusă să locuiască alături de ea și să o însoțească la mese în oraș, la spectacole de teatru și în călătorii între reședințele sale din Regatul Unit și Monaco.
08:15
A murit Neil Sedaka, celebrul cântăreț și autor al hiturilor „Oh! Carol” și „Breaking Up Is Hard to Do”. Avea 86 de ani # Adevarul.ro
Neil Sedaka, unul dintre cei mai de succes cântăreți și compozitori ai primilor ani ai rock ’n’ roll-ului, a murit la vârsta de 86 de ani. Artistul, cunoscut pentru hituri precum „Breaking Up Is Hard to Do” și „Laughter in the Rain”, s-a stins din viață vineri.
08:15
Ceață densă în zece județe, sâmbătă dimineață. Restricții pe A1 Sibiu–Deva, după ce o mașină a luat foc pe autostradă # Adevarul.ro
Traficul rutier este afectat de ceață în zece județe din țară, sâmbătă dimineață, potrivit Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române. În paralel, sunt impuse restricții de circulație pe Autostrada A1, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări.
07:45
Nominalizare la premiile europene. Ana Bărbosu, în cursa pentru „Gimnasta anului 2025” # Adevarul.ro
Se anunță un an plin de provocări și decizii importante pentru Ana Bărbosu.
07:15
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu el. „I-aș spune-o și mai ferm” # Adevarul.ro
Aleksandar Vucic a subliniat că diferențele de opinie rămân nerezolvate, în ciuda discuțiilor directe cu Djokovic.
07:15
În lipsă de oferte din fotbal, Mutu o cotește spre actorie. Antrenorul joacă într-un serial celebru și e ironizat de fanii lui Chivu # Adevarul.ro
Fostul internațional nu mai are angajament de un an.
Acum 12 ore
07:00
Rachetele de croazieră Flamingo revin în forță. Imagini recente arată o lovitură spectaculoasă asupra unui sit strategic din adâncul Rusiei # Adevarul.ro
Ucraina a crescut frecvența rapoartelor privind atacuri cu rachete de croazieră Flamingo, produse intern, începând din noiembrie 2025, iar recent armata ucraineană a anunțat lovituri asupra unor ținte inamice cheie, inclusiv o fabrică de rachete situată adânc în Rusia, relatează Kyiv Independent.
06:45
Un nou trend apărut pe TikTok susține că femeile care poartă unghii roșii atrag mai multă atenție din partea bărbaților. Mii de creatoare de conținut au testat teoria și spun că funcționează. Dar cât e psihologie și cât e autosugestie?
06:15
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din București # Adevarul.ro
Un comentariu acid postat pe Reddit a reaprins disputa eternă despre traficul din București și dependența de mașina personală. Capitala apare frecvent între orașele europene cu cele mai multe ore pierdute anual în blocaje, depășind pragul de 100 de ore per șofer.
